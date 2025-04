Cayetano García de la Borbolla y Pablo Martínez, a las puertas de las semifinales en C1 1.000

Los canoístas sevillanos Cayetano García de la Borbolla y Pablo Martínez han demostrado en los Juegos Olímpicos de Tokio que tienen un gran futuro en el piragüismo español. Finalistas y diplomas olímpicos en la categoría de C2 1.000 , la prueba que mejor llevaban preparada al país del sol naciente desde que lograsen en mayo la plaza en el canal húngaro de Szeged, este viernes también han competido de manera individual en C1 1.000 metros y ambos se han quedado a las puertas del acceso a las semifinales.

Encuadrados en las regatas cuarta y quinta de las clasificatorias, respectivamente, ni Tano ni Pablo tuvieron opciones en sus series. Tano llegó cuarto en la suya (4.34.418), dosificando las energías y reservando fuerzas para la repesca de cuartos de final en cuanto vio que el ritmo del moldavo Tarnovschi y el francés Adrien Bart les aseguraba las dos plazas directas para semifinales. Desgastarse no tenía sentido teniendo en cuenta que hora y media después debía afrontar la regata de cuartos de final, con otras dos plazas en juego.

Parecida fue la táctica de Pablo Martínez, que en los primeros metros también apretó, hasta la mitad de la regata, cuando era segundo tras el alemán Conrad Scheibner . A partir del quinientos, sin embargo, tanto el germano como el cubano Jorge Enríquez aceleraron para repartirse los dos billetes para semis . Martínez entró quinto (4.21.729).

Las opciones aún no se habían evaporado para los sevillanos del Club Náutico , que tenían la posibilidad continuar compitiendo el sábado si superaban la criba de cuartos de final. Les tocó, curiosamente, en la misma serie de las tres programadas, la tercera, de un gran nivel, ya que competía también el vigente campeón olímpico de la categoría, el alemán Sebastian Brendel, oro en Londres y en Río. Cayetano fue quinto (4.31.929) y Pablo, tercero (4.09.102) tras competirle de tú a tú en los mil metros al germano y el ucraniano Yurii Vandiuk, quien le superó en un emocionante final después de que el hispalense se llegase a situar incluso en la segunda posición a falta de 250 metros.

Tan exigente fue la jornada por las altas temperaturas que Pablo tuvo que recibir atención médica al concluir la prueba. « Me estaba temblando todo el cuerpo , aunque he de decir que no ha sido tan preocupante como lo han hecho parecer ahí. Me han cogido pero quiero dar un mensaje de tranquilidad, ya estoy bien«, comentaba el palista, en declaraciones ofrecidas por la Federación Española de Piragüismo, antes realizar una valoración del participación en los Juegos. » El balance es positivo . En C2 1.000 cumplimos con creces al meternos en la final olímpica, si bien nos ha quedado la espinita de haber sacado nuestra mejor versión, y en el C1 1.000, sin experiencia internacional en esta prueba, venía a disfrutar y aprender con los mejores, así que me voy muy satisfecho, aunque con coraje porque se me haya escapado la semifinal en los últimos cincuenta metros«.

Cayetano García de la Borbolla, este viernes en Tokio REUTERS/Nara Yardi

Cayetano ya piensa en los próximos retos. «Se ha acabado Tokio, ahora la mente está puesta en intentar representar a España en el C2 500 metros en el Mundial absoluto de septiembre . Aún tenemos pruebas a nivel nacional para ver qué embarcación va. Estoy deseando volver a entrenar. Esto me ha dado muchas ganas, aunque sí es verdad que en la final del C2 1.000 no pudimos pelearla como nos hubiera gustado. Esperaba que lo pudiéramos hacer mejor, pelearla desde delante, y al final no pudo ser así. Ya deseo volver a la rutina para mejorar ciertos aspectos y pelear el año que viene más aún«, comentaba.

« Haber llegado hasta aquí para mí es algo impresionante . Recuerdo que, hace un par de años, cuando quedé campeón del mundo, me hicieron una entrevista y el titular era que mi principal objetivo era llegar a París 2024. Me he adelantado tres años . Quizá no haya tenido el resultado que más me hubiese gustado pero si he llegado hasta aquí es por algo. Necesitaba ver lo que era una final olímpica desde dentro para saber que hay que apretar más entrenando aún y estar más fuerte en París«, analizaba Cayetano.

Cayetano y Pablo finalizan así su participación en sus primeros Juegos Olímpicos. Y lo hacen con un balance excelente . En seis meses, desde que comparten barco en el C2 español, han ganado el selectivo nacional, el billete para los Juegos, el oro en la Copa del Mundo sobre 500 metros y, por si fuera poco, se llevan de Tokio un diploma olímpico. Conseguir más en menos tiempo es casi imposible. Y para septiembre ya tienen puestas las miras en el Mundial de Copenhague.