Hallan muerto y tirado en una cuneta a Rafaguita, boxeador de 21 años

El cadáver del joven mexicano estaba envuelto en una manta y atado con una cinta de embalaje

El cuerpo de Jesús Iván Mercado Cabrera, conocido como Rafaguita, fue hallado sin vida el pasado 15 de septiembre en la cuneta de una carretera mexicana ubicada en una zona desértica cercana a la frontera entre Sonora y Baja California, envuelto en una manta y atado con una cinta de embalaje.

Las autoridades del lugar han informado de que el cuerpo del joven boxeador, identificado por sus tatuajes, presentaba señales de manipulación, pero en ningún caso signos visibles de violencia externa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha abierto una investigación.

Rafaguita, de apenas 21 años, tenía previsto un combate el próximo día 27. Considerado una promesa dentro del boxeo mexicano, había viajado a Ciudad Juárez para participar en otra contienda antes, y dada su ausencia colectivos como Madres Buscadoras de Sonora y Colectivo Buscando quisieron alzar la voz.

Este último, de hecho, ha querido publicar un comunicado oficial al respecto: «El joven que fue localizado sin vida ha sido reconocido por sus familiares y comenzarán con los trámites correspondientes para darle cristiana y digna sepultura. DEP Jesús Iván Mercado Cabrera. Agradecemos a cada persona que se tomó el tiempo para reaccionar y compartir nuestra publicación. Gracias a todos volverá con los suyos, gracias a ti por apoyar compartiendo y mostrar empatía por el sufrimiento ajeno».

