Gesta de Cayetano García de la Borbolla y Pablo Martínez, campeones del mundo en Halifax

Inabordables y casados con la victoria, no hay imposibles para Cayetano García de la Borbolla y Pablo Martínez, los jóvenes sevillanos que han puesto a la canoa doble española de moda, en el escaparate mundial. Y desde este sábado 6 de agosto, un día que estos piragüistas del Club Náutico Sevilla recordarán para siempre, en la cima. En el lago Banook de la ciudad de canadiense de Halifax tocaron el cielo con las manos al proclamarse campeones del mundo del C2 500, donde ya demostraron hace un año, en Szeged, y el pasado mes de mayo en Racice que son los referentes mundiales. Que nadie puede con ellos. Que son los mejores.

Un oro se llevaron de Hungría (aparte del billete para los Juegos de Tokio) y otro de la República Checa. Faltaba el triplete. Y ya lo tienen. En una disputadísima final por las medallas en la que había auténticos pesos pesado de la categoría, como los italianos, que eran los vigentes campeones del mundo, Tano y Pablo salieron a toda mecha, como es costumbre, y a partir del ecuador de la prueba (los 250 metros), aceleraron para llevarse el oro para casa. Nada más acabar la final se lanzaron al agua y, ya sobre el embarcadero, antes de pronunciar unas breves palabras, Tano no podía reprimir las lágrimas. Estaba roto. Tantos entrenamientos, tantas horas en el agua y lejos de sus familias han tenido recompensa.

Una recompensa histórica. Para guardar en vídeo, pero sobre todo en la memoria y los corazones, donde permanece todo lo imperecedero. «Esto es demasiado. Ha sido un año duro con problemas en el último mes que hemos superado. Esto es una locura. Sólo pensamos en dar lo máximo. Todo lo que hacemos es entrenarnos para llegar a esto», confesaba, radiante de felicidad, Pablo Martínez. «Es increíble. Quiero agradecer a todo el mundo que nos ha animado. Somos los números uno del mundo», le secundaba García de la Borbolla cuando la emoción del momento lo dejó articular palabras. Estaban derrengados, pero exultantes de felicidad.

El oro fue sufrido, resultado de un esfuerzo descomunal en el medio kilómetro de la regata, pero así sabe mejor. Al paso de los 250 metros, la igualdad era absoluta entre cinco de los nueve botes en liza. Lideraban los alemanes Sebastian Brendel y Tim Hecker (53.03), con los polacos (Glazunow-Barniak), italianos (Craciun-Santini), húngaros (Hajdu-Fekete) y los españoles a la par (53.23), sin olvidar a los pujantes chinos (53.43). De modo que en la segunda mitad de la regata se repartieron los metales y es ahí donde pusieron una marcha más los sevillanos para que nadie pudiera alcanzarlos. Tienen un final demoledor. Y en el 500, más aún. Su 1.46.32 les dio el oro, completando el podio los polacos (1.46.81) y los chinos (1.46.90). Que los italianos, que defendían la corona mundial, fueran quintos pone negro sobre blanco acerca de la igualdad de una prueba que ahora tiene un dominador: el bote español de los sevillanos del Club Náutico, otra vez imperiales.

Impecable trayectoria

A la máxima distinción en Halifax ya opositaron los andaluces el pasado miércoles, día de la inauguración del Campeonato del Mundo, con una gran regata en las series clasificatorias, cuando lograron no sólo la victoria sino también el mejor tiempo de los 25 competidores (1.41.18). Sólo los chinos Hao Liu y Ji Bowen (1.41.96), segundos de su eliminatoria, pudieron discutirle la hegemonía al tándem del Club Náutico Sevilla, que ha hecho historia en tierras canadienses para continuar abonando al ritmo de las victorias de tronío y los metales una trayectoria juntos que, hasta la fecha, no ha podido ser más feliz ni productiva.

Como si llevaran compitiendo juntos toda la vida se entienden estos dos béticos reconocidos que a principios de 2021, en los selectivos organizados por la Federación Española de Remo, se unieron en sociedad con la mente puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio. Aquel objetivo pareció un sueño inalcanzable por la premura hasta que, mediado mayo del pasado año, se doctoraron en el canal húngaro de Szeged por duplicado: primero atrapando uno de los dos billetes directos para Japón imponiéndose en la final del C2 1.000 metros y, dos días después, el 15 de mayo, demostrando más vigor, energía, aceleración y velocidad que sus rivales para colgarse el oro en la final del C2 500. Menuda puesta en escena internacional.

De Hungría salieron Tano y Pablo por la puerta grande, con los ánimos por las nubes pensando en la cita olímpica de agosto, donde otra vez superaron las expectativas. Eran novatos en una cita de semejante dimensión, pero tal circunstancia no les importó a los canoístas sevillanos, que se metieron en la final, donde quedaron últimos, para agarrar el diploma. Un éxito mayúsculo para Cayetano y Pablo, que ya no sólo conformaban un barco de futuro para el piragüismo español sino también de presente. Una realidad. No se les podía perder la pista. Lo mejor estaba por llegar. Algo que atestiguaron de nuevo el pasado mes de mayo, cuando se llevaron el triunfo en una Copa del Mundo, esta vez en la localidad checa de Racice, superando en la final al otro bote español (Moreno-Sieiro). Aquel oro fue un aviso a navegantes de lo que estaba por venir en los Mundiales de Halifax, preparado a conciencia con este inolvidable resultado.

Los otros sevillanos

Este sábado había otros dos sevillanos, y pertenecientes también al Club Náutico Sevilla, presentes en finales por las medallas en el lago Banook de Halifax. Por orden cronológico, en la categoría VL3 200 metros, el paracanoísta Javier Reja finalizó en la novena posición, la última (52.18 segundos), de una prueba ganada por el británico Jack Eyers y con el ucraniano Vladyslav Yepifanov y el uzbeko Khaytmurot Sherkuziev completando el podio. El otro español de la final, Adrián Mosquera, fue cuarto, con un tiempo de 48.71.

Y en el K4 500 metros en categoría femenina, el barco integrado por la hispalense Carolina García, Sara Ouzande, Laia Pelachs y Teresa Portela se quedó, con un crono de 1.33.27, a sólo tres centésimas del bronce, que fue a parar a manos de las mexicanas (1.33.24). Polonia demostró de nuevo su superioridad en esta categoría, haciéndose con el oro, mientras que la plata se la adjudicó Australia (1.32.78).