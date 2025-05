Miki Oca: «Aspiramos a todo, estos Juegos nada tienen que ver con los de Tokio»

El madrileño Miguel Ángel Oca, Miki Oca, está al frente del waterpolo femenino español desde 2010. El exjugador ahora es el líder de Las Hidroguerreras. Con ellas, ha cosechado todo tipo de éxitos en Mundiales, Europeos y una plata olímpica, precisamente en los últimos Juegos, en los Juegos de Tokio y ante la eterna rival: Estados Unidos.

Pero a toda esa generación de jugadoras, y a él, les falta un oro en unos Juegos. Les falta subir al Olimpo del deporte. No lo tendrán fácil, porque las norteamericanas son una selección muy potente.

– No paran de salir guerreras del waterpolo para su selección...

– Es que hace años que se viene trabajando muy bien en las selecciones inferiores del waterpolo español, y también en los clubes, y los frutos ya se ven, van saliendo jugadoras de calidad jóvenes.

– En ese sentido, un dato lo dice todo: en la última Final Four europea participaron tres clubes españoles…

– Claro, se ha visto en la final four. Fue un gran éxito. Ningún país lo había conseguido hasta ahora y demuestra la potencia de nuestra competición doméstica.

– Usted ha podido vivir en persona la gran evolución del waterpolo femenino en España. ¿Qué ha pasado estos últimos años para estar en la élite, compitiendo por las medallas?

– Lo que se ha vivido estos últimos años, los éxitos, empezaron a fraguarse hace tiempo. Desde los clubes, hasta las federaciones territoriales empezaron a apostar más por el waterpolo femenino. Los frutos los recogemos después los seleccionadores, pero todo empieza en la base, en una buena base.

– Estados Unidos es su bestia negra, les quitó el oro en Tokio...

– Bueno, si miras el medallero de los últimos años, ellas siempre han estado arriba. Es el rival más evidente que tenemos delante, si miras los últimos 15 años de competiciones. Pero hay un grupo de países que optan a luchar por estar arriba. Países Bajos es otro equipo con mucho potencial y ha estado arriba en las competiciones. No podemos olvidarnos de Italia, Hungría o de Grecia. Son selecciones clásicas. Es cierto que en los últimos años hemos ido quedando siempre por delante de este grupo de selecciones en las competiciones, pero perder contra estos equipos no sería tampoco un resultado extraño, ni una sorpresa ¿Tenemos capacidad para ganar a cualquiera? Por supuesto. Pero también hay que estar preparados porque los rivales son muy duros.

– Les hemos visto entrenar en la misma piscina del CAR de Sant Cugat con la selección norteamericana y hacer un partidillo entre los dos equipos. No han tenido problemas en compartir instalaciones y entrenamientos ¿Es habitual?

– Sí, es normal, hay un buen ambiente entre las dos selecciones. Entrenar contra grandes jugadoras como ellas nos hacen ser más competitivas. Es algo positivo. También hay que valorar como bueno que las americanas quieren venir a entrenar a nuestras instalaciones, que son de primer nivel.

– Tener el oro como objetivo debe ser complicado.

– Nuestra filosofía es salir y competir para ganarlo todo, como siempre hemos hecho. Luego, ya se verá... Sabemos que tenemos opciones y vamos a trabajar para estar lo más arriba posible.

– Es pronto, pero ¿podrían ser los últimos Juegos de Maica García, la capitana, la boya del equipo?

– Ni lo sé, ni quiero hablar de esos temas. Ahora todo el equipo se debe centrar en los Juegos de París. Lo que tenemos delante es muy importante, son unos Juegos. Cuando acabe la competición ya hablaremos de los temas personales de cada uno, pero en este momento, como equipo, debemos centrarnos en lo colectivo.

– Supongo que eso mismo debe pensar de su futuro personal, aunque ha dicho que le gustaría estar en el siguiente ciclo olímpico, en Los Ángeles 2028.

– Sí, aplico lo mismo. Ahora no es momento de hablar de temas individuales. Sólo pienso en París. Me gustaría estar en Los Ángeles, claro que sí, pero ahora no hay que pensar en eso.

Noticia Relacionada Padres viendo crecer a un olímpico: «Le enseñé a nadar a los tres años por miedo a que se ahogara» Javier Asprón | Enviado especial en París

– ¿Qué Juegos Olímpicos se espera, en general? ¿Que sean en Europa es beneficioso para su selección?

– El hecho de que sean en Europa no espero que tenga ninguna influencia a nivel competitivo, para nuestra competición. Todos los equipos que participamos en estos Juegos estamos acostumbrados a jugar campeonatos del Mundo o de Europa en muchos sitios, en países diferentes. No va a tener una influencia.

– Está claro que serán unos Juegos muy diferentes a los de Japón, que se celebraron en plena pandemia, con muchas restricciones, sin público.

– Sí, en Japón tuvimos que ir todos con mascarilla. Esos Juegos fueron muy atípicos. No poder tener espectadores en las gradas fue una pena. Por suerte para todos, para los deportistas y para los espectadores, estos Juegos de París no van a tener nada que ver con los de Tokio.