Atletismo

Korir y Jepkosgei se coronan en el maratón de Valencia

Doble victoria keniana con récord femenino de la prueba y dos marcas en el 'top ten' de todos los tiempos

John Korir, ganador del maratón de Valencia 2025
John Korir, ganador del maratón de Valencia 2025 EFE
Javier Asprón

Valencia, el maratón que todos quieren correr, coronó a los kenianos John Korir y Joyciline Jepkosgei en dos victorias inapelables que consolidan a la capital del Turia como una de las pruebas más rápidas y golosas del calendario. Korir, ganador este año en Boston y ... el anterior en Chicago, dominó por completo la carrera masculina hasta alcanzar la meta en 2h02:24, octavo registro mundial de todos los tiempos. Lo suyo fue un larguísimo esprint de más de 15 kilómetros después de esperar al kilómetro 25 y a la retirada de las liebres. Por el camino dejó atrás a sus compatriotas Hillary Kipkoech y Justus Kangogo, y al etíope Gemechu Dida. Poco antes se había quedado también el etíope Sisay Lemma, vigente plusmarquista del circuito gracias a su victoria en 2023 (2h01:48). Otros tiempos para él.

