Jorge Prado, un gallego en la cima del motocross

Fue a principios de siglo cuando pilotos como Javier García Vico y Jonathan Barragán lucharon a brazo partido para hacerse un nombre en el Campeonato del Mundo de motocross. Sin apenas medios y casi siempre en equipos privados, hicieron virguerías para plantar cara a ... pilotos que hoy son leyendas, como el belga Stefan Everts y el italiano Tony Cairoli. En España no había tradición y la disciplina era el patito feo del motociclismo patrio, que guardaba todos los focos para las pruebas de velocidad, el trial e incluso el enduro.

Pero en 2010 el sevillano Carlos Campano tiró la puerta abajo para lograr el primer título mundial de un español en la extinta MX3. Y fue justo ese año cuando se escuchó por primera vez el nombre que poco después provocaría un estruendo en el motocross mundial: el de Jorge Prado, un chaval de Lugo que con nueve años lograba su primer Campeonato de España en la categoría de 65cc. Un prodigio de los que salen cada muchas décadas, un talento superior que ahora, cerca de cumplir los 24, acaba de proclamarse por segunda vez consecutiva campeón del mundo de MXGP, la clase reina del motocross, después de una durísima batalla con otros dos campeones, el esloveno Tim Gajser y el neerlandés Jeffrey Herlings.

Prado, que también cuenta con dos entorchados en MX2, ha certificado su dominio absoluto en el Mundial con once victorias parciales, entre ellas los tres grandes premios españoles: Arroyomolinos, Lugo y Cózar, en Ciudad Real, donde certificó su éxito.

«Mi sueño desde hace ya mucho tiempo era conseguir el título de la máxima categoría, y no es fácil hacerlo dos veces y de forma consecutiva», explicaba el piloto a un pequeño grupo de medios internacionales poco después de coronarse. «No puedo estar más orgulloso, porque además la presión era mayor esta vez. Correr con el dorsal número uno significa que todo el mundo espera que ganes. Y yo también. He sido mejor como piloto».

Como casi siempre ocurre, fue el padre de la criatura el culpable de inocular el veneno de las motos a su hijo, quien con solo tres años pidió un único regalo a los Reyes Magos, una moto de trial. El motocross llegó más tarde, a los seis, y enseguida se vio que las condiciones del chico no eran normales. Cuando, con solo diez años, ganó el Europeo y el Mundial de 65cc, le llegó la oferta que le había de cambiar la vida. KTM y Red Bull le ofrecieron un contrato y Jorge y su familia al completo (sus padres, Jesús y Cristina, y su hermana pequeña, Cecilia) se trasladaron a la localidad belga de Lommel, cercana a la frontera con Países Bajos y uno de los epicentros del motocross continental.

Atrás quedaron trabajos, amistades, familia… Fueron años difíciles. El idioma fue el hándicap más difícil. Tampoco ayudó que, pese a disponer de más medios y de un equipo superprofesional, los resultados no terminaban de llegar. Pese a todo, no hubo dudas. «Hubo muchos momentos duros para la familia», admite Prado. «Pero no podíamos decir que no a estar en uno de los mejores equipos, tratando de aprender lo máximo posible con los mejores pilotos. No fue fácil para nosotros pero sabíamos que el camino que estábamos tomando era el correcto. Salió bien, así que valió la pena. Ahora estamos muy orgullosos».

El título europeo de 125cc de 2015, con 14 años, fue el preludio a su debut en el Mundial, en la clase MX2. Para entonces las expectativas ya eran muy altas, y el gallego no defraudó. Pese a su corta edad se comprobó pronto que no se arrugaba ante pilotos de colmillo afilado y mucha más experiencia. Antes de cumplir los 17, Prado ganó en Italia su primer gran premio. Al año siguiente ya era campeón del mundo.

En busca del sueño americano

Desde entonces no se ha apartado del camino que trazó junto a los suyos cuando aún se le caían los dientes. En esa ruta había otro hito marcado en rojo. Porque en el motocross, ser campeón del mundo no significa necesariamente ser el mejor. La meca de esta disciplina está en Estados Unidos, que maneja sus propios códigos y reglas. Allí se dirigirá la próxima temporada Prado, que no defenderá su número uno para cumplir el gran sueño americano, donde le esperan nuevos rivales y retos aún más grandes.

La temporada pasada, tras ganar por primera vez en MXGP, viajó por primera vez a Estados Unidos para probarse en las cuatro primeras carreras del campeonato AMA de SuperMotocross, el de mayor nivel, donde los circuitos se construyen en grandes estadios de fútbol americano o béisbol, a los que acuden decenas de miles de aficionados. Parece el mismo deporte, pero no lo es del todo. No le fue mal, con un séptimo puesto como mejor resultado. Tampoco arriesgó, pues a la vuelta iniciaba el camino para revalidar su corona. «Hace ya más de dos años que casi no tengo descanso. Sabíamos que iba a ser una temporada dura, porque queríamos tener esa aventura y esa superexperiencia a principios de año. Me costó tener un poco esa frescura al final de la temporada, pero nos las arreglamos».