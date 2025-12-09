Suscribete a
NATACIóN / EUROPEOS DE LUBLIN 2025

¿A quién le importa la piscina corta?

«Dos palabras que intentan desmerecer el mérito de este trío de campeones de Europa; dos palabras terribles, demoledoras»

La natación española reflota con tres ilusionantes oros

Hugo González, en la final de 200 metros libres de los Europeos de piscina corta
Ignacio Romo

España ha vuelto a triunfar. Nuestros nadadores, su ego lastimado tras el sonado fracaso en los últimos Mundiales de Singapur, han gritado con fuerza estos días en tierras polacas. Tres oros y un total de seis medallas en los Europeos de natación, la mejor prestación ... desde 2011, cuando brillaba Mireia Belmonte. En resumen, un gran éxito de la natación española … ¿o no?

