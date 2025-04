El Hipódromo de la Zarzuela recuerda a Antonio Blasco y a su mítica Cuadra Rosales

Este domingo, 13 de noviembre, se celebra una nueva jornada de carreras de caballos en el en el Hipódromo de la Zarzuela, con seis emocionantes pruebas. El recinto abrirá sus puertas a las 11 de la mañana. En esta cita se recuerda a la mítica Cuadra Rosales y a su propietario Antonio Blasco en el premio más destacado de la mañana, como referente de la época más brillante de las carreras de caballos en España.También es la jornada de las dos Copas de Criadores para los potros y potrancas de dos años nacidos y criados en España.

Desde los años 70 hasta finales de los 80, el gran equipo formado por Antonio Blasco como propietario, Claudio Carudel, su jockey desde 1972 hasta 1987, y Fulgencio de Diego, su entrenador desde 1965 a 1982, levantaron pasiones en las tribunas y crearon gran afición, contagiando entusiasmo a propios y extraños. La Cuadra Rosales, con su chaquetilla amarilla con la Cruz de San Andrés roja, ganó la estadística de propietarios en quince ocasiones, desde 1971 hasta 1988, consiguió tres veces la Copa de Oro de San Sebastián y en nueve ocasiones el Gran Premio de Madrid, además de sus triunfos en hipódromos extranjeros.

Antonio Blasco fundamentó su proyecto en la cría de purasangres que inició en la Yeguada de Aranjuez en los años 50, pasando a principios de los 70 a la Venta de la Rubia. El proyecto Rosales tampoco se podría entender sin el apoyo y empuje de su mujer, Marita Villalonga, quien en 1955 registró los colores de la Cuadra Rosales y posteriormente la traspasó a su marido. En 1971, el trabajo comenzó a dar sus frutos con grandísimos campeones que triunfaron durante cuarenta años (entre 1953 y 1993, la época más dorada de las carreras en nuestro país) en los hipódromos españoles y extranjeros.

Algunos de los purasangres más destacados fueron Sultán El Yago, Travertine, My Mourne, Takala, Chacal, Dual Sea, Tukumán, Barilone o Pharly como ganadora de un Grupo 1, destacando Teresa, la extraordinaria yegua imbatida en España a dos y tres años, que se convirtió en un mito en la segunda mitad de los 80 y en Francia se la consideró la mejor embajadora moderna de la Rosales, que tras participar en el Arco del Triunfo llegaron a ofrecer 130 millones de pesetas que Antonio Blasco no aceptó.

La jornada

La mañana comenzará a las 11:45 horas con la primera carrera, el PREMIO COPA DE CRIADORES-JAVIER NAVARRO REVERTER, para potrancas de dos años, nacidas y criadas en España. Seis participantes, 1.500 metros de recorrido. Safaga es la que más ha demostrado, su segundo puesto en el Gran Premio Subasta es de muy buen valor, aquí va a tener una primera probabilidad de victoria. Me gustó muchísimo el debut de Isolda, mostrando un precioso cambio de ritmo consiguiendo la victoria, creo que tiene mejora y va a poner las cosas muy difíciles a Safaga. Rock Moon con sus dos salidas de este verano en San Sebastián, no demostró el valor que se le supone, tiene mucho progreso y no regalará nada.

La segunda carrera será el PREMIO COPA DE CRIADORES-MANUEL DELGADO SÁNCHEZ-ARJONA, para potros de dos años, nacidos y criados en España. Distancia a recorrer, 1.500 metros. Nueve ejemplares en los cajones de salida. Clifford demostró en el Gran Premio Subasta que aquí tiene mucho papel, tras ir en la cola durante todo el recorrido, cerró mucho en la recta final para terminar cuarto, se le ve con progreso, es mi favorito. Mon Cherie, Bailén y Araka La Kana, han dado señales de ser muy peligrosos y no se lo van a poner nada fácil.

En tercer lugar, se disputará el PREMIO MARITA VILLALONGA, (Made in Spain), para potros y potrancas de dos años que no hayan ganado, sobre la distancia de 1.500 metros. Once aspirantes a la victoria. Canarion me ha gustado mucho en sus dos únicas actuaciones, le veo mucha mejora y con todo para pasar por ganadores. Maderas, Atlantic North y Sixteen Tons, serán sus principales rivales.

La cuarta carrera será el PREMIO FULGENCIO DE DIEGO (Lototurf), hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante. Distancia a recorrer, 1.800 metros. Doce ejemplares en los cajones de salida. Me gusta mucho la opción de Spanish Colt, está muy en forma, no se cae de ninguna llegada y borda la distancia, volverá a pelearla. Tihanna está siendo muy irregular, pero se encuentra muy situada y la distancia la hace muy bien, creo que esta vez va a ser la buena. Dutch Kiki está apuntando mucho y va mejor en distancia que en su última, volverá a estar cerca. Buscando una sorpresa, me gusta algo Aarash, lleva un año muy gris y prefiere la arena, pero lo veo muy situado y más con el descargo de Cristina Pérez, además, la distancia la hace muy bien.

