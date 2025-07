Salma Paralluelo: «Ahora empieza otra Eurocopa, en seis días tenemos una final»

Jornada de recuperación para la selección española tras la victoria este pasado viernes en Berna ante Italia. Salma Paralluelo atendió a la prensa desplazada a Lausana antes de disfrutar de unas horas de descanso que Montse Tomé ha concedido al equipo. «Ante ... Suiza va a ser un partido bonito, jugaremos ante la anfitriona. Seguro que va a haber mucha gente pero nosotras a lo nuestro. Empieza otra Eurocopa y se marcará todo por pequeños detalles. Ahora es muy importante desconectar. Estamos montando el plan. Este día libre nos va a dar la vida. En seis días tenemos nuestra primera final», explicó la jugadora del Barcelona, que celebró el ambiente y el hecho de seguir jugando en Berna: «Quizás es importante sentirnos como en casa, no cambiar tanto. La rutina te da la tranquilidad de lo que ya conoces, pero hay que adaptarse lo más rápido posible y da igual dónde juegues».

Paralluelo está jugando en este torneo en las tres posiciones de ataque, tanto de '9' como en los dos extremos: «Esta temporada he rotado mucha en todas las posiciones. Desde pequeña he jugado por banda izquierda y puede ser algo más natural. Estoy aprendiendo de cada posición, quiero convertirme en una jugadora más versátil y aporto lo máximo de mí en cada posición», explica. Ante Italia actuó como delantero centro y explica qué es lo que le pide la seleccionadora: «Por mis características me pide dar esa profundidad al equipo fijando a las centrales, según el partido ir adaptando a lo que se ve, lo que me toca. Mi trabajo es brindar todo mi potencial al equipo sea en el rol que sea».

Precisamente esa versatilidad le permite cambiar de puesto en un mismo partido: «Estoy acostumbrada a jugar en las tres posiciones y solo tengo que adaptarme. Es súper importante cómo se inicia la presión. Las que jugamos ahí arriba estamos muy mentalizadas y queremos achuchar lo máximo posible para robar el balón». «Ha sido una temporada larga en la que hemos jugado en muchas competiciones, pero hemos tenido tiempo de desconectar y aquí se está trabajando muy bien tanto física como tácticamente», añade.

La selección no volverá a los entrenamientos hasta este próximo lunes, momento en el que ya empezarán a preparar el partido ante Suiza. De momento han superado la fase de grupos ganando los tres partidos y anotando 14 goles: «Habla muy bien del equipo. Estamos teniendo buenas sensaciones. Hemos conseguido tres de tres, que era el primer objetivo, y vamos a por más», concluyó.