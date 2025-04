Susana Rodríguez, médico y triatleta en la portada del 'Time'

Para ella era su vida normal: estudiar Medicina y compaginarlo con los entrenamientos de alto rendimiento y las competiciones internacionales de triatlón y atletismo. También cuando llegó la pandemia del coronavirus, para ella fue lo normal ayudar, como todos los sanitarios, y ponerse en primera ... línea para defender a la población de la enfermedad. De ahí que fuera la primera sorprendida en que su vida llamara la atención de la revista ‘Time’, que consideró su historia merecedora nada menos que de la portada. «Algo tan simple como mi vida ha sorprendido a ‘Time’. El deporte paralímpico y la medicina juntos en tiempos de pandemia me llevan a su portada», escribió recién publicada la revista. Porque, para ella menos que para nadie, que sea médico y triatleta de élite con un 5 por ciento de visión en un ojo y un 7 por ciento en el otro por su albinismo, tampoco entraña ninguna nota destacada, aunque haya sido la primera mujer ciega en licenciarse en Medicina. Es, simplemente, Susana Rodríguez (Vigo, 1988).

En su mensaje, añadía el agradecimiento por la imagen publicada y la visibilidad, y ponía su meta ya en Tokio , donde competirá en sus segundos Juegos Paralímpicos después de que, en el avión de vuelta de Río 2016, se dijera a sí misma que el quinto puesto había quedado corto para sus expectativas y para el potencial con el que cuenta. Medicina y medallas eran sus sueños y no encontró una negativa tajante por la cual no iba a conseguirlos. Consistencia y disciplina son palabras que definen a esta viguesa que jugaba con su hermana mayor a que los límites solo son situaciones algo más difíciles de conseguir, pero no imposibles. Pues Patricia sí veía, y Susana la seguía allá donde fuera.

Campeona de Europa en 2019, y dos veces del mundo en 2018 y 2019, entre otros éxitos, se ha ganado en la cita de Tokio un doble examen, clasificada para las pruebas de triatlón y atletismo. También, primera española en lograrlo. Pero siempre ha sacado la asignatura de la exigencia con matrícula de honor. Capaz de levantarse cada día a las 6 de la mañana, acudir a su puesto de trabajo en Santiago de Compostela, cumplir su jornada laboral en el Clínico de 8 a 15 horas y empezar la otra jornada deportiva hasta las 21.30 horas: sesiones de carrera a pie, bicicleta o natación , las disciplinas que cubre en su deporte. Hasta sacarse la carrera sin perder ningún año.

En este 2020 de miedos, incertidumbres y ausencias, fue la voz que calmaba e informaba a los afectados por Covid-19 que llamaban al hospital, y las manos y la paciencia que rehabilitaban a los más afectados por el virus o por las estancias en la UCI. Por la tarde, se oxigenaba con el deporte . «Creo que fue lo que me ayudó a recuperarme y volver a enfrentarme al día siguiente en el trabajo», admitía.

Centrada como está en ese podio que se le resistió en Río 2016, en este 2021 la bata ha quedado relegada, también se ha ganado ese parón, pero que no lo es en el tartán. Son cuatro horas de entrenamiento, con sesiones para cada disciplina, más tres de gimnasio, acostumbrada a que los descansos hay que aprovecharlos al máximo. « No se puede tener solo un plan A en la vida », admite. Esa vida tan simple, para ella, que ha dado la vuelta al mundo como portada en la revista ‘Time’.