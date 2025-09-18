El hijo de Negreira se desmarca de su padre y Rosell reprocha al Madrid «no saber perder»

Javier Enríquez, hijo del exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, se ha desmarcado este jueves de su progenitor durante su declaración como imputado ante la juez. Según han detallado fuentes jurídicas a este diario, Enríquez ha indicado que él sí realizó los informes ... para el Barça, cobrando 250€ por cada uno de ellos, siendo así «baratísimos». Además, ha indicado que cuando preguntó al progenitor por su relación con el Fútbol Club Barcelona, éste le contestó: «¡A ti qué coño te importa!», detallando así que se puso «a la defensiva».

En esta misma línea, el hijo del exdirigente arbitral ha negado que el total de los pagos del club a su padre entre 2001 y 2018, más de 7,4 millones de euros, fuesen por los informes que él elaboró, y ha rebajado la cantidad que él percibió a unos cuantos miles de euros. Además, ha indicado que podrá aportar a la causa esos documentos para demostrar que él sí cobró por haber realizado una actividad de 'coaching'.

Por su parte, el expresidente del club Sandro Rosell ha defendido que el Barça ganaba gracias a Messi y no por pagar a Negreira, y también ha cargado contra el Real Madrid, personado como acusación particular en la causa. Así, según las citadas fuentes, en una suerte de alegato, Rosell ha indicado que «hay que saber ganar y perder» y «cuando nosotros ganamos hay que aceptarlo», ha deslizado. Rosell, que ha entrado en los juzgados cojeando, tras ser intervenido por una hernia discal, ha recordado ante la instructora que, hasta el momento, todas las causas abiertas contra él se han archivado, y ha indicado que en este caso no quiere que se cierre, sino que se demuestre que su actuación fue la correcta.

Al igual que Josep Maria Bartomeu, expresidente azulgrana también imputado, Rosell ha defendido que 'heredó' la contratación de Negreira de anteriores directivas, y que todos los grandes equipos cuentan o deben contar con asesoramiento para que los entrenadores tengan información sobre la forma de pitar de los árbitros y así poder preparar los partidos.

Por su parte, Ana Paula Rufas, citada hoy también a declarar como imputada por el presunto blanqueo de los pagos del Barça a Negreira se ha acogido a su derecho a no hacerlo. Cabe recordar, tal y como publicó ayer ABC, que Rufas presentó un informe pericial económico ante el juzgado que investiga la causa, Instrucción 1 de Barcelona, para justificar que los cobros que recibió de las sociedades de su pareja fueron en base a su actividad laboral -administrativa, básicamente- y no debido a ninguna irregularidad.

Esta mañana también han declarado, igualmente como investigados, dos exdirectivos azulgranas, Albert Soler y Óscar Grau, que también han mantenido que la contratación de Negreira obedeció a labores de asesoramiento. Todos los investigados se han ceñido a responder únicamente a preguntas de sus defensas, a excepción de Enríquez, que ha contestado también a la Fiscalía.

Ahora, la instructora tendrá que escuchar, en su caso como testigos, a Joan Laporta, así como a los exentrenadores del Barça Luis Enrique y Ernesto Valverde. Será el próximo diciembre, después de que la declaración, prevista para el mes anterior, se suspendiese por un señalamiento previo de uno de los abogados.