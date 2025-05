Noche aciaga para el Barcelona y sus secciones en Europa

Se esfumó la posibilidad de ganar el triplete y de la forma más cruel posible. Los azulgranas acariciaban la final de Múnich tras el gol de Raphinha ante el Inter en el minuto 88 pero Acerbi en la prolongación mandó el partido a la prórroga. Y ahí apareció Frattesi para decantar la semifinal. La última vez que el Barcelona disputó una final fue en 2015, bajo la tutela de Luis Enrique. Entonces se ganó la quinta Champions ante la Juventus (3-1). Y la última vez que se acarició el último partido fue en 2019. Entonces tras ganar al Liverpool 3-0 en el Camp Nou, el Barcelona cayó de forma inesperada en el estadio de Anfield 4-0.

Ha sido un martes aciago, en el que también el equipo de baloncesto quedó eliminado y se quedó fuera de la Final Four, al igual que hace unas semanas el equipo de hockey patines. El equipo femenino y el del balonmano aún tienen intactas sus posibilidades de sumarse al Juvenil, que ganó la Youth League de forma brillante.

Fútbol femenino, en la final de Lisboa

El Barcelona femenino sigue imparable. Este próximo domingo tiene la oportunidad de volver a ganar el título de Liga pero si mente está puesta en la final de la Champions League del próximo sábado 24 de mayo en el estadio José Alvalade de Lisboa, casa del Sporting de Portugal y que ya ha albergado partidos de la Eurocopa (masculina) de 2004, entre ellos la victoria de Portugal ante España (0-1) de la fase de grupos.

Será la sexta final del Barcelona, la quinta consecutiva, en la que tratará de ganar su cuarto título continental, siendo además, la tercera Champions consecutiva en lucir en el Museo. Sería un hito histórico que confirmaría a las azulgranas como el mejor equipo del mundo. De momento ya tienen tres Ligas de Campeones, las logradas ante el Chelsea (2021), Wolfsburgo (2023) y Olympique Lyonnais (2024). El próximo rival será el Arsenal, que ha ganado la única final que ha disputado hasta la fecha (2007).

La trayectoria de las culés en la competición europea es inmaculada. Tras quedar primeras en la fase de grupos, derrotaron al Wolfsburgo en cuartos de final por un global de 8-1 y al Chelsea en semifinales por un total de 8-2. El último escollo es el Arsenal, que se ha deshecho del Olympique de Lyon. «Estamos muy contentas de estar en otra final. Parece fácil, pero en el camino se sufre. Ganar de esta manera al Chelsea es impresionante. En la final será otro partido diferente 100%, pero nos da una confianza enorme haber ganado de esta manera. No me gustaría poner adjetivos, los últimos años han sido espléndidos. Me gustaría que valorásemos lo conseguido, somos muy grandes», valoró Aitana Bonmatí. Será el partido número 100 del Barcelona en Europa, donde suma 72 victorias, ocho empates, 19 derrotas, 264 goles a favor y 80 en contra. Y dos semanas depsués disputará la final de la Copa de la Reina. El femenino aspira al triplete.

El Juvenil gana la Youth League

La Masía del Barcelona tiene futuro y no solo por los jóvenes que han llegado al primer equipo, sino también por los logros y éxitos que cosecha la cantera. El ejemplo más claro queda reflejado en el Juvenil A, que recientemente ganó la Youth League tras derrotar en la final al Trabzonspor turco por un contundente 1-4. Antes ya se había vencido al Aston Villa (1-3) en octavos de final, al Sttutgart (1-2) en cuartos de final y al AZ-U (0-1) en semifinales.

Entrenados por Juliano Belletti, el Barcelona se convirtió en el primer equipo europeo que logra alzar la Youth League en tres ocasiones (2014, 2018 y 2025). Es, además, el tercer título de la temporada tras la Copa del Rey y la Liga. Laporta, ilusionado con esta hornada de jóvenes, quiso estar en Nyon par presenciar la final en directo. Esta trayectoria del Juvenil también confirma a Belletti, el héroe de París, como entrenador de futuro de la entidad catalana.

