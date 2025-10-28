Luan Muller, cerrojo del Palma tricampeón de Europa: «Es muy importante el ADN que el club pone en el equipo»

El Illes Balears Palma Futsal perdió ese fin de semana en casa contra el Movistar Inter (2-5). Los madrileños, que comienzan a sacar la cabeza tras un mal arranque de campaña, consiguieron asaltar Son Moix contra pronóstico y dejaron a los locales cuartos ... en la clasificación de la liga lastrados por una preocupante irregularidad. Sin embargo la derrota y su correspondiente decepción quedaron muy rápido aparcadas, pues a partir de este miércoles el conjunto insular comienza la defensa de su título europeo. En realidad, los de Vadillo defienden nada menos que tres títulos continentales consecutivos, pues Palma es el incontestable dominador de la Champions en los últimos años.

UEFA Futsal Champions League Palmarés de la competición 5 títulos: Movistar Inter (2004, 2006, 2009, 2017 y 2018)

4 títulos: Barcelona (2012, 2014, 2020 y 2022)

3 títulos: Palma Futsal (2023, 2024 y 2025)

2 títulos: Sporting Clube Portugal (2019 y 2021). Kairat Almaty (2013 y 2015) y Playas de Castellón (2002 y 2003)

1 título: Dínamo de Moscú (2007). Action 21 Charleroi (2005). MFK Sinara (2008). Benfica (2010). Montesilvano (2011) y Gazprom Ugra (2016).

Mientras en España los títulos se le escapan entre la yema de los dedos, pues suma ya cuatro finales perdidas en diferentes torneos nacionales, cuando compite sobra la pista negra de la UEFA se transforma en un equipo imbatible. Tanto que ha conseguido levantar el título hasta en tres ocasiones en sus primeras tres participaciones en la Champions. Y desde este miércoles, con el inicio de la 'Main Round' de la edición 2025-26, peleará por lograr un nuevo récord. De partida, ser el único club que ha ganado tres títulos seguidos desde que el torneo está bajo control de la UEFA, cada uno con sus particulares dificultades, le ha otorgado el papel de favorito.

Aunque en estos tres años, según iba levantando entre confeti el pesado trofeo de la Champions, el Palma Futsal ha ido renovando su plantilla forzado por las salidas de algunas de sus estrellas, también ha sabido mantener a varios jugadores clave, como el guardameta brasileño Luan Muller. Nacido en Sao Paulo en 1973, desde su llegada al club insular en 2022 se ha convertido en una figura clave para entender sus éxitos.

A partir del miércoles y tras recuperarse de un doloroso contratiempo que acabó con una astilla del parqué clavada en su rodilla, el meta internacional por Armenia volverá a colocarse entre palos para tratar de ayudar a su equipo a estar en la siguiente ronda de la Champions, que este año tras un cambio de formato, se disputará en forma de eliminatorias a ida y vuelta.

Llega un momento clave de la temporada y no va a ser sencillo. En esta ronda principal comparten grupo con el Etoile Lavalloise francés, el Chrudim checo y el Semey kazajo.

«Es una semana muy chula y muy importante para nosotros porque esta competición nos ilusiona mucho. La verdad es que es un grupo muy difícil, con equipos muy diferentes pero que cada uno es muy fuerte en su estilo de juego. Los franceses son un equipo muy rápido, muy dinámico, con jugadores que manejan muy bien el balón. El Semey y los checos también tienen grandes equipos, muy fuertes físicamente... Tenemos una gran responsabilidad, porque venimos de ganar tres Champions, jugamos en casa, pero tenemos que afrontar cada partido muy serios y muy concentrados porque esto se decide por detalles y van a ser partidos muy duros».

¿Alguna vez se imaginó esta situación al fichar por Palma, con tres Champions y el equipo instalado en la élite europea?

«No, recuerdo que cuando yo fiché Palma no estaba en Champions. Luego ya fue llegando poco a poco. La primera con una gran ilusión, fase a fase, la acabamos ganando en casa con nuestra afición y nuestras familias presentes. La segunda vas viendo lo que pasa, no llegamos en una dinámica muy buena, pero en la 'Final Four' estuvimos muy bien. Y en la tercera sí, con el poso de haber sido bicampeones, el resto nos miraba de otra manera, y jugamos bien. Y ahora en la cuarta veremos, vamos paso a paso. Es una competición distinta, ha cambiado el formato de la siguiente fase... Pero es muy especial, nunca me lo imaginé en mi vida, es un sueño».

¿Cual es el secreto de Palma para rendir tan bien en un fútbol sala tan duro como es el europeo?

