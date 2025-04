El deporte sin reglas en el rígido mundo del olimpismo

No tiene cultura de club, tampoco una estricta disciplina de entrenamiento; no hay instalaciones homologadas y buena parte de la captación se hace a través de las redes sociales, donde los skaters han encontrado un filón para expandir sus trucos en cortos videoclips. La regla número uno del skateboarding es que no hay reglas, así que está por ver cómo encaja en el rígido mundo de los Juegos Olímpicos, donde siempre impera la tradición y el cumplimiento de las normas. Los defensores recuerdan que el snowboard también generó recelo cuando entró en el programa de los Juegos de Invierno y hoy es uno de los deportes con más seguimiento. Los detractores, simplemente no lo ven como un deporte.

En su debut olímpico, el skateboarding contará con un parque construido especialmente a las orillas de la bahía de Tokio basados en los diseños de circuitos empleados por la Federación Internacional en la que está incluido este deporte, la World Skate.

Cuarenta hombres y cuarenta mujeres buscarán ganar medallas en dos eventos: parque (park), un escenario cerrado parecido a una gran piscina vacía, y calle (street), en este sorteando escaleras, rieles, curvas y demás decoración urbana.

Debido a que el patinaje es fluido y creativo, con cientos de trucos, variantes y posibilidades de dónde elegir, las evaluaciones son menos restrictivas y más subjetivas que en otros deportes. Los jueces analizarán la dificultad, la ejecución de los trucos y su funcionamiento, además de cómo los skaters maniobran con los obstáculos, premiando la originalidad y variedad.

Los deportistas pueden elegir libremente su recorrido en cada pista, participan por turnos y cuentan cada uno con tres rondas en la competición, que se desarrolla con música a modo de ambientación y en la que son frecuentes tanto los saltos espectaculares como las caídas aparatosas, de ahí que sea una lotería apuntar quienes se pueden alzar con las medallas. La apuesta segura es que Estados Unidos y Brasil deberían copar los podios.

25-26 de julio y 4-5 de agosto

España se presenta como una de las potencias al haber clasificado tres skaters: Julia Benedetti (coruñesa de 16 años), Danny León (Móstoles, 1994) y Jaime Mateu (Palma, 1995) competirán en la modalidad de park. Es un milagro cuando en España, por ejemplo, no ha habido un circuito nacional hasta 2017; ni competición de categoría femenina hasta hace cuatro años. La prueba callejera se celebrará entre el 25 y 26 y el evento en el parque será entre el 4 y 5 de agosto.

Dos niñas de 12 años y un veterano que tiene 46 El skateboarding es un deporte que se asocia a la juventud, un deporte de calle. En estos Juegos de Tokio, y a modo de curiosidad, los competidores más jóvenes son la japonesa Kokona Hiraki y la británica Sky Brown, ambas de 12 años. Sin embargo, hay también un caso que llama poderosamente la atención porque, en el otro extremo, está el sudafricano Dallas Oberholtzer, de 46 años. España cuenta también con una joven de 16 años, Julia Benedetti.

