Suscribete a
ABC Premium

Darán que hablar...

Manel Estiarte ya tiene sucesor: Biel Gomila

Waterpolo

Gomila, nacido en 2006 y formado en las categorías inferiores del CN Catalunya, es uno de los grandes talentos emergentes del waterpolo español, con versatilidad para jugar en ataque y en defensa de boya

Iris Tió y Dennis González, oro en dúo mixto libre

Biel Gomila, uno de los talentos emergentes en el waterpolo español
Biel Gomila, uno de los talentos emergentes en el waterpolo español CNAB
Sergi Font

Sergi Font

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A los 17 años se colgó del cuello la medalla de oro en el Europeo de Croacia. Era enero del año pasado y no encontró mejor forma de celebrar su debut con la selección española masculina de waterpolo. Biel Gomila (Barcelona, 2006) engrosaba un ... impresionante palmarés atendiendo a su juventud (subcampeón de Europa júnior 2022, subcampeón de Europa U15 2022, bronce en el Europeo U17 2023 y bronce en los Juegos del Mediterráneo) y sentaba las ilusionantes bases de un prometedor futuro. Formado a caballo entre el equipo de trabajo de CAR de Sant Cugat y su club de origen, el Club Natació Catalunya, es uno de los grandes talentos emergentes del waterpolo nacional, con versatilidad para jugar tanto en ataque como en la defensa de boya. Tras pasar por todas las categorías del club catalán (llegó los ocho años) decidió cambiar de aires la pasada temporada y firmó por el CN Atlétic Barceloneta para reemplazar a Miguel de Toro y donde rivalizó con el internacional Roger Tahull («es un lujo entrenar con él y escuchar sus consejos, me hacen mejor»), que ocupa su misma demarcación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app