España ha vuelto a triunfar. Nuestros nadadores, su ego lastimado tras el sonado fracaso en los últimos Mundiales de Singapur, han gritado con fuerza estos días en tierras polacas. Tres oros y un total de seis medallas en los Europeos de natación, la mejor prestación ... desde 2011, cuando brillaba Mireia Belmonte. En resumen, un gran éxito de la natación española … ¿o no?

Los expertos se apresuran a quitar kilos a la lubina, a desmerecer el valor de los oros logrados en Lublin por Carmen Weiler, Hugo González y Carles Coll. Hay dos palabras que parecen devaluar el éxito de España y su brillo en el medallero. Dos palabras que intentan desmerecer el mérito de este trío de campeones de Europa. Dos palabras terribles, demoledoras. ¿Cuáles son? Piscina corta.

La piscina corta, que no es otra cosa que una pileta olímpica partida en dos, mide 25 metros y es la favorita de los nadadores, que ven aliviado de forma periódica su sufrimiento físico con un gran respiro en forma de volteo e impulsión en la pared. ¿Cuál es el valor de una medalla en una competición en piscina corta? ¿Son representativos los triunfos en esta natación de bolsillo?

El valor, sin duda, como en el atletismo 'short track', es inferior al de una medalla en la natación de verdad, la que se disputa en una piscina de dimensiones olímpicas. No hay duda: la verdad está en los 50 metros. Pero eso no anula la significación de las victorias en las minipiscinas.

¿Ignoran las estrellas de la natación los campeonatos en piscina corta? Con frecuencia, sí. Pero también compiten en ella de forma ocasional. Basta con ver la lista de récords mundiales en piscina de 25 metros. Ahí aparecen nombres de gran brillo, como Katie Ledecky o Summer McIntosh. Las dos grandes sirenas de la natación mundial.

Los tres oros obtenidos por España en Lublin poseen un brillo especial. Coll, Weiler y González han mostrado un excelente momento de forma y han derrotado a los rivales del continente que han preparado estos campeonatos. Aunque no hayan estado todos los que son. Su desempeño supone un potente soplo de optimismo para los Europeos del próximo verano en París. Ya en piscina olímpica, claro.