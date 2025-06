Juanlu Bravo: «Desde un punto de vista técnico, Duplantis no hace nada bien»

El estadio de Vallehermoso reunirá desde mañana en Madrid a la aristocracia del atletismo continental durante tres intensas jornadas del Campeonato de Europa por equipos. Pero antes, este jueves a partir de las 16.00, habrá una primera toma de contacto muy especial con las ... competiciones de salto con pértiga, que se disputarán en un escenario único, frente al Palacio Real. La catalana Mónica Clemente y el madrileño Juan Luis Bravo serán los encargados de abrir el fuego en busca de los primeros puntos para España. Bravo, uno de los benjamines, debuta con la selección convertido en la gran esperanza nacional para reactivar una especialidad estancada desde hace un cuarto de siglo, pese al auge global impulsado por la figura de Armand Duplantis. El sueco, por cierto, no estará en la Plaza de Oriente.

Juanlu Bravo Instagram

—Llega al Europeo como un desconocido. ¿Quién es Juanlu Bravo?

—Un chico de un pueblo pequeño de Madrid, San Martín de Valdeiglesias, al que se conoce por Luis Miguel Martín Berlanas, que un día decidió que quería saltar con pértiga. Se le metió entre ceja y ceja, y hasta que no lo consiguió, no paró. Y aquí estoy.

—¿Y cómo llegó a esa decisión?

—Yo competía en todo. Quería hacer combinadas. Pero un día, en mi jardín, empecé a experimentar con lo que tenía. Mi madre le mandó un vídeo a mi entrenadora y la respuesta que le dio fue: «Este chico tiene que hacer pértiga». Contactamos con un club de Madrid, me dejaron una pértiga y fui a una competición sin haber cogido una de verdad. Aun así, salté bastante bien para ser la primera vez. Hablé con entrenadores de Madrid y me dijeron que podía intentar ir a entrenar, a ver qué tal se me daba. Fui un día, me gustó, y quise seguir con eso.

—Y hasta ahora, que acaba de hacer marca personal en 5,62.

—Mi objetivo seguía siendo hacer combinadas, pero me di cuenta de que no me gustaban tanto. La pértiga era lo que más me gustaba y con la que menos me dolía nada: ni rodillas, ni espalda, ni tibias. Así que decidí quedarme con ella.

—La historia del jardín recuerda inevitablemente a cómo empezó Duplantis y al pasillo de saltos que le montó su padre. ¿Lo suyo era igual?

—Sí, es similar, pero yo no tenía los medios que tenía él. Mi padre era fontanero y le gustaba el ciclismo. No vengo de una familia de atletas. Pero teníamos tubos por casa y en el césped del jardín me lo inventé todo, sin colchoneta ni nada. Bastante rudimentario.

—Formación autodidacta.

—Siempre he tenido bastante capacidad para controlar mi cuerpo y detectar lo que hacía mal. Mi entrenadora me decía que era increíble, que no hacía falta corregirme. Yo saltaba, me acercaba a ella y ya le decía todo lo que había hecho. Además, me gustaba ver vídeos, analizarlos, comparar lo que hacía con lo que veía. Me grababa con el móvil, lo veía y pensaba: «Esto se puede mejorar». No tenía ningún conocimiento de pértiga, pero fui inventando.

—Nada mal. Ya es campeón de España y hoy salta frente al Palacio Real.

—Ya he saltado más veces en la calle, pero nunca en mi ciudad. He venido muchas veces a ver el Palacio Real y saltar ahí es un sueño.

—¿Con qué se quedará satisfecho?

—Es una competición complicada. Tal vez los tres o cuatro primeros están muy por encima, pero del octavo al quinto es un buen objetivo. Quiero sumar más puntos de los que se esperan de mí.

—¿Cuánto cambia saltar en el estadio o en un pasillo montado en la calle?

—A mí me gusta mucho competir en la calle, por la cercanía con el público. No sé cómo será aquí, pero cuando he competido en la calle, el público está a un metro del pasillo. Te sientes muy arropado. Esa cercanía te empuja.

—No estará Duplantis. ¿Lo que hace en esta disciplina tiene explicación?

—Sí la tiene, supongo. Lleva toda la vida saltando. Aunque yo me pusiera a entrenar ahora sin parar, jamás podría igualar la cantidad de saltos que lleva él. Me lleva muchos años de ventaja. Tiene muchísimo talento y es muy rápido. Hoy en día la pértiga exige mucha velocidad y él lo dijo: «Soy un velocista con un palo». Y es verdad. Si lo ves desde un punto de vista muy técnico, fijándote en lo que se debería hacer y lo que hace, pues igual no hace nada bien. Pero lo más importante es sacarle provecho a la pértiga. Se trata de eso. Generar energía y aprovecharla en la carrera. Tú lo ves desde fuera y dices: «Es que no está bien lo que hace». Pero es efectivo.

—Sea honesto. ¿Calcula muchas veces los centímetros que le saca?

—Ni lo sé. Cambia tanto que me pierdo. Siempre me preguntan: «¿Cuánto te saca?» Yo digo: «70 u 80 centímetros, supongo». Pero no lo tengo claro. La última vez que hice marca personal fueron seis centímetros más. Él subió uno al día siguiente. Así que ese fin de semana gané yo y reduje en cinco la diferencia. Lo importante es ir recortando.

—En septiembre el récord de España (5,81, Montxu Miranda) cumple 25 años.

—Estaría muy bonito batirlo justo cuando cumple 25 años. No sé si será este año, porque todavía estoy a 19 o 20 centímetros, pero sin duda es un objetivo.

—¿Y qué ha pasado con la pértiga española todos estos años?

—No lo sé. Creo que hubo unos años muy buenos en esa época que ahora hacen parecer que estamos lejos. Ha habido muchos años de vacío.

—¿Y ahora?

—Creo que se están haciendo las cosas bastante bien. Este año, en el Campeonato de España, fuimos cuatro deportistas por encima de 5.50. Y los jóvenes vienen muy fuerte. Los sub-20 están primero y segundo del ranking europeo. Se está generando una base muy potente, con programas de tecnificación y planes especiales. Sinceramente, no esperaba que en tan poco tiempo se generara tanto nivel. Lo que nos falta es una cabeza visible, alguien que salte 5.80 o 5.90. Eso es lo que tienen otros países y nosotros no.