Vinícius, Mamardashvili, el punto de penalti y una deuda impagada de 50 euros

Giorgi Mamardashvili fue uno de los principales artífices de la victoria del Valencia en el Santiago Bernabéu este fin de semana. El portero georgiano no solo mostró su seguridad ante los envites de los atacantes del Real Madrid sino que además le paró un penalti a Vinícius en el minuto 12 que podría haber cambiado el desarrollo del partido.

El brasileño, que no termina de dominar la suerte de los penaltis, se topó con un gran Mamardashvili en su cara a cara a once metros de distancia. Un lanzamiento en el que el georgiano desveló después que había algo más en juego que el gol blanco.

Una vez finalizado el encuentro del sábado, el georgiano desveló en la zona mixta del coliseo madridista que se había apostado con Vinicius 50 euros a que le paraba el penalti. «Tuve una conversación con él y le gané 50 euros», deslizó ante los periodistas. «Le pregunté si quería jugarse 50 euros y me dijo que sí. Se lo paré y gané», explicó.

No se puede medir en qué grado la apuesta afectó a la estrella del Real Madrid, pero el caso es que Vinícius falló el lanzamiento, detenido por el meta georgiano. La decepción del error y la posterior derrota de los de Carlo Ancelotti dejó la apuesta en segundo plano, como aseguró después el portero, feliz por un triunfo vital para el Valencia. «Me lo tenía que pagar después del partido, pero aún no me lo ha dado. No pasa nada».

La victoria valencianista en terreno madridista, 17 años después de la última, provocó la euforia de los protagonistas, entre los que sin duda destacó Mamardashvili, que la próxima temporada se incorporará al Liverpool en la Premier League.

«Todos tenemos días malos, pero siempre quiero demostrar quién soy yo y hoy lo he demostrado, creo. Por eso estoy feliz. Hemos logrado la victoria ante un equipo muy grande», se congratuló el georgiano y héroe del Valencia en el Bernabéu junto a su compañero Hugo Duro, autor del 1-2 de la victoria en los minutos de descuento.