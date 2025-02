Xavi: «Estamos pagando el caso Negreira. Solo pido que nos dejen competir»

Xavi Hernández terminó el choque bastante satisfecho por la victoria ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza (1-3), pero se lamentó amargamente tanto por el gol encajado por su equipo como por la discutible expulsión de Vitor Roque. El joven brasileño volvió a marcar de azulgrana pero debió abandonar el terreno de juego antes de tiempo tras recibir dos tarjetas amarillas en apenas cinco minutos. Y el técnico catalán volvió a clamar una vez más contra el arbitraje.

«Es un error... otro error del árbitro hacia nosotros. Lo habéis visto. Sólo pido que nos dejen competir. No voy a hablar más de los árbitros. Hoy es otro error flagrante. Estamos pagando el caso Negreira. Pero no voy a hablar de los árbitros. La realidad ya la veis vosotros. No lo digo más o me matáis», se lamentó el entrenador del Barça ante los medios.

Al entrar una vez más en el tema arbitral, Xavi fue cuestionado por las palabras de Carlo Ancelotti, que hoy en sala de prensa, en la previa del Real Madrid-Atlético, declaró que no iba a bajar al nivel del técnico azulgrana y su presidente Joan Laporta tras sus acusaciones de adulteración de la Liga: «No es profesional».

«Esto no va con Ancelotti»

«No le digo nada. Tengo muy buena relación con él. Igual se ha sentido presionado por mis palabras. No va con él esto. Todo el respeto a Carlo Ancelotti, sólo faltaría», zanjó el técnico del Barça.

Sobre la victoria de su equipo Xavi afirmó que «ganar siempre es positivo». «Después de mi decisión van dos victorias, sí. Aquí está la reacción del equipo. Ellos han tenido sus ocasiones pero nosotros hemos sido muy efectivos, algo que nos faltaba durante la temporada. Creo que es una victoria muy importante. Era un partido de mono de trabajo y nos refuerza en la lucha», analizó.

«El gol en contra me ha dado coraje. Hay que hacer la falta táctica. Hemos defendido mal el área dos veces. Me cabrea. Pero el partido ha sido maduro y bueno. Mi sensación es que hoy hemos sido un equipo maduro. Hemos estado sólidos atrás», puntualizó. «A pesar del gol encajado, el único momento negativo, el equipo ha estado muy bien, con y sin balón. Me voy satisfecho».

Sobre Lewandowski, Xavi explicó que «Robert puede pasar una mala racha, pero hoy ha hecho un gran partido», mientras que acerca de Vitor Roque analizó que «tiene gol, llegada y nos da profundidad». «Su expulsión es injusta. La vamos a recurrir», anunció.