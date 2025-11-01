Hallan muerto en su casa a un jinete de 19 años horas después de una carrera

Tommie Jakes, un jockey británico de 19 años, fue hallado muerto en su casa de Newmarket —ciudad situada en el condado de Suffolk, en el Este de Inglaterra— pocas horas después de haber participado en una carrera en el hipódromo de Nottingham ... .

Jakes era considerado una de las mayores promesas del turf su generación después de lograr un primer y espectacular triunfo profesional a los 16 años en Lingfield. Montando a Suzi's Connoisseur, protagonizó una gran remontada, pasando del último al primer puesto en la recta final de la prueba.

Ese éxito fue ratificado posteriormente con muy buenos resultados. Así, logró 11 victorias en su primera temporada completa (2023) y 29 en 2024. Este año ya había ganado 19 veces —la más reciente, el pasado 18 de octubre en Catterick montando a Fouroneohfever— y acumulaba casi 200.000 libras esterlinas (227.000 euros) en premios.

La Federación Británica de Carreras de Caballos (British Horseracing Authority, BHA) publicó en sus redes sociales un sentido mensaje de condolencia firmado por Brant Dunshea, director ejecutivo:

«Nos entristece profundamente la noticia sobre Tommie. Era un joven jinete con un futuro brillante y en los últimos meses había recibido grandes elogios de los entrenadores por su destreza y actitud.

Su familia, amigos, compañeros de la cuadra George Boughey y todos los que trabajaron con él en Newmarket están de luto hoy, y toda la comunidad hípica comparte ese dolor.

Los servicios de apoyo de la BHA brindarán atención a los seres queridos de Tommie, y agradecen las llamadas de pésame recibidas. Este fin de semana se rendirán homenajes en todos los hipódromos del país».

José Santos, asistente de Ismail Mohammed, uno de los entrenadores para quienes Jakes corría dos veces por semana, declaró: «Estamos realmente conmocionados. Es difícil de creer, me siento completamente vacío. Nunca dio señales de tener algún problema. No fumaba, no consumía drogas ni alcohol. Para todos nosotros ha sido un shock tremendo».