Vuelco en la clasificación de la Liga: el Barcelona arrebata el liderato al Real Madrid

La pesadilla que el Real Madrid sufrió en el derbi del Metropolitano ante el Atlético de Madrid tuvo continuidad el domingo con la victoria del Fútbol Club Barcelona, pues el conjunto azulgrana arrebató a los de Xabi Alonso el primer puesto en la clasificación de la Liga. En el mismo fin de semana los madridistas vivieron el punto final a su racha de victorias y dejaron de liderar el campeonato.

La remontada del Barça en Montjuic sirvió a los de Hansi Flick para auparse al primer puesto de la clasificación con un punto de ventaja sobre su eterno rival. Mientras que la derrota del Madrid en el derbi madrileño le dejó con 18 puntos, fruto de seis victorias y un partido perdido, los culés son ahora primeros con 19, repartidos en seis triunfos y un empate.

No muy lejos, a tres puntos del Barça y a dos del Real Madrid, se queda el Villarreal, que en la séptima jornada ganó por la mínima (1-0) a un Athletic Club que ha entrado en un bache de resultados. El equipo amarillo está protagonizando en cambio un inicio de curso de notable alto, con cinco victorias, un empate y una derrota.

Y en el último puesto que da acceso a la Champions, el equipo revelación de lo que va de temporada, el Elche. Con su victoria este domingo ante el Celta (2-1), es cuarto sin haber perdido todavía un partido. Tres victorias y cuatro empates, que se traducen en 13 puntos, es su bagaje.

La Real, en apuros

En la zona peligrosa de la tabla y a falta de un Valencia-Oviedo que está en el aire por las condiciones meteorológicas, ocupan los puestos de descenso el Mallorca (5 puntos), Oviedo (3) y Girona (3).

Con su derrota frente al Barça coquetea con esa parte baja de la clasificación la Real Sociedad, que no ha podido sumar más de cinco puntos en las primeras siete jornadas del campeonato de la regularidad.