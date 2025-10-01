Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Vídeo en directo
El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza
Villarreal
Villarreal
  • Georges Mikautadze (17')
1
2
2ª parte
Juventus
Juventus
  • Federico Gatti (48'),
  • Francisco Fernandes Conceição (55')

Liga de Campeones. Ronda eliminatoria. Jornada 2 Miércoles 01/10 21:00h. Árbitro István Kovács. Estadio Estadio de la Cerámica. Canal Movistar Liga de Campeones

Fútbol

Villarreal - Juventus, estadísticas del partido de la Liga de Campeones

Todos los números y datos del encuentro de la Champions entre Villarreal - Juventus de hoy

Villarreal - Juventus, estadísticas del partido de la Liga de Campeones
Villarreal

VIL

Entrenador:
Marcelino García4-3-3
  1. Arnau Tenas
    Portero    25
  2. S. Mouriño
    Defensa    15
  3. Rafa Marín
    Defensa    4
  4. Renato Palma Veiga
    Defensa    12
  5. Pedraza
    Defensa    24
  6. Comesaña
    Centrocampista    14
  7. Parejo
    Centrocampista    10
  8. Pape Gueye
    Centrocampista    18
  9. Nicolas Pépé
    Delantero    19
  10. Georges Mikautadze
    Delantero    9
  11. Alberto Moleiro
    Sustituto    20
25
1541224
141018
19920
1
1546
2752225
710
30
Juventus

JUV

Entrenador:
Igor Tudor3-4-2-1
  1. 1Perin
    Portero
  2. 15Pierre Kalulu Kyatengwa
    Defensa
  3. 4Federico Gatti
    Defensa
  4. 6Lloyd Kelly
    Defensa
  5. 27Andrea Cambiaso
    Centrocampista
  6. 5Manuel Locatelli
    Centrocampista
  7. 22Westo McKennie
    Centrocampista
  8. 25João Mário Neto Lopes
    Sustituto
  9. 7Francisco Fernandes Conceição
    Sustituto
  10. 10Kenan Yildiz
    Delantero
  11. 30Jonathan David
    Delantero
Estadísticas
40.8%VillarrealVIL
59.2%JUVJuventus
1 Goles 2
3 Remates a puerta 4
4 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
9 Asistencias 7
1 Asistencias de gol 1
5 Faltas cometidas 13
13 Faltas recibidas 5
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
201 Pases correctos 310
47 Pases fallados 40
1 Fueras de juego 0
2 Paradas 2
1 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app