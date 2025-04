Las hermanas de Maradona acusan a sus sobrinas en el juicio por su muerte: «Pensé que en la casa iba a estar bien atendido»

Este jueves, en una otoñal Buenos Aires, ha tenido lugar una nueva audiencia del juicio por la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona. Esta vez ha sido el turno de las hermanas del exjugador, Ana Estela, Claudia Nora y Rita Mabel ... Maradona, quienes son querellantes en la causa por homicidio simple contra el equipo médico que atendió al ídolo argentino. Dos de ellas han sido acusadas en otra causa de apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al exfutbolista.

En su testimonio, acusaron a sus sobrinas, las hijas de Maradona, de haber decidido la internación domiciliaria. También debía declarar una de las exparejas del astro, pero finalmente su testimonio tendrá lugar la semana próxima.

La primera en prestar testimonio este jueves en el Tribunal Oral N3 de San Isidro –en la provincia de Buenos Aires- ha sido Claudia Nora Maradona. En su declaración, la hermana del 'Pelusa' hizo referencia a la causa en la que está acusada de haberse quedado con las marcas del exfutbolista.

«Mi hermano nos dejó la marca Maradona a nosotros. Antes de su muerte, Diego nos hacía regalos. En vida no tenía ningún tipo de relación contractual. Después de su muerte sí nos dejó sus marcas», dijo al respecto. Si bien el tribunal pidió más explicaciones sobre el tema, su abogado prefirió no ahondar más en el asunto.

Con respecto a la muerte de Maradona, Claudia Nora relató: «A mi hermana Rita le avisaron que Diego estaba descompuesto. Entonces, al mediodía fuimos a su casa y, cuando llegamos, supimos que había fallecido«.

«Las hijas tomaban las decisiones»

A continuación, prestaron testimonio las otras hermanas del astro, Ana Estela y Rita Mabel. Ambas coincidieron en reconocer la ruptura en el vínculo con las hijas del exjugador de fútbol. «Dalma y Gianinna son mis sobrinas. Antes teníamos buena relación y ahora no sé por qué se distanciaron», expresó Ana Estela.

Luego, le tocó el turno a Rita Mabel Maradona, quien relató algunos detalles de su último encuentro con su hermano. «Estaba un poco alterado, pero estaba bien. Estuvimos un rato y nos fuimos. Me dijo que estaba bien y a mi hermana, que le dolía el alma«, recordó.

Acto seguido, disparó contra las hijas de su hermano, Dalma y Gianinna, a quienes acusó de haber decidido la internación domiciliaria del 'Pelusa'. «Las hijas dijeron que no iban a internarlo en un centro de salud. Las hijas eran las que tomaban las decisiones», sostuvo, además de asegurar que no tiene relación con sus sobrinas desde hace tres años. Por otro lado, añadió: «Una de las hijas nos restringió las visitas. Yo hasta ahora me reprocho por qué acaté esa orden. No sé por qué no podían ir visitas».

Con respecto a los cuidados de su hermano en su internación domiciliaria, indicó: «Pensé que en la casa iba a estar bien atendido. Pero no había nada, ninguna aparatología ni médicos«.

A mitad de la audiencia se dio a conocer que la ex pareja de Maradona, Verónica Ojeda, quien es madre de su hijo más pequeño –Dieguito Fernando- y debía declarar este jueves, prestará testimonio recién el martes de la semana próxima. Sus palabras son de gran importancia para la evolución de la causa judicial.