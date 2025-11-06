Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, es accionista del Oviedo desde 2012

El político del momento compró acciones del club asturiano cuando este estuvo a punto de desaparecer hace más de una década

Trump sale tocado de su primer examen al año de volver a la Casa Blanca 

Zohran Mamdani, en un acto en Nueva York
Zohran Mamdani, en un acto en Nueva York AFP
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Zohran Mamdani, con solo 34 años, es el hombre del momento. Su victoria en las urnas de Nueva York lo han convertido en el primer alcalde musulmán y socialista de la Gran Manzana, un triunfo que ha recolocado el tablero de la política estadounidense ... y que ha endosado a Donald Trump, presidente del país norteamericano, su primera gran derrota desde que salió reelegido hace casi un año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app