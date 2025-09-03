Louganis, leyenda olímpica, vende tres de sus cinco medallas: «Necesito dinero»
El saltador de trampolín estadounidense también se desprendió de su casa para mudarse a Panamá
Dino Meneghin: «El baloncesto español es sinónimo de grandeza, es un referente en Europa»
El clavadista estadounidense Greg Louganis (65 años), considerado una leyenda del deporte olímpico, ha vendido tres de sus medallas y la vivienda que poseía en California para financiar un «cambio de vida» en el extranjero.
Louganis participó en tres Juegos Olímpicos —Montreal 1976, Los Ángeles 1984 y Seúl 1988— y acumuló cinco preseas (cuatro oros y una plata), además de ganar múltiples títulos en campeonatos mundiales y continentales. Es el único saltador que ha logrado el doblete de oro en trampolín y plataforma en dos Juegos consecutivos, los de 1984 y 1988.
En una publicación realizada en su muro de la red social Facebook, Louganis anuncia su partida de Estados Unidos a Panamá. «Ya no soy quien creía ser», asegura. También desvela la venta de tres de sus medallas olímpicas, dos de oro y una de plata, por una suma estimada por el 'New York Post' en 437.000 dólares (375.000 euros).
Las preseas subastadas por RR Auction, empresa especializada en este tipo de operaciones, son el oro de Seúl 1988 (10 metros plataforma), el oro de Los Ángeles 1984 (3 metros trampolín) y la plata de Montreal 1976 (10 metros plataforma).
4️⃣ 0️⃣ years ago today, Greg Louganis won his first Olympic gold medal. 🥇 #LA1984 #Olympics @greglouganis | @TeamUSA | @WorldAquatics pic.twitter.com/DPstMG2qSj— The Olympic Games (@Olympics) August 8, 2024
Según el registro de la casa subastadora, la medalla de Seúl fue la más cotizada —201.314 dólares (173.000€)—, la de Los Ángeles alcanzó 199.301 dólares (171.000€); y la plata de Montreal aportó los restantes 31.000 euros.
«Necesitaba el dinero», explica, añadiendo que también se ha desprendido de su casa para preparar la mudanza a Panamá. Este traslado representa un nuevo comienzo para el atleta, quien explica que decidió acometer este cambio vital cuando amigos y seres queridos perdieron sus pertenencias en los incendios forestales que arrasaron parte de California en enero de 2025. Con todo, admite que la venta no habría sido necesaria si hubiera administrado mejor su dinero, aunque dice no arrepentirse.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete