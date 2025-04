Xavi celebra la victoria mientras espera que le traigan más fichajes

Satisfacción en el Camp Nou, en el cuerpo técnico y en la plantilla por la victoria ante el Valladolid, la segunda consecutiva y de forma contundente. De todas maneras, Xavi sigue considerando que le falta un lateral con el que reforzar la banda derecha, aunque vistos los problemas para inscribir a Koundé parace complicado que lleguen más futbolistas. Mateu Alemany ha advertido de la dificultad, cunado faltan tres días para que se cierre el mercado. «Hay alguna salida que tiene que producirse necesariamente. Según cómo sea y si genera más ahorro, podríamos fichar a alguien». El Barcelona ya tiene conversaciones adelantadas para que Aubameyang y Memphis sean traspasados. Alemany añadió que no se volverán locos en este mercado: «Estamos contentos con la plantilla que tenemos en este momento. ¿Prioridad? No me centraría en nada en concreto. Veremos las oportunidades que nos da el mercado en los últimos días, pero estamos centrados en las salidas».

Jules Koundé, que debutaba oficialmente con el Barça, estaba feliz tras el partido: «Estoy muy contento con la victoria, un 4-0 y sin encajar goles, creo que ha sido un buen debut y me he encontrado bien, con buenas sensaciones». El francés disputó 60 minutos de lateral derecho y media hora de central tras la entrada de Sergi Roberto por Araujo: «Me he sentido cómodo en las dos posiciones. No tengo muchos minutos en las piernas y me queda un tiempo para estar bien del todo». También elogiño a Lewandowski: «Es un delantero 'top', sabemos lo que hemos fichado, es uno de los mejores del mundo, juega bien y marca goles». Y concluyó: «He venido a ganar títulos y a seguir progresando».

Xavi estaba satisfecho con el partido realizado aunque quiso rebajar la euforia, advirtiendo que había cosas que se podían mejorar. «Perfecto, no ha sido el partido. Estamos en el camino. Los 40 primeros minutos han sido muy buenos. En la segunda, hemos empezado bien. Hemos hecho un encuentro completo, pero siempre hay cosas por mejorar. Hemos encajado ocasiones. No hay que relajarse, pero estamos contentos. La afición estaba entregada», apuntó. Y avisó: «En los últimos minutos, todo se puede ir al garete. Hay que sacarle más provecho al balón parado. Llegamos 200 veces al área. La línea defensiva puede mejorar. Perdemos muchos balones innecesarios, hay que tener más paciencia. Pero el partido es notable, muy bueno...».

No perdió la oportunidad de elogiar a Lewandowski: «Destacaría, además, de los goles, el timing perfecto para recibir, sus movimientos, cómo protege el balón... Es un jugador extraordinario. Es un líder natural. Es una maravilla tenerle. Una bendición. Es un ejemplo. Es un trabajador nato. Trabaja para el equipo. Ayuda al cuerpo técnico. Marca la diferencia».

Xavi valoró positivamente el debut de Koundé. «Se ha sentido bien, es capaz de jugar por toda la línea defensiva. También por la izquierda. Puede marcar una época. Tiene temple. Tiene buena salida de pelota. Hemos hecho un gran fichaje». Y destacó el rendimiento que está dando Balde, que ha relegado a Jordi Alba al banquillo: «Juega porque está jugando muy bien. Se merece jugar. También habrá momentos para Jordi y Gerard. Pronto necesitaremos rotaciones, por partidos, lesiones... Habrá partidos y oportunidades para todos. La competencia les hace mejores. Balde está mostrando una gran personalidad, tiene gran capacidad ofensiva. Estoy muy contento por él. Es un chico espectacular».

El técnico se siente ilusionado: «Ya pienso en el partido contra el Sevilla. Esto no para. Hoy hemos hecho un partido completo, pero no perfecto. Vendrán partidos difíciles. La temporada es un reto. Habrá presión y exigencia, y hay que ir dando pasitos. Ni hoy es una euforia máxima ni el día del Rayo estaba todo mal...». Y se mostró contento por el sentimiento que ve en la afición: «Soy consciente de la presión. La gente anima. La gente está ilusionada. Hay expectativas muy grandes. Prefiero esto que a lo de la temporada pasada, que había decepción. El reto es muy grande. Bienvenida sea la ilusión. Hay que aprovecharla».