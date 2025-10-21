Suscribete a
Fútbol

El Villarreal, en el punto de mira de Haaland

Champions League

El delantero noruego visita La Cerámica tras encadenar una espectacular racha de once partidos seguidos marcando

Haaland, en la sesión de entrenamiento de ayer del Manchester City
Jorge Abizanda

El Villarreal recibe al Manchester City (21.00 horas) en la tercera jornada de la fase liga de la Champions, una cita a la que el conjunto entrenado por Marcelino llega necesitado de la victoria que se le resistió en el debut en el ... estadio del Tottenham (1-0) y en el siguiente encuentro contra la Juventus (2-2) en La Cerámica. Pero el conjunto de Pep Guardiola no es el mejor enemigo para lograr esa celebración y más teniendo en cuenta que su principal amenaza, el noruego Erling Haaland, se presenta inmerso en una excelente racha goleadora. Decisivo con un doblete el fin de semana en el duelo de la Premier ante el Everton (2-0), el nórdico ha marcado en cada uno de los últimos once partidos y esta temporada acumula ya 23 tantos en sus trece apariciones con el conjunto inglés y con su selección.