En quinto lugar se disputará el GRAN PREMIO ANTONIO BLASCO, (Patr. por Aquanima - Grupo Santander), para caballos y yeguas de dos años en adelante. La mejor carrera sobre la distancia de 1.400 metros y en recuerdo y homenaje a uno de los Propietarios más emblemáticos de nuestro turf. Doce candidatos al triunfo en el poste de salida. Carrera espectacular con los mejores velocistas en liza. Rodaballo es el caballo de más valor, está muy en forma y es especialista en la distancia. Ya ganó esta carrera el año pasado y aquí. va a ser muy difícil de batir, tiene todo para volver a repetir. Lo complicado es saber quién le va a escoltar en la meta. Me gusta mucho Speak in Colours, tiene mucha clase y muy buena aceleración final, estará muy cerca. Simply Striking ganó el Gran Premio Carudel esta primavera, ha sido reenganchado, ha demostrado tener valor para disputarla, pero es mejor en la milla que en los 1.400 metros. Me gustó mucho Raiku en su victoria en el Premio Rubán, está en continuo progreso y creo que puede hacer muy esta distancia, también lo veo cerca. Resacón es todo corazón y da todo en cada salida, ganó esta carrera en 2019, volverá a estar cerca. Natural Path debuta en España, viene con valores para poder hacerlo muy bien, outsider.

Cerrará la jornada, en sexto lugar, el PREMIO SULTÁN EL YAGO, hándicap desdoblado primera segunda, para caballos y yeguas de tres años en adelante. Distancia a recorrer, 1.800 metros. Dieciocho ejemplares en los cajones de salida. Atlántico va a ser mi favorito, recuperó sensaciones en su última salida, vuelve a su mejor distancia y además, con Janacek encima, fijo en la llegada. Roble no está mal posicionado, ha caído en segunda parte y eso le favorece, va a ser un duro rival. Sogalinda está muy en forma y repitiendo actuaciones, lleva una escala muy liviana, volverá a estar ahí. Cham's Pride se está situando, creo que vale más de lo demostrado y el descargo hace que sea más peligroso, cerca. First Crowd sale bien de peso y le ha venido muy bien caer en segunda parte, además le favorece bajar de las dos curvas, puede hacerlo muy bien.

Ocio y diversión

El Club Ponyturf es un espacio infantil único de más de 3.000 m2, ubicado en el jardín norte, que ofrece a los más pequeños una experiencia inolvidable: un área de hinchables cuya temática es el mundo del Hipódromo y los paseos en pony para que los más atrevidos prueben la experiencia de montar a caballo. Para acceder al club se puede adquirir un cupón matinal de 3 € para la zona de hinchables, y un cupón de paseo en poni por 2 €, limitado hasta las 13.30 h. La entrada general al hipódromo es gratuita para los menores de 14 años.

Si se prefiere vivir la experiencia de las carreras de forma única, la zona Premium no dejará indiferente. Dispone de espacios comunes con chill out amenizados con música ambiente en los que se cuenta con un servicio de open bar y catering durante toda la jornada de carreras, son las terrazas de las tribunas Torroja.

Las visitas guiadas de Hipotour han sido elegidas como Best Traveller 's Choice de Tripadvisor y con ellas esta temporada también se podrá conocer el día a día del hipódromo como nunca. Estas visitas organizadas durante las jornadas de carreras tienen una hora de duración y comienzan antes de la primera carrera.

En ellas se muestra el desarrollo de una carrera de caballos y cómo desenvolverse en un día de carreras explicando cómo entender el programa, quienes son los mejores jockeys y caballos, trucos y consejos para apostar al ganador, aclarando los diferentes tipos de apuestas… También se podrán contemplar los caballos en el Paddock y se acompañará a los visitantes a las taquillas de apuestas.

Para completar la visita al hipódromo se puede conocer de forma gratuita durante las jornadas de carreras el Museo Eduardo Torroja, situado bajo la tribuna norte, en el que se realiza un recorrido a través de la historia del hipódromo como monumento y de las carreras de caballos en España

La retransmisión de las carreras de caballos del Hipódromo de Madrid se puede disfrutar en Movistar +. El programa LAS CARRERAS se emite en exclusiva a través de los canales de Deportes por M+ (dial 53 y sus multis).

Además, el canal #Vamos por M+ (dial 8), exclusivo también de Movistar Plus+, ofrece durante la semana distintos contenidos relacionados con las carreras de caballos como redifusiones y avances de las próximas jornadas. Junto a ello, cada jornada incluirá en su parrilla un programa de una hora de duración en el que podrán seguirse la 4ª y la 5ª carrera, así como un resumen del resto.

En el recinto existen más de 2.000 plazas de parking gratuito, y autobuses también gratuitos con salida desde las 10:30 horas cada 20 minutos, a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa. (Si los acontecimientos de la capital no permiten la salida desde ese punto, se traslada a Avda. de la Complutense, frente al metro Ciudad Universitaria).

ABC pronostica

1ª CARRERA: (6) SAFAGA - (3) ISOLDA - (5) ROCK MOON

2ª CARRERA: (5) CLIFFORD - (6) MON CHERIE - (3) BAILÉN

3ª CARRERA: (3) CANARION - (4) MADERAS - (10) SIXTEEN TONS

4ª CARRERA: (3) SPANISH COLT - (5) TIHANNA - (12) DUTCH KIKI

5ª CARRERA: (5) RODABALLO - (8) SPEAK IN COLOURS - (3) RAIKU

6ª CARRERA: (9) ATLÁNTICO - (2) ROBLE - (15) SOGALINDA.

