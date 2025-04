Alisa Ozhogina, la sirena sevillana que aprende de Ona Carbonell

Es una de las joyas de la natación artística española. Tiene veinte años, nació en Moscú, de donde son sus padres, y se siente muy sevillana. Desde Barcelona, en los días previos al viaje a Tokio, conversó con ABC de Sevilla Alisa Ozhogina , la joven sirena hispalense. «Tengo muchísimas ganas e ilusión y también estoy un poco nerviosa, pero son nervios de los buenos porque vienen momentos muy bonitos, experiencias inolvidables y únicas », arranca Ozhogina, que cumple 21 años el próximo mes de octubre y tiene muy presentes sus raíces, su origen, dónde empezó todo.

Ser la primera andaluza en esta especialidad en unos Juegos le supone «una enorme satisfacción», pero ella, modesta, habla en términos colectivos y se acuerda de su equipo: «Es un gran paso para el Sincro Sevilla, que no es muy reconocido en el deporte andaluz. Allí siempre hemos hecho las cosas con muy pocos medios y creo que esto nos podría ayudar . Cada vez que me tiro al agua, el solo hecho de saber que tengo una comunidad a mi espalda, a tanta gente que me ha acompañado, luchado conmigo y que me apoya... uf, ésa es mi motivación y lo que me hace disfrutar de lo que hago», expone Alisa, que en pleno confinamiento se entrenó en la piscina de la casa de su entrenadora, María del Mar Martínez , antes de volver a Sant Cugat, donde se ha preparado en los últimos meses con la selección para afrontar primero el Europeo de Budapest (plata y bronce para España) y, después, el Preolímpico de Barcelona, donde las españolas fueron segundas y sellaron la plaza para Tokio.

«Mi club es mi familia y siempre lo tengo muy presente», subraya en referencia al Sincro Sevilla . A excepción de Ona Carbonell , figura emblemática en la sincro española, el resto del equipo nacional debuta en unos Juegos Olímpicos, así que no puede ponerse la presión de las medallas. No el objetivo. «Vivo el momento, son mis primeros Juegos y, hablando con deportistas expertos, me han dicho que disfrute y dé el máximo de mí. Vamos a vivir la experiencia y que pase lo que tenga que pasar. Tengo como lema que soñar es gratis y que nada es imposible, así que nunca se sabe lo que puede pasar », señala la sevillana acerca de su propósito en Tokio y el de sus compañeras: «Queremos enseñar todo lo que hemos luchado y trabajado para llegar hasta aquí y disfrutarlo juntas».

En la rutina libre repetirán la coreografía basada en la Teoría de la Evolución de Darwin , un éxito en el Europeo y el Preolímpico. «Hemos hecho algunos pequeños cambios para mejorarla porque, tras cada competición, recibimos feedbacks de los jueces, de personas en quienes confiamos y nos aconsejan, y por supuesto de nuestra entrenadora, que lo ve desde fuera y se da cuenta de cosas que vamos cambiando para perfeccionar la rutina», precisa Alisa, que antes competirá en el dúo con Iris Tió con una coreografía inspirada en el béisbol, deporte nacional de Japón. «Hemos trabajado al máximo. A ella la veo muy bien, me da mucha confianza, espero que yo también a ella, nos vemos muy compenetradas y Mayuko Fujiki , nuestra entrenadora, nos está ayudando un montón». Y luego está Ona Carbonell , líder del equipo, la que lo ha ganado todo y ha vuelto a competir al más alto nivel en tiempo récord tras su maternidad. «Ahora que ha sido mamá, ella es también como nuestra mami. Nos da muchos consejos y nos ayuda en todo tipo de situaciones», destaca Alisa, para quien los primeros dos puestos por equipos pueden ser para Rusia y China.

Bailaba sevillanas

Cuenta la sevillana que llegó «por casualidad» a la natación artística. «Probé numerosas actividades extraescolares: bailé sevillanas, hice tenis y toqué el violín porque mi padre es músico . Pero las acababa dejando porque no disfrutaba de lo que hacía. Con las sevillanas, un poco más, pero no llegué a apuntarme en academia. Y como tenía la espalda algo encorvada, mis padres querían que hiciera deporte. Mi padre, natación; y mi madre, gimnasia artística. Hasta que mi abuela propuso la sincronizada, me preguntaron que si quería hacerla y dije que sí, pero yo no sabía qué era eso. En cuanto entré en la piscina por primera vez me enamoré del deporte ».

Y de aquel inicio casual a Tokio, pero « toda la vida, desde siempre y para siempre, en el Sincro Sevilla », al que la nadadora le proclama amor eterno. De sus orígenes rusos se siente muy orgullosa. «Mi hermana, que nació en 2017, es la única sevillana de la familia. Siempre tengo a Rusia muy presente, tanto en mi vida diaria, porque hablo ruso con mis padres, como en el deporte. Ellas son referentes mundiales, las mejores desde hace mucho tiempo, y me siento muy afortunada poder ver documentales y aprender de ellas sabiendo lo que dicen. Estuve entrenándome allí un año. Pero me siento muy española, muy sevillana , llevo aquí desde que tenía un añito».

La natación sincronizada empieza hoy en e l Centro Acuático de Tatsumi de Tokio (todos los días se inicia la competición a las 12.30, hora peninsular) y ya entra en acción la sevillana Alisa Ozhogina. Hoy tiene lugar la eliminatoria previa del dúo en su modalidad de rutina libre, donde la hispalense hará pareja con Iris Tió (fueron sextas en el Europeo). El dúo español es el cuarto en actuar tras Austria, Estados Unidos y Canadá . Mañana se celebrará la rutina técnica, también del dúo (con España en el tercer puesto del orden de salida), y para el miércoles (12.30 igualmente) queda la final de la rutina libre. El jueves hay jornada de descanso y el viernes empieza el concurso por equipos, con la rutina técnica, decidiéndose el reparto de las medallas el sábado tras el ejercicio de rutina libre.