Baloncesto, fuera de la Final Four por los pelos

El Barcelona rozó la clasificación para la Final Four pero se le escapó en el último suspiro ante el Mónaco este mismo martes. Los azulgranas forzaron el quinto partido ganando los dos encuentros en el Palau tras haber perdido los dos primeros partidos en el Principado. Una pelea contra la historia y las estadísticas, ya que nadie se había metido en la ronda final remontando un 2-0, y Punter tuvo la clasificación en un último tiro que no pasó por el aro. El choque acabó 85-84 y finiquitó las aspiraciones europeas de los jugadores de Joan Peñarroya.

El balonmano decide este jueves su pase a la Final Four

La sección de balonmano lo tiene todo a favor para disputar su séptima Final Four consecutiva de la Champions. Los azulgranas reciben este jueves en el Palau Blaugrana al OTP Bank Pick Szeged en la vuelta de cuartos de final de la EHF Champions League, donde tratará de hacer buenos los tres goles de renta que lograron en Hungría y clasificarse para la ronda final. El triunfo en la ida (24-27) permite a los hombres de Carlos Ortega acariciar la undécima semifinal en 15 años desde que se instauró el formato de 'Final a Cuatro' en la Liga de Campeones en Colonia en el curso 2009-10. No obstante, este jueves deberá corroborarla, ante un rival que nunca se da por vencido.

El lateral francés Dika Mem, capitán del Barça, que anotó diez goles en la ida, es el jugador en el que confía el Barça para conseguir la decimotercera Champions. Hay que recordar que el equipo azulgrana ya se proclamó campeón de Liga Asobal hace dos semanas. Este fin de semana no tuvo partido por lo que ha podido descansar y preparar en óptimas condiciones al partido de este jueves. Los otros tres equipos que disputen la Final Four saldrán del Aalborg (Din)-Füchse Berlin (GER), el Sporting CP (POR)-HBC Nantes (FRA) y el Veszprém (HUN)-SC Magdeburgo (GER).

El hockey patines, sin premio

La sección de hockey patines ha sido una de las cruces a nivel europeo. Los culés quedaron eliminados al no superar la fase de grupos. El equipo de David Cáceres está realizando una temporada decepcionante, yendo a remolque durante toda la fase de la Champions, dejando escapar partidos que parecía que tenía ganados o empezando los partidos sin 'feeling' y llegando a empatar en varias ocasiones de forma épica, como ante el Barcelos o el Reus.

Todo lo contrario que en la OK liga o en la Supercopa. El técnico asumió parte de la culpa: «No sé si nos ha pesado a todos la presión, empezando por mí, que soy el entrenador y el que dirige el barco. No sé si nos hemos puesto demasiada presión al decir que la ganaríamos sí o sí». Un argumento compartido por Xavi Barroso: «El equipo se ha complicado mucho la vida en la Champions. Tenemos que agarrarnos a las competiciones que nos quedan y dar un paso adelante. En la OK Liga sí estamos proponiendo un buen hockey, pero en la Champions no lo hemos logrado y no sé por qué».

El fútbol sala, sin opción de disputar la Champions

La mala temporada pasada, en la que solo se pudo ganar la Copa de España ante ElPozo Murcia (3-3, 4-3 penaltis) ha condenado a los culés en Europa este año. El equipo catalán sucumbió en la gran final de la Champions ante Palma Futsal (1-5) y fueron eliminados en semis de Liga ante Jimbee Cartagena (3-5 global), una derrota que privó a los azulgrana de jugar la actual edición de la Champions. Esta temporada se contempla como de transición después de que Ferrao y André Coelho dejaran el club en verano, al igual que el técnico Jesús Velasco, que aceptó ser el nuevo seleccionador español. Tino Pérez tomó el relevo en el banquillo y llegaron Eric Martel, Fits y Khalid para reforzar un equipo que quiere recuperar el trono liguero para volver a Europa.