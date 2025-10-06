Atropellan a Ana Alonso, candidata a medalla olímpica, y le rompen el cruzado y los ligamentos

Malas noticias para el deporte español: la esquiadora de montaña Ana Alonso, plata mundial en relevo mixto, campeona de la general de la Copa del Mundo en esta misma modalidad y candidata indubitable a medalla en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, sufrió el atropello de un coche hace alrededor de 10 días mientras completaba una sesión de entrenamiento en bicicleta.

El diagnóstico médico indica una rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular, todo en la zona izquierda de su cuerpo. El hecho aconteció en Sierra Nevada (Granada), y la misma Alonso ha querido mostrarse optimista y agradecida en sus redes sociales, habida cuenta de que apenas restan cuatro meses para el inicio de estos Juegos, del 6 al 22 de febrero.

«Hace unos días, mientras entrenaba con la bici de carretera, un coche me atropelló. En el último momento, cuando vi que no tenía escapatoria, pude poner el cuerpo duro y prepararme para el golpe… y estoy convencida de que eso fue lo que evitó algo mucho peor. (...) Hace apenas 7 meses cumplí un sueño que nació cuando tenía 7 años. No creo que la vida me llevase hasta allí para luego dejarme aquí. Esto no es un final, es solo un nuevo reto que toca escalar con determinación, fe y mucha pasión».

De esta manera, la granadina proclama su intención de disputar los Juegos, una anomalía solo al alcance de quien primero lo imagina, desde luego: «No es la primera vez que me toca levantarme, aunque esta la cuesta sea más empinada y haya que hacerla más rápido; ya sabéis que a mí los caminos fáciles nunca me han gustado. Me pongo de nuevo el traje de luchadora y voy a por ello, acompañada del mejor equipo profesional y humano posible».

Será la primera edición, además, en que el esquí de montaña adquiera la condición de deporte olímpico. «Gracias de corazón a todas las personas que estáis ahí. Sentir tanta confianza, cariño y apoyo es mi motor, mi empuje y mi fuerza para conseguirlo. No hay palabras suficientes para mostrar toda mi gratitud, soy una afortunada, ahora más que nunca. Va por vosotros, por los que no habéis dudado ni un momento; y por los que ya no están, pero os siento en cada paso», añade Alonso en su mensaje.