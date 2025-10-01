Fútbol
Villarreal - Juventus, estadísticas del partido de la Liga de Campeones
Todos los números y datos del encuentro de la Champions entre Villarreal - Juventus de hoy
VILEntrenador:
Marcelino García4-3-3
25
1541224
141018
19920
1
1546
2752225
710
30
JUVEntrenador:
Igor Tudor3-4-2-1
Estadísticas
40.8%VIL
59.2%JUV
1 Goles 2
3 Remates a puerta 4
4 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
9 Asistencias 7
1 Asistencias de gol 1
5 Faltas cometidas 13
13 Faltas recibidas 5
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
201 Pases correctos 310
47 Pases fallados 40
1 Fueras de juego 0
2 Paradas 2
1 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
