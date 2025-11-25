Suscribete a
ABC Premium

b. dortmund 4 - 0 villarreal

El Villarreal se queda al borde del precipicio

El equipo de Marcelino tiene solo un punto después de ser fulminado por el Borussia Dortmund

Juanma Castaño: Florentino y su fusil

Anton y Oluwasey, en acción
Anton y Oluwasey, en acción afp
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un vendaval se llevó por delante a un Villarreal que no podía imaginarlo después de una lustrosa primera parte en Alemania. El Borussia Dortmund fulminó a los españoles, que se quedan con un punto y al borde de la eliminación demasiado pronto en la ... Champions.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app