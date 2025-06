El japonés Yamanishi y la mexicana González triunfan en la fiesta de la marcha en plena Gran Vía

El sol de junio iluminó la Gran Vía como si de un estadio se tratase. A ambos lados del kilómetro urbano homologado que une Callao con el edificio de Telefónica, miles de personas (11.000, según la organización) se agruparon para ver de cerca un ... espectáculo poco habitual en pleno centro de una capital europea: 10 kilómetros de marcha atlética del máximo nivel mundial.

El IV Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom no solo volvió a congregar a algunos de los mejores especialistas del circuito global, sino que convirtió la calle más emblemática de Madrid en escaparate de un deporte tan técnico como exigente. En total, más de 60 atletas -hombres y mujeres- participaron en la prueba absoluta, perteneciente al calendario del World Athletics Race Walking Tour.

Noticia Relacionada Derrotada la atleta trans californiana en salto de longitud Ignacio Romo A. B. Hernández se clasificó segunda con 6,31 pero triunfó en altura y triple salto

El vencedor masculino fue el japonés Toshikazu Yamanishi, que repitió triunfo con autoridad tras su victoria en 2024. Cronometró un tiempo de 38:50, con el brasileño Caio Bonfim (38:55) y el mexicano Ricardo Ortiz (38:59) completando un podio de alto voltaje. .

«Quiero estar lo más arriba posible en todas las competiciones», afirmó el japonés al término de la prueba. Su ambición se proyecta hacia la próxima cita del circuito, en La Coruña, pero su conexión con Madrid parece ya establecida. Álvaro López, sexto con 29:32, fue el mejor español clasificado, mientras que Diego García Carrera, que es además el director deportivo de la prueba, acabó 13º con un crono de 40:28.

En la categoría femenina, el protagonismo fue para la mexicana Alegna González, que conquistó su primera victoria en Madrid con un sólido tiempo de 43:06. Superó a la peruana Evelyn Inga (43:51) y a la china Li Peng (43:55), mientras que la española Antía Chamosa se quedó a un paso del podio con 44:17. La gallega fue la única europea entre las cinco primeras. Para Alegna, el triunfo tuvo un componente emocional: «Es uno de mis circuitos favoritos y ganar aquí, con tanto público, es un orgullo», declaró.

El GP Madrid Marcha traía este año una importante novedad tecnológica con la inclusión de un sistema de control electrónico pionero a nivel mundial: el RWECS (Race Walking Electronic Control System), conocido ya como el 'VAR de la marcha'. Este pequeño sensor -menos de 15 gramos, del tamaño de una moneda- se fija a los cordones y permite detectar posibles infracciones técnicas en tiempo real. «Todo ha salido como esperábamos», explicó a la organización Javier Rosell, ingeniero de la Universidad Politécnica de Cataluña y responsable del proyecto.

La jornada tuvo además un carácter conmemorativo especial. María Vasco, medallista de bronce en los Juegos de Sídney 2000, recibió un homenaje por el 25º aniversario de aquella gesta, la primera medalla olímpica para una atleta española. Emocionada y visiblemente agradecida, Vasco declaró: «Hace doce años que me retiré, pero he tenido el privilegio de ser un referente. Eso ya no me lo puede quitar nadie». Fue ella quien dio el pistoletazo de salida a la carrera absoluta, y quien más emocionó a buena parte de los asistentes.