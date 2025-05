Una España más joven, con el mismo espíritu

El balonmano español saca siempre un compromiso especial cuando llega una cita olímpica. Una fuerza interior de este grupo que es más una familia que se reúne cada cierto tiempo para celebrar que vuelven a estar juntos por un objetivo común. Todavía con más emoción lo vive la selección masculina, que este sábado debuta contra Eslovenia (9.00 horas) con la intención de, al menos, repetir el éxito de Tokio 2020 (bronce) e incluso luchar un poco más por todos los que están en París y todos los que no están.

Hay dos ausencias destacadas en este grupo de Jordi Ribera, y de última hora, que todavía duelen más. Se iban a despedir a lo grande, después de una carrera magnífica sobre el parqué. Pero las lesiones no han respetado ni su esfuerzo por llegar a otro ciclo ni su entrega siempre con la camiseta nacional. Y Joan Cañellas y Gedeón Guardiola verán los Juegos Olímpicos por televisión. Un golpe duro del que intentarán sobreponerse con la ilusión de los que debutan en una cita de esta categoría, como Agustín Casado (Almería, 1996), que lleva mucho tiempo ganándose el espacio en ese rol que desempeñaba Raúl Entrerríos en su día y el propio Cañellas hasta esta lesión en la pierna derecha.

Se ha ganado la relevancia que hoy toma en esta selección partido a partido, destacado en todas sus actuaciones desde que debutara en 2021. En sus primeros Juegos, frialdad a la hora de afrontar una meta como esta. «Es mi primera experiencia y está siendo todo muy ilusionante. Muy grande, con mucha gente en la Villa, y deportistas que normalmente ves por la televisión. No tenemos mucho tiempo por los entrenamientos, pero la experiencia es única y hay que disfrutarla. Pero hay que tener el foco en la competición porque es la oportunidad que nos ha dado estar aquí», comenta a ABC.

Reconoce que la preparación ha sido dura, larga, tres semanas de mucha carga física y mental, y que se ha centrado mucho en el propio grupo para visualizar bien lo que quieren lograr. «Jordi [Ribera] ha incidido sobre todo en mejorar nuestro propio juego, en centrarnos en nosotros mismos. Trabajar lo que queremos ser y cómo queremos jugar. Somos una piña de por sí. Con muy buen ambiente en el entrenamiento. Va todo unido. Estamos muy contentos de estar aquí. Cada uno tiene claro el rol y para ayudar a todos los demás. Ya en los últimos días nos centraremos en los rivales. Vamos a centrarnos en cada partido».

Se ha sanado la cicatriz que dejó el Europeo (eliminados en la fase de grupos) y se ha consolidado todavía más el alma del grupo. «No podemos olvidar aquel torneo. Fue un punto de inflexión, no podemos repetir errores. Llegamos con la responsabilidad de que se han conseguido muchos éxitos en los últimos 15 años, y mantenemos esa ilusión de seguir entre los mejores. Aunque somos los primeros que sabemos la dificultad que eso lleva».

Habla con apenas tres temporadas en el grupo, pero con la convicción de quien ha crecido mucho dentro de él. «Desde que llegue a la selección se me ha dado confianza, un papel importante dentro del vestuario. Es importante para crecer. Además, todos te lo ponen fácil para que juegues con confianza. Desde que entré he estado muy cómodo. Es un privilegio y un orgullo venir, cada vez que vengo es como ir a casa, ver a amigos más que a compañeros».

Además de Casado, estrenan Juegos otros nueve integrantes de la selección, que ha bajado la media de edad cinco años con respecto a Tokio. «Siempre te va a trastocar el hecho de que jugadores que han llevado prácticamente todo el ciclo, en las actividades importantes no estén», comentó Jordi Ribera sobre las ausencias de Gedeón Guardiola y Cañellas. «Desde el Europeo, los grupos que hemos tenido han sido diferentes por las lesiones. En aquel torneo no tuvimos un buen resultado, pero veníamos de cinco años estando siempre en el podio y, como todos los equipos grandes, hemos pasado momentos difíciles», continuó el seleccionador.

Pero ve un grupo fuerte el que ha llegado a París 2024. «Para diez de los jugadores son los primeros Juegos, pero esto también tiene sus cosas positivas. Hay mucha ilusión, llegan en un buen estado de forma, con ambición y con ganas». Como Casado: «Hasta ahora he jugado con libertad para divertirme, aunque con toda la responsabilidad que conlleva. Esta es mi primera cita olímpica y no sé cómo me voy a sentir. Pero cuando salgo con España es siempre responsabilidad, orgullo y disfrutar porque no sabes cuánto puede durar. Espero que mucho».