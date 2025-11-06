Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, es accionista del Oviedo desde 2012

Zohran Mamdani, con solo 34 años, es el hombre del momento. Su victoria en las urnas de Nueva York lo han convertido en el primer alcalde musulmán y socialista de la Gran Manzana, un triunfo que ha recolocado el tablero de la política estadounidense ... y que ha endosado a Donald Trump, presidente del país norteamericano, su primera gran derrota desde que salió reelegido hace casi un año.

Hay mucha miga detrás del personaje, como su nacimiento e infancia en Uganda, país africano del que son originarios sus padres, o su auge político en un instituto del Bronx, uno de los barrios más emblemáticos y turbulentos de la ciudad que nunca duerme. Sin embargo, su estrellato ha desvelado una noticia inesperada: Mamdani es accionista del Real Oviedo desde 2012.

En aquel año, el histórico equipo asturiano estuvo a punto de desaparecer, pues militaba en Segunda división B (la actual Primera RFEF) y tenía una deuda inasumible. En el abismo, los dirigentes lanzaron una bengala de auxilio, una ampliación de capital de dos millones de euros para que los interesados se convirtieran en accionistas y salvasen al conjunto.

Como si de un sueño se tratase, la respuesta fue masiva, con miles de personas aportando su granito de arena para reanimar a un cuerpo moribundo. Incluso el Real Madrid hizo una inversión de 100.000 euros en un gesto inédito hasta la fecha en el fútbol español. Y ahí fue cuando Mamdani se convirtió en accionista.

@sidlowe Just bought a share, possibly Oviedo's first shareholder based in Maine? #SOSRealOviedo — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 9, 2012

El periodista británico Sid Lowe, un enamorado del equipo ovetense, ayudó a promocionar la campaña a nivel internacional, y uno de sus tweets fue a parar al actual alcalde de Nueva York, que aportó la cifra de 10,75 euros. «Acabo de comprar una acción, ¿podría ser el primer accionista del Oviedo con sede en Maine?», escribió Mamdani en su cuenta de Twitter poco después.

Han pasado casi 13 años desde entonces. El Oviedo, tras ser adoptado por el multimillonario mexicano Carlos Slim, ha sufrido una remontada histórica y, el pasado junio, puso fin a una maldición de 23 años al ascender de nuevo a la Primera división. Un éxito histórico en el que, al menos en una pequeña parte, estuvo involucrado el político más famoso del momento.