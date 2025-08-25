Jon Rahm y su Legión XIII se coronan como mejor equipo del año en el LIV Golf

Si hace solo siete días Jon Rahm se alzaba con el título de mejor jugador de la temporada de la liga árabe, ahora ha repetido con su equipo, Legión XIII (capitaneado por el español y compuesto por Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt), en una final vibrante que necesitó dos hoyos de desempate para imponerse a los Crushers, capitaneados por un gran Bryson DeChambeau. Las ganancias son, una vez más, estratosférica ya que el equipo del español se embolsa catorce millones de dólares (de los cuales cada jugador recibe 1.400.000 en su cuenta particular).

El campeonato por equipos que puso fin a la temporada del LIV Golf mezcló todos los ingredientes que se le piden a una competición del máximo nivel. Los mejores jugadores individuales presentaron su mejor versión para sumar a sus respectivos equipos durante una jornada larga, merced a los dos hoyos de desempate que se hicieron necesarios para dilucidad al campeón. Durante toda la jornada se vivió un golf de muchos kilates, especialmente personificado en la figura de Bryson DeChambeau, que sumó ocho birdies y ningún fallo para firmar la mejor vuelta del día. Los hombres de Jon Rahm tuvieron siempre el ojo puesto en el norteamericano y sus Crushers y, aunque llegaron a estar a cuatro golpes, tiraron de garra para ir restando golpes al rival y llegar al 18 con todo por decidir. Y así acabo el hoyo postrero, pues el -20 del marcador forzaba a jugar un playoff en el mismo hoyo.

El primer intento terminó sin ganador, por lo que volvieron al tee del 18 para intentar acometer la hazaña. En el desempate la reglas cambian y los jugadores de un mismo equipo no pueden compartir información ni comentar la jugada, pero tampoco hacía falta, la estrategia era clara: intentar ir a por la bandera y dejarse una oportunidad de birdie. Tyrrell Hatton, que tira el primera, da un approach magistral y la deja dada. En el equipo rival, Paul Casey vuelve a arrugarse y deja a Bryson DeChambeau solo ante el peligro. Buen segundo golpe de Jon, al igual que su compañero, se deja una opción de embocarla y abre las esperanzas para la Legión XIII al completo. Por su parte, mal golpe de Bryson que se queda en un antegreen muy alto, acusando claramente la presión de ver los dos grandes golpes de sus rivales. Tira el español primero, para intentar el birdie que dé el triunfo a su equipo, y la mete dejando a su compañero la opción de sentenciar, como así fue. Dos birdies de dos compañeros que en un mes se reunirán en la Ryder Cup bajo la bandera europea y que prometen un gran rendimiento al equipo de Luke Donald.

Antes de subir al podio a recoger el trofeo que les acredita como el mejor equipo de la temporada, Rahm ejerció de orgulloso capitán y tuvo unas palabras de elogio para su cuadrilla: «Estoy feliz de ganar, además, en playoff… por fin (en alusión a los dos últimos desempates perdidos). Mis jugadores han estado impresionantes, especialmente los más jóvenes. Ha sido una jornada dura, porque DeChambeau estaba jugando imparable, pero mi propósito era no perder su estela». Si alguien es un buen estratega, ese es Jon Rahm.

