Hallan muerto en su casa a un jinete de 19 años horas después de una carrera

El inglés Tommie Jakes, joven y destacada promesa del turf, llevaba 19 victorias en 2025

Mensaje de pésame por Tommie Jakes
Mensaje de pésame por Tommie Jakes @AtTheRaces

A. L. Menéndez

Tommie Jakes, un jockey británico de 19 años, fue hallado muerto en su casa de Newmarket —ciudad situada en el condado de Suffolk, en el Este de Inglaterra— pocas horas después de haber participado en una carrera en el hipódromo de Nottingham ... .

