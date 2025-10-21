El Villarreal, en el punto de mira de Haaland

El Villarreal recibe al Manchester City (21.00 horas) en la tercera jornada de la fase liga de la Champions, una cita a la que el conjunto entrenado por Marcelino llega necesitado de la victoria que se le resistió en el debut en el ... estadio del Tottenham (1-0) y en el siguiente encuentro contra la Juventus (2-2) en La Cerámica. Pero el conjunto de Pep Guardiola no es el mejor enemigo para lograr esa celebración y más teniendo en cuenta que su principal amenaza, el noruego Erling Haaland, se presenta inmerso en una excelente racha goleadora. Decisivo con un doblete el fin de semana en el duelo de la Premier ante el Everton (2-0), el nórdico ha marcado en cada uno de los últimos once partidos y esta temporada acumula ya 23 tantos en sus trece apariciones con el conjunto inglés y con su selección.

El cuadro amarillo es el que se encuentra ahora en su punto de mira y gran parte de las opciones de victoria del Villarreal pasan por conseguir frenar a uno de los mejores delanteros del mundo, una misión complicada. «Esperemos que a las 12 vaya la vencida y no merque. No necesita muchos contactos con el balón para rematar. Y luego el porcentaje de acierto en esos remates es altísimo», destacó este lunes Marcelino en rueda de prensa sobre la racha de Haaland.

El precedente

El City, que ya coincidió con el Villarreal en la fase de grupos de la Champions 2011-12, en la que ganó ambos partidos, persigue su segunda victoria en la máxima competición europea tras el triunfo en el encuentro de debut frente al Nápoles (2-0) y el empate en el desplazamiento a Mónaco (2-2). Un objetivo en el que no podrá contar con el concurso de Rodri, que continúa arrastrando problemas físicos. «Me hubiera gustado verlo, es el mejor jugador en su puesto del mundo. A la afición del Villarreal le hubiera encantado verlo, porque es un chico que salió de la cantera y que es admirado y querido», aseguró el técnico sobre la ausencia del centrocampista.

Respecto al duelo ante los ingleses, el técnico asturiano afirmó que «esperamos un partido de muchísima dificultad, como contra la Juventus. Jugar estos partidos nos debe llenar de alegría. La entidad de los rivales es producto de un muy buen trabajo la temporada pasada. Ahora toca disfrutarlo y sufrirlo. Tenemos ilusión y será un aprendizaje máximo. Cosechar un buen resultado es la ilusión que tenemos».