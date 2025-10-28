Suscribete a
Comparecencia del periodista de ABC David Alandete en el Congreso por las injerencias rusas en Cataluña

Fútbol Sala

Luan Muller, cerrojo del Palma tricampeón de Europa: «Es muy importante el ADN que el club pone en el equipo»

Champions 2025-26 | Main Round

El conjunto balear afronta su cuarta participación en la Champions tras ganar las tres anteriores: «Aunque es muy difícil debemos pensar que se puede ganar otra vez»

Y tras recuperar la icónica pista azul, el fútbol sala anuncia los «supersábados»

Luan Muller, durante un partido
Luan Muller, durante un partido
Miguel Zarza

Miguel Zarza

El Illes Balears Palma Futsal perdió ese fin de semana en casa contra el Movistar Inter (2-5). Los madrileños, que comienzan a sacar la cabeza tras un mal arranque de campaña, consiguieron asaltar Son Moix contra pronóstico y dejaron a los locales cuartos ... en la clasificación de la liga lastrados por una preocupante irregularidad. Sin embargo la derrota y su correspondiente decepción quedaron muy rápido aparcadas, pues a partir de este miércoles el conjunto insular comienza la defensa de su título europeo. En realidad, los de Vadillo defienden nada menos que tres títulos continentales consecutivos, pues Palma es el incontestable dominador de la Champions en los últimos años.