«Es verdad que es llamativo, y más viendo todo lo que ha ido cambiando el equipo. Seguimos solo yo, Carlos (Barrón) Mario Rivillos y Fabinho que estuvo en la primera, pero recién llegado. Es difícil decir una cosa, son muchas, pero tiene mucha importancia el ADN que el club pone en el grupo, pues cuando llegan jugadores nuevos ya incorporan eso. Eso nos hizo rendir muy bien en esta competición incluso cuando no estábamos bien en la liga. Tú siempre quieres jugar bien pero en este torneo lo que hay que hacer es competir y ganar».

¿Influye también el hecho de vivir ahí en Palma y que los que llegan nuevos, so sé si por el buen trabajo del club, se adaptan muy rápido?

«Es verdad que por ejemplo yo cuando llegué me sentí muy bien tratado... Es un ambiente que ayuda mucho. Yo soy una persona que me gusta estar en un sitio en el que mi familia también esté bien, y cuando mi familia está bien, ayuda en todo lo demás. También los títulos facilitan el proceso, claro, pero sentirse como en casa y poder disfrutar es importante porque te ayuda a sacar más de ti».

Ahora que habla de su llegada, lo hizo entre dudas por ser un portero con buen juego de pies, algo a lo que no estábamos acostumbrados en España. Pero tres temporadas después fue nombrado mejor portero del mundo...

«Es verdad que venía de Portugal, que me buscaron por mi juego de pies y me dieron total libertad para hacerlo... pero no fue fácil al principio porque yo me tenía que adaptar al equipo, también el equipo a mí, pero trabajamos mucho y las cosas salieron. La ayuda de los compañeros fue fundamental porque puso en valor mi trabajo. Y ser elegido mejor del mundo el curso pasado ha sido algo increíble. El proceso ha sido muy especial pero toca seguir trabajando cada vez más. Nosotros trabajamos para conseguir éxitos colectivos y lo individual viene como consecuencia».

Solo por estadística, esta increíble racha en la Champions tendrá que acabar algún día. ¿El equipo piensa en ello y está preparado? ¿O simplemente mira al día a día y a alargarla todo lo que se pueda?

«Ahora en cada competición que participamos tenemos la obligación de llegar hasta el final y estar peleando, pero es muy difícil porque hay muchos equipos buenos y gana solo uno. Pero yo me acuerdo de que pasito a pasito llegó la primera Champions... y ahora empezamos la cuarta temporada en el torneo. Pensamos fase a fase pero con el objetivo de ganarla, claro. Es un título muy grande y ojalá siga esta buena dinámica y la racha. Ya hicimos historia con los tres títulos seguidos, y ojalá venga la cuarta. Trataremos de hacer un buen trabajo y pelear por ello. Aunque es muy difícil debemos pensar que se puede».

¿Y para cuándo un éxito en España? Porque mientras coleccionan Champions e Intercontinentales paradójicamente los torneos españoles se siguen resistiendo...

«Es verdad que nos queda eso... pero estamos cerca. Pero yo siempre digo que para ganar hay que estar llegando a semifinales, finales, acostumbrándote a esos momentos. Estuvimos cerca el año pasado en la Copa de España, antes fue la Copa del Rey, una final de liga... pero es que aquí es muy difícil. La última temporada ningún equipo consiguió ganar dos títulos. Uno ganó la liga, otro la Copa de España, otro la Copa del Rey... El fútbol sala español es muy fuerte, cada partido es como una final, pero nosotros vamos a seguir. Creo que no va a tardar. Estamos llegando, haciendo las cosas bien, subiendo el nivel cada año... y pelearemos por ello porque sabemos que es muy importante para el club».

Jimbee Cartagena se jugará el pase en Polonia

La denominada por la UEFA 'Ronda Principal' tendrá lugar del 29 de octubre al 2 de noviembre y dará acceso a los octavos de final del torneo, a disputar en formato eliminatoria a doble vuelta. El Palma Futsal, que disputa los partidos en el Palau Municipal d' Esports de Son Moix, debutará el miércoles 29 frente al Étoille Lavalloise, después se medirá al Chrudim el jueves 30 y cerrará el grupo contra el Semey el sábado 1 de noviembre.

El otro participante español en la Champions, el Jimbee Cartagena Costa Cálida, tercero en la pasada edición del torneo, jugará esta fase en el Prezero Arena Gliwice, en Polonia. Sus rivales serán el al Sporting Anderlecht belga (29/10), el Kauno Zalgiris lituano (30/10) y el anfitrión del grupo, el Piast Gliwice (1/11).

Los tres primeros clasificados de cada uno de los grupos obtendrán el billete a la siguiente ronda, por lo que, salvo catástrofe, tanto los defensores del título como el actual campeón de la liga española deberían estar en octavos.