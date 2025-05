La lotería dopante del clostebol: 3 meses a Sinner, 3 años a Ouhdadi, 6 años a Laura Barquero

Una sustancia que se popularizó en los submundos del dopaje entre los deportistas de Alemania del Este y sus países satélites en los años 70 u 80 está provocando ahora, cincuenta años después, un cataclismo que pone en cuestión la transparencia de las instituciones del ... deporte en materia de dopaje, en particular la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Cunden los positivos de clostebol, una crema con efecto anabolizante. Y no puede ser casualidad tanta profusión de resultados adversos.

Un asunto distinto es el trato en las sanciones. El último caso, un atleta paralímpico español, Yassine Ouhdadi, se enfrenta a tres años de suspensión. La diferencia es sideral en los otros episodios: Laura Barquero se ha retirado del deporte después de un castigo de seis años por dos positivos de clostebol, mientras el número uno del tenis Jannik Sinner está a punto de reaparecer en el torneo de Roma (7 al 18 de mayo) después de una sanción a la carta de tres meses, también por un doble positivo.

El clostebol como sustancia dopante se extendió en las oscuras entrañas de los deportistas de influencia soviética. Auge durante los años setenta en los atletas de Alemania del Este y descenso de su uso con la caída del muro de Berlín y del universo comunista que, en el deporte, era la primera potencia mundial. Sobran los testimonios de los atletas utilizados como cobayas e inflados de manera artificial para ensalzar aquel régimen.

Sustancia prohibida por la AMA, se trata de un esteroide anabolizante que se encuentra en cremas destinadas a la cicatrización de heridas, así como otras reacciones en la piel. Como producto dopante, aumenta la masa y fuerza muscular y reduce el tiempo de recuperación de los músculos tras un esfuerzo. Además, favorece la producción de glóbulos rojos, la búsqueda de Eldorado en los deportes de resistencia.

De repente, cincuenta años después, el clostebol convierte el deporte en una lotería sin criterio. Yassine Ouhdadi percibía un sueldo mensual de 2.750 euros por su medalla de oro en los 5.000 metros de los Juegos Paralímpicos de París, cifra que ha dejado de recibir después de su positivos por clostebol en un control fuera de competición antes de los Juegos.

Sin explicación

Ouhdadi ha aceptado una sanción de tres años a propuesta del Comité Paralímpico Internacional al no tener argumentos para explicar por qué el clostebol apareció en su cuerpo. No tenía una base potable para su defensa. Así lo admitió en sus redes sociales: «Pensar que podría localizar el origen en algún masaje, o por contaminación de alguien que lo estuviera utilizando y que hubiera tenido contacto conmigo. Las esperanzas... se han convertido en una profunda impotencia y decepción. Buscar los contactos del día a día, de hace siete u ocho meses, dificulta esta posibilidad».

Sinner alegó que la pomada llegó a su organismo a través de las manos de su fisioterapeuta, quien, sin querer, le dio masaje después de usar la pomada para un corte en su mano. Apoyado en el bufete de Jamie Singer, un costoso abogado británico, convenció a la AMA de su falta de intencionalidad.

Singer es un especialista en derecho deportivo, con más de veinte años de experiencia en asuntos comerciales, de propiedad intelectual, de gobernanza y regulatorios de alto perfil en las industrias del deporte y el entretenimiento. Su práctica regulatoria se centra, en particular, en casos de integridad y amaño de partidos, que a menudo se presentan ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana. Ha asesorado, entre otros, a World Rugby, AC Milan, West Ham, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis o BeIn Sports.

Lo explicó el número uno del tenis en una reciente entrevista en la RAI: «Cuando hay contaminación, como me pasó a mí, o si ingieres algo mientras comes sin darte cuenta, y los médicos dicen que no te da más fuerza ni lucidez, eso es otra cosa. Hay todo un protocolo detrás».

Sinner dio positivo dos veces en el plazo de una semana. Para Laura Barquero fueron dos positivos con un año de diferencia. La patinadora española adujo que la primera contaminación se produjo porque guardó un tubo de la pomada con otras cremas, y ahí se estableció el contagio. Para el segundo positivo ofreció la explicación de la contaminación, niega que hubiera uso, pero por reincidente, fue suspendida con dureza, seis años.