Bélgica no le va a generar ningún problema a la selección española. Es un día propicio para dosificar y regular las cargas de trabajo de las jugadoras. Se augura goleada.

La selección belga ocupa el puesto 20 del ranking FIFA y en la pasada ... Eurocopa llego hasta cuartos de final, la mejor clasificación de toda su historia en competiciones internacionales. Se las llama las 'Red Flames'. En 2013, la federación belga decidió darle una identidad propia al equipo femenino. En lugar de imponer un nombre, realizó una consulta interna y fueron las propias jugadoras quienes eligieron el apodo.

Su jugadora más destacada y capitana es Tessa Wullaert, delantero centro y máxima goleadora belga con 93 goles en 146 partidos (en chicos el techo lo marca Romelu Lukaku, con 89 en 124). Forma parte del Consejo de la UEFA en representación del fútbol femenino para aportar estrategia, calendario y bienestar para las jugadoras.

La selección belga mezcla experiencia y juventud. Tácticamente ni se encierra ni aprieta arriba. No tiene jugadoras rápidas y tampoco agresividad ni intensidad en sus acciones. En definitiva, una selección muy previsible tanto en su faceta defensiva como en sus opciones ofensivas. No le debe poner en ningún aprieto a la selección española.

Bélgica, al igual que Portugal, estaba en el grupo de España de la fase de clasificación de la Liga de Naciones. España la ganó en casa (3-2) y a domicilio (1-5). En la primera jornada de esta Eurocopa, las belgas cayeron ante Italia (1-0) en un partido sin pena ni gloria. Dado el nivel, no le conviene a España precipitar la vuelta de Aitana al once. Yo la reservaría y solo recurriría a ella si las cosas se complicasen. Pero como las cosas lógicas brillan por su ausencia en la selección española, no descarten su titularidad.

Sí parece que la vuelta de Cata Coll se retrasa debido a una agmidalitis. Nanclares, la guardameta del Athletic de Bilbao, seguirá ocupando la portería. También será baja Alba Redondo.

En definitiva, partido a priori de guante blanco para la selección española. Un anuncio de goleada y de sellar el pase a cuartos de final a falta de una jornada.