Xavi: «El resultado no refleja lo que ha pasado en el partido, pero es un paso atrás»

Xavi Hernández compareció con una sensación agridulce. Por un lado, el técnico estaba satisfecho por cómo había competido su equipo pero por otro lado lamentó los errores cometidos que impidieron un resultado mejor. «Cuando perdonas en Champions ante equipos de este nivel acabas perdiendo. Hemos perdonando seis o siete ocasiones muy claras y ellos no perdonan», empezó analizando el entrenador azulgrana, que analizó esos tres minutos en los que encajaron los dos goles del Bayern: «El primer gol es de estrategia, es un error nuestro, y el segundo pasa por no hacer falta. Ellos paran contraataques y nosotros no. Eso es competir. El resultado no refleja para mí lo que ha pasado en el partido pero la Champions es así. Dominas, perdonas y acabas perdiendo. Esa es mi reflexión».

Xavi la ha lavado la cara al Barcelona, muy diferente al que se vio en años anteriores ante el Bayern. El partido era la prueba del algodón y el egarense considera que la han superado con nota: «Nos tenemos que quedar con las cosas positivas. El resultado es negativo pero es la fase de grupos y hay margen. Es un paso atrás, nos vamos con una derrota por errores nuestros por falta de efectividad». Y no quiso polemizar sobre la jugada en la que Dembélé cayó dentro del área y por la que se pidió penalti ciando el marcador aún estaba en empate a cero: «No lo he visto repetido. Me dicen que sí es penalti pero da igual, al final son errores nuestros. Creo que hemos hecho un partido, no para conseguir el empate sino la victoria».

También ha comparecido Pedri tras el partido para dar su valoración y, al igual que Xavi, ha lamentado la falta de efectividad del Barça. El canario ha tenido dos ocasiones clarísimas ante Neuer. «En la primera parte hemos tenido muchas ocasiones pero si perdonas tanto ante un equipo así, lo acabas pagando», ha dicho. «Cuando ves que llegas y no marcas es difícil», ha añadido para justificar lo rápido que ha llegado el segundo gol alemán.

Al igual que Xavi, Pedri ha señalado a los errores propios para justificar la derrota: «En los saques de esquina nos hacen goles, hay que mejorar ahí. Hemos hecho un gran partido y hemos competido. Nos podíamos llevar el partido. Quedan muchos partidos para darle la vuelta». Finalmente, no ha querido valorar el posible error arbitral al no señalar un presunto penalti sobre Dembélé: «No lo he visto bien pero si el árbitro y el VAR no lo han visto, no será penalti».