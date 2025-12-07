Korir y Jepkosgei se coronan en el maratón de Valencia

Valencia, el maratón que todos quieren correr, coronó a los kenianos John Korir y Joyciline Jepkosgei en dos victorias inapelables que consolidan a la capital del Turia como una de las pruebas más rápidas y golosas del calendario. Korir, ganador este año en Boston y ... el anterior en Chicago, dominó por completo la carrera masculina hasta alcanzar la meta en 2h02:24, octavo registro mundial de todos los tiempos. Lo suyo fue un larguísimo esprint de más de 15 kilómetros después de esperar al kilómetro 25 y a la retirada de las liebres. Por el camino dejó atrás a sus compatriotas Hillary Kipkoech y Justus Kangogo, y al etíope Gemechu Dida. Poco antes se había quedado también el etíope Sisay Lemma, vigente plusmarquista del circuito gracias a su victoria en 2023 (2h01:48). Otros tiempos para él.

Jepkosgei se impuso en la prueba femenina tras un largo y exigente mano a mano con su compatriota Peres Jepchirchir, vigente campeona mundial y vencedora en Valencia en 2020. El duelo no se resolvió hasta los kilómetros finales. Jepkosgei, que minutos antes parecía claudicar, se rehízo para lanzar un ataque definitivo al que Jepchirchir no pudo responder. La ganadora cruzó la meta en 2h14:00, récord del circuito, mejor marca mundial del año y cuarto registro histórico. Suma así Valencia a sus dos victorias más relevantes en maratón: Nueva York 2019 y Londres 2021.

Clasificación masculina 1 John Korir (Ken) 02:02:24

2 Amanal Petros (Ale) 02:04:03

3 Awet Kibrab (Nor) 02:04:24

16 Ibrahim Chakir (Esp) 02:07:21 Clasificación femenina 1 Joyciline Jepkosgei (Ken) 02:14:00

2 Peres Jepchirchir (Ken) 02:14:43

3 Chloe Herbiet (Bel) 02:20:38

9 Meritxell Soler (Esp) 02:23:49

El duelo entre españoles se lo llevó Ibrahim Chakir, decimoctavo absoluto, con un tiempo de 2h07:18. Por debajo de 2h10 terminaron también Jorge González, Carlos Mayo, Jorge Blanco y los debutantes Nassim Hassaous y Fernando Carro, todos por debajo de la mínima exigida para el Europeo de Birmingham. No tuvo el mismo desenlace el plusmarquista nacional, Tariku Novales, que se retiró después de apenas media hora de carrera por problemas musculares.

En la prueba femenina, Meritxell Soler concluyó en décima posición con 2h23:49. Esther Navarrete finalizó en 2h24:31. Ambas mejoraron su marca personal y obtuvieron igualmente la mínima continental.

De Chicago a Valencia

Nadie pudo inquietar a Korir, que se apuntó a Valencia a última hora tras aquel intento casi suicida en Chicago, donde completó 30 kilómetros a ritmo de récord mundial junto a Jacob Kiplimo antes de desfallecer. En la capital del Turia modificó por completo su planteamiento. Aguantó, metódico, la cadencia que impusieron las liebres, aunque por sus gestos el cuerpo le pidiera en ocasiones adelantarlas. A su lado resistían Lemma —claramente forzado—, además de Kipkoech, Kangogo y Dida. Ninguno transmitía la sensación de poder inquietar a un Korir del que apenas se sabía nada hasta hace tres años, cuando hizo su primer podio en un major, también en Chicago.

9 segundos Es el tiempo que separó a Korir de mejorar la marca mundial del año en maratón: el 2h02:16 de Sebastian Sawe en Berlín

El cambio llegó pasados los 25 kilómetros, cuando se apartaron las liebres y dejaron pista libre para que Korir acelerara. Nadie amagó siquiera con seguirlo. Erguido y con una zancada extensísima, el keniano abrió hueco con rapidez y emprendió una travesía en solitario hacia la meta. Si la primera media la cubrió en 1h01:46, la segunda cayó en 1h00:38, más de un minuto más veloz. Parece el mundo al revés, pero es cada vez más habitual.

Por detrás, el desgaste pasó factura al grupo perseguidor. No solo cedió Lemma, sino todos los demás. Sacaron provecho de ello el alemán Amanal Petros (2h02:24) y el noruego Awet Kibrab (2h04:24), que completaron el podio con una remontada sostenida desde atrás.

El esfuerzo no le alcanzó a Korir para batir el récord del circuito ni superar la mejor marca mundial del año, que finalmente será el 2h02:16 de Sebastian Sawe en Berlín.

Ese objetivo sí lo logró Jepkosgei en la prueba femenina, y además con holgura. Su tiempo mejora en casi un minuto el que hizo la etíope Hawi Feysa en Chicago (2h14:57). Para lograrlo, tuvo que imponerse a dos rivales de peso: su compatriota Jepchirchir y la etíope Amane Beriso, campeona mundial en 2023 y vencedora en Valencia en 2022. Beriso, que conservaba hasta hoy el récord local con aquel 2h14:57, perdió contacto antes del medio maratón y dejó la resolución en un mano a mano entre las dos keniatas, apoyadas en sus respectivas liebres y sostenidas por un paso vertiginoso desde el inicio.

Jepkosgei, segunda en Londres este año, atravesó un momento crítico en el kilómetro 34. Lo superó. Y después aprovechó el bajón de Jepchirchir para alcanzar la meta en solitario y volver a conquistar un maratón de prestigio tras varios años sin resultados de ese nivel.