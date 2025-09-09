Manel Estiarte ya tiene sucesor: Biel Gomila

A los 17 años se colgó del cuello la medalla de oro en el Europeo de Croacia. Era enero del año pasado y no encontró mejor forma de celebrar su debut con la selección española masculina de waterpolo. Biel Gomila (Barcelona, 2006) engrosaba un ... impresionante palmarés atendiendo a su juventud (subcampeón de Europa júnior 2022, subcampeón de Europa U15 2022, bronce en el Europeo U17 2023 y bronce en los Juegos del Mediterráneo) y sentaba las ilusionantes bases de un prometedor futuro. Formado a caballo entre el equipo de trabajo de CAR de Sant Cugat y su club de origen, el Club Natació Catalunya, es uno de los grandes talentos emergentes del waterpolo nacional, con versatilidad para jugar tanto en ataque como en la defensa de boya. Tras pasar por todas las categorías del club catalán (llegó los ocho años) decidió cambiar de aires la pasada temporada y firmó por el CN Atlétic Barceloneta para reemplazar a Miguel de Toro y donde rivalizó con el internacional Roger Tahull («es un lujo entrenar con él y escuchar sus consejos, me hacen mejor»), que ocupa su misma demarcación.

«Aún no he interiorizado que soy campeón de Europa, no entraba en mis planes», aseguraba con voz adolescente tras colgarse el oro el año pasado. Este verano ha ganado el Mundial sub-20 y el absoluto. Y añadía: «El objetivo inmediato es acabar bachillerato». Y es que Biel Gomila tiene muy bien amueblada su cabeza y tiene los pies sobre el suelo. «En casa siempre me han educado en que, aunque practique un deporte, tengo que seguir estudiando porque no sabes cuándo puede acabar tu carrera y tienes que tener un respaldo. La compaginación de estudios y deporte no es tan fácil como la gente puede pensar, pero se consigue poco a poco», asegura. Tiene claro que «del waterpolo no se vive» y por ello quiere licenciarse en Economía: «Desde pequeño siempre he sido bueno con los números y la economía es una cosa que me llama la atención», asegura el nadador.

De gustos sencillos, a Gomila le gusta pasar sus ratos libres paseando por la montaña o en lugares tranquilos, lejos de aglomeraciones. También, como muchos jóvenes, se evade con los videojuegos. Su estado emocional le dicta el tipo de música que debe escuchar. Sin un tipo concreto de estilo, puede decantarse por el reguetón (Bad Bunny es uno de sus artistas favoritos) o por grupos de tendencia pop-rock como One Direction o Cold Play.

Noticia Relacionada España vence con holgura a Japón en su primer partido ABC La selección española se impone con claridad en su debut en el Mundial

España es una de las grandes potencias del waterpolo y una de las selecciones más laureadas. Es la vigente campeona europea (2024), y anteriormente se ha proclamado campeona olímpica en Atlanta 1996 y subcampeona en Barcelona 1992, y tricampeona mundial, en Perth 1998, Fukuoka 2001 y Budapest 2022, además de subcampeona en Perth 1991, Roma 1994, Roma 2009 y Gwangju 2019. La trayectoria en la década de los años 90 no se entendería sin la figura de Manel Estiarte, para muchos el mejor de todos los tiempos. Un ejemplo para Gomila que, aunque es un buen atacante prefiere jugar de boya: «Me gusta más la parte defensiva. Es en la que más puedo aportar porque en la parte ofensiva ya tenemos a muy buenos jugadores», asegura. «En el waterpolo, la cultura del esfuerzo está muy marcada. Al final somos amigos que juegan en diferentes clubes».

Ante Gomila se abre un futuro prometedor. Está llamado a ser de los mejores mientras se lo pase bien en la piscina: «Cuando eres pequeño lo importante es disfrutar porque por mucho que seas bueno en una cosa, si no te gusta no vas a jugar con ganas. Este deporte, que necesita tanto esfuerzo, si no te gusta no es para ti».