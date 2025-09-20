Hallan muerto y tirado en una cuneta a Rafaguita, boxeador de 21 años
El cadáver del joven mexicano estaba envuelto en una manta y atado con una cinta de embalaje
Muere el excampeón mundial de boxeo Ricky Hatton a los 46 años
El cuerpo de Jesús Iván Mercado Cabrera, conocido como Rafaguita, fue hallado sin vida el pasado 15 de septiembre en la cuneta de una carretera mexicana ubicada en una zona desértica cercana a la frontera entre Sonora y Baja California, envuelto en una manta y atado con una cinta de embalaje.
Las autoridades del lugar han informado de que el cuerpo del joven boxeador, identificado por sus tatuajes, presentaba señales de manipulación, pero en ningún caso signos visibles de violencia externa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha abierto una investigación.
Encuentran sin vida a joven boxeador en carretera de Sonora— Vox Populi Noticias (@VoxPopuliNoti) September 18, 2025
El joven boxeador de apodo "Rafaguita" fue hallado encobijado en San Luis Río Coloradohttps://t.co/Db8OE3uTHw #LaRoja #Sonora #RafaGuita pic.twitter.com/u93NnPX7DQ
Rafaguita, de apenas 21 años, tenía previsto un combate el próximo día 27. Considerado una promesa dentro del boxeo mexicano, había viajado a Ciudad Juárez para participar en otra contienda antes, y dada su ausencia colectivos como Madres Buscadoras de Sonora y Colectivo Buscando quisieron alzar la voz.
Este último, de hecho, ha querido publicar un comunicado oficial al respecto: «El joven que fue localizado sin vida ha sido reconocido por sus familiares y comenzarán con los trámites correspondientes para darle cristiana y digna sepultura. DEP Jesús Iván Mercado Cabrera. Agradecemos a cada persona que se tomó el tiempo para reaccionar y compartir nuestra publicación. Gracias a todos volverá con los suyos, gracias a ti por apoyar compartiendo y mostrar empatía por el sufrimiento ajeno».
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete