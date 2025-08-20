Imane Khelif, la boxeadora hiperandrógina argelina, se retira

Imane Khelif se baja del ring. Según ha desvelado su antiguo representante, Nasser Yesfah, en el diario frances 'Nice-Matin', la boxeadora argelina, harta de polémicas con su género, ha decidido abandonar la práctica deportiva.

Los problemas de la vigente campeona olímpica en la categoría de menos de 66 kilos comenzaron en 2023, poco antes del Mundial celebrado en Nueva Delhi (India). La Asociación Internacional de Boxeo Amateur (IBA), organizadora de aquella competición, exigió una prueba de género para las boxeadoras, a lo que Khelif accedió.

La argelina fue descalificada antes de comenzar el torneo, pero no le dieron detalles ni se desvelaron los resultados de dichas pruebas. en ese momento. «En ese momento me convertí en su entrenador y representante —recuerda Yesfah en el citado periódico galo—. Conseguí que obtuviera una licencia como boxeadora del club Nice Azur Boxe con el único objetivo de prepararse para los Juegos de París».

Sin embargo, en junio de 2024, poco antes de la cita olímpica, se filtró la prueba cromosómica realizada en la India, según la cual la boxeadora poseía gametos masculinos. El Comité Olímpico Internacional (COI) impugnó el resultado y permitió a la púgil africana competir.

Sus combates, donde se mostró muy superior a las rivales, y la consecución de la medalla de oro avivaron la polémica. Sufrió duros ataques, fundamentalmente en las redes sociales, hasta el punto que llegó a presentar una denuncia por ciberacoso agravado.

Y esta situación ha afectado su carrera. «Actualmente, lo ha dejado todo. Se ha ido de Niza y del mundo del boxeo», insiste su exrepresentante. De todas formas, no descarta que Khelif anunciase su regreso a los cuadriláteros toda vez que su gran objetivo era acudir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. «Puede seguir entrenándose en Argelia o en Qatar, pero nada más. Y también sigue viajando, principalmente por contratos de patrocinio», asegura Yesfah .