Xavi: «Esto es una carrera de fondo, es pronto para decir algunas cosas»

Satisfacción en el Barcelona tras la victoria ante el Sevilla. Por el resultado y por la manera en la que se ha logrado. Xavi Hernández estaba relajado y feliz al término del encuentro. «El balance es muy positivo. No hemos empezado bien los primeros quince minutos pero cuando nos hemos asentado hemos circulado más el balón y creado ocasiones. Partido muy bueno del equipo y hemos tenido ocasiones para marcar más goles. Es un campo muy difícil y ganar 0-3 es muy buen síntoma. Estamos un un buen momento», empezó explicando el entrenador azulgrana, que admitió que Lopetegui le había sorprendido con sus sistema: «No esperábamaos el 4-4-2 con rombo en el centro del campo y hemos tratado de igualarlo. En general hemos hecho muy buen partido. Ha sido muy físico».

El egarense elogió a sus jugadores por el esfuerzo hecho y por su acierto al leer el partido. No escatimó flores para Dembélé: «Sé de lo que es capaz, a mí me gusta mucho, Me gusta cómo juega y su actitud. Es solidario en defensa. Todos los de arriba también ayudan. Tenemos jugadores para marcar la diferencia y Ousmane es uno de ellos». El técnico reconoció que la jugada que acabó en gol de Eric García estaba preparada: «El gol de Eric es de estrategia y estaba preparado. Teníamos que marcar diferencias en esto y es fruto del trabajo bien hecho». Y tuvo un aparte para Gavi: «No me sorprende porque le veo entrenar cada día. Es carácter y corazón puro. No quiero ser injusto con los demás pero seguramente habrá ido el mejor del partido. Es un corazón con patas».

El preparador catalán profundizó en su análisis: «La sensación es positiva. Pero nos falta pausa, y la necesitamos. Hemos salido un poco mal los primeros 15 minutos. Luego, con la pausa se ha visto un gran Barça. Teníamos que igualar su intensidad. A partir del minuto 20, hemos dominado. El 0-1 viene de una transición. A veces no se genera el espacio y debes crear superioridades. Me gusta el juego posicional, pero el rival también juega. No hemos dominado hasta el gol. Luego ha sido un gran partido. Creo que ha sido un partido muy completo de los que han empezado y de los que han salido. El balance es positivo. Hemos jugado en campo contrario. Partido muy bueno del equipo, hemos tenido ocasiones para hacer más goles. El equipo está muy bien y hay que aprovecharlo. Es un buen síntoma ganar aquí. Estamos en un buen momento y situación. Hemos mejorado, pero esto es una carrera de fondo. Es pronto para decir algunas cosas. Hay que ser humildes».

Insistió en la prudencia: «No hemos ganado con comodidad, ni en San Sebastián ni aquí. No ha sido fácil. Pero hemos sido muy efectivos. Pero la victoria te hace más guapo, te da moral y confianza. Todos nos levantaremos contentos. Ya hay Champions, vamos a Cádiz... haremos rotaciones». Y volvió a elogiar la actuación de Ter Stegen: «Mantener la portería a cero también es importante. Nos da seguridad. Marc está sensacional. Hoy hemos hecho un gol a balón parado. Hay cosas muy positivas. 0-3 en el Pizjuán... no todo el mundo ganará aquí».

También habló Raphinha, autor del primer gol. El brasileño, bullicioso por la banda, tuvo mucha incidencia en ataque. «Era un partido muy difícil. Lo importante es marcar en partidos oficiales, estaba un poco ansioso y hoy he marcado. Espero que lleguen más. No he marcado muchos goles de cabeza. Se lo dedico a mi familia, a mi esposa». Raphinha insistió en el carácter del equipo para conseguir un resultado de este tipo en el Pizjuán: «El Barcelona es el equipo que siempre tiene que tener el balón. Las ganas que tenemos de ganar muestran que siempre intentamos estar arriba y así logramos hacer más goles». Eso sí, frenó la euforia del entorno: «LaLiga es muy larga. Ganar es muy importante, estamos muy contentos pero queda mucho. Entiendo que la gente esté muy ilusionada, nosotros también».

El brasileño cree que se está adaptando bien al equipo y «estoy muy contento, los compañeros me ayudaron mucho y ahora a seguir trabajando». Y añadió: «Ningún equipo hace un partido perfecto, tenemos que mejorar y seguimos trabajando para ello. ¿Dembélé y Lewandowski? Son grandes jugadores, que yo miraba por la tele y jugar con ellos es más fácil».