Kiplimo ataca las dos horas en su debut en la maratón de Londres

Londres es un maratón de ricos. La organización de la ciudad del Támesis rebosa dinero de los patrocinadores y aglutina este domingo en la línea de salida un cartel lleno de estrellas. Tan deslumbrante es el elenco de participantes que apenas se habla de Eliud ... Kipchoge, bicampeón olímpico de maratón en Río 2016 y Tokio 2020. Todos los ojos están puestos en el flamante récordman mundial de media maratón, el hombre que voló en febrero por las calles de Barcelona, Jacob Kiplimo, con serias opciones de tumbar la gran barrera de la maratón. La frontera de las dos horas.

¿Comenzará con un 1 el crono final de Kiplimo en la meta del Palacio de Buckingham? ¿Qué opinan los expertos de este formidable debut en la distancia? «Yo creo que las dos horas van a caer», señala Chema Martínez a ABC desde Arizona, donde se encuentra entrenando. El maratoniano madrileño explica que «es cuestión de que se den las circunstancias ideales, condiciones climáticas favorables y pillar un día bueno. Yo era muy escéptico hace años, dudaba de que las dos horas fueran posibles para un ser humano… pero ¡ha evolucionado tanto la tecnología!».

El entrenador Juan del Campo recomienda prudencia al atleta ugandés. «Hay que tener en cuenta que es un debutante en la distancia, nunca ha corrido un maratón y por eso le recomendaría que no arriesgara mucho, que no fuera como un loco en la primera mitad porque él tiene 'mucho motor'. Yo le aconsejaría que saliera a ritmo, que fuera conservador al principio porque los primeros kilómetros son cuesta abajo y esas alegrías las puede pagar en la parte final. Le diría incluso que se planificara para hacer la segunda mitad más rápida. La clave en un maratoniano está en su capacidad de rendimiento en los últimos 12 kilómetros, del 30 en adelante».

Del Campo, que entrena a Novales, récordman español de maratón, añade que «si Kiplimo está al mismo nivel de forma que mostró en Barcelona, puede hacer una hora justa en la primera media maratón e ir todavía muy cómodo».

Martínez, campeón de Europa de 10.000 metros, explica que, con las nuevas espumas y placas de carbono en las zapatillas «ha cambiado mucho la pisada, la longitud de la zancada y los apoyos. Ya es una heroicidad que haya alguien que se atreva a ir a por este reto, estaremos muy atentos. Es una salvajada bajar de las dos horas pero si la temperatura es la adecuada, si no sopla el viento, si no fallan los avituallamientos, si funcionan las liebres… Kiplimo está capacitado para lograrlo si se encuentra perfecto, al 101 por ciento».

Glucógeno

El doctor Xabier Leibar, con una larga experiencia en la preparación de corredores de maratón, cree que su condición de debutante jugará en contra del fondista ugandés. «Desde el punto de vista de la Fisiología del Ejercicio, a Kiplimo, que sepamos, nunca se le han agotado los depósitos de glucógeno. Al haber corrido en distancias más cortas, no ha experimentado esta situación nunca. Por lo tanto, esto añade una incógnita a su rendimiento este domingo, aunque es cierto que, como se sale de Greenwich, en bajada porque es un observatorio, en esos primeros kilómetros, ligeramente descendentes, ahorrará glucógeno, lo cual es positivo». Leibar añade otros factores a favor de Kiplimo como «el hecho de que contará con un plantel de rivales de mucho nivel y que dispondrá de liebres en los primeros 30 kilómetros».

La participación, en efecto, será de alto nivel. Kiplimo aparte, estarán en liza tres kenianos peligrosísimos: la leyenda Kipchoge (con un mejor crono de 2h01:09), Sawe (2h02:05) y Kiplagat (2h02:55). Por supuesto, además del reto de romper las dos horas, existe otro gran atractivo, algo más sencillo, que consistiría en rebajar el récord mundial establecido en 2h00:35 por el keniano Kiptum, tristemente fallecido el año pasado en accidente de tráfico.

En contra de Kiplimo podría estar el propio trazado de Londres, que no es ni el más plano ni el más recto. «Londres no tiene un circuito tan bueno como podría ser el de Valencia o Berlín», señala Del Campo, quien añade: «Mi opinión particular es que, en su primer intento, Kiptum no va a conseguir bajar de las dos horas. Es una intuición. Los números pueden indicar que sí está capacitado para correr en 1h59' pero mi intuición personal es que no lo va a conseguir en su primera experiencia en la distancia. La maratón no es sólo sumar y multiplicar tiempos. La maratón es otra historia. Es una batalla».