La vida de Mikel Merino: la relación con su padre, su mujer y qué significa su celebración

Marcó uno de los goles decisivos de la Eurocopa 2024. Mikel Merino Zazón (Pamplona, 1996) logró la clasificación de España para las semifinales del campeonato europeo en el último minuto de la prórroga frente a la anfitriona, Alemania.

Tras su traslado a Londres, Merino fue uno de los protagonistas del partido de cuartos de final de la Champions League entre el Arsenal y el Real Madrid, anotando el tercer gol que dejó a los de Mikel Arteta en una situación muy favorable de cara al partido de vuelta.

Mikel Merino se ha convertido en una de las relevaciones de la Premier League. El jugador llegó al Arsenal en agosto de 2024, tras cerrar su traspaso de la Real Sociedad por 33,5 millones de euros, lo que le convirtió en el jugador más caro vendido por el equipo donostiarra en su historia.

Desde inicios de año, Merino lleva anotados 8 goles (7 con el Arsenal y 1 con la selección española). De hecho, en menos de un mes, ha marcado cuatro goles con su nueva posición de delantero centro, una petición propia de su entrenador, Mikel Arteta.

«Si te digo la verdad, lo primero que pensé fue 'es lo que toca'. Lo primero es el equipo y ayudar con el rol que me toque. El primer pensamiento es un poco 'vaya locura' porque nunca he jugado de delantero centro y mis características no son las de un delantero de Champions, pero enseguida me puse las pilas, aprendí lo que tenía que hacer con y sin balón», explicó en una entrevista concedida a Movistar+.

La relación con su padre y el significado de su celebración

Merino, quien llegó a la Real Sociedad después de haber jugado ya en Osasuna, Borussia Dortmund y Newcastle, lleva la pasión por el fútbol en su ADN. Y es que el jugador es hijo de Miguel Merino Torres, quien también fue futbolista en los años 80 y 90 de equipos como el Osasuna, Celta de Vigo, U. D. Las Palmas y C. D. Leganés.

Su padre, entrenador tras colgar las botas, es un referente para Mikel, tanto a nivel profesional como personal. «Gracias a ti por cómo me has cuidado durante toda mi vida, por todo lo que me has criado. Eres un referente para mí no sólo por lo futbolístico y todo lo que he aprendido, sino por cómo eres como padre», dijo Mikel en un vídeo de felicitación por el Día del Padre en 'El Desmarque'.

Precisamente a su padre, Mikel quiso rendir homenaje con el gol que clasificó a España para la semifinal de la Eurocopa en Stuttgart. Y es que, 33 años antes, él había anotado un gol en el mismo estadio regalando una curiosa imagen en la celebración, cuando dio una vuelta al banderín del córner, la misma que repitió Mikel ante Alemania.

Un gesto que no era la primera vez que realizaba el jugador del Arsenal. «Él hace la celebración siempre dando la vuelta al banderín por respeto y dedicándome un poco los goles porque yo hacía esa misma celebración cuando jugaba y él la suele hacer», explicó su padre en declaraciones a 'Relevo' tras el partido de cuartos.

No obstante, la pasión por el deporte le viene por partida doble. Y es que la madre de Mikel, Maite Zazón, se ha dedicado profesionalmente al baloncesto. Además, sus dos hermanos, Jon y Unai Merino, también compiten en baloncesto y en fútbol, respectivamente.

Su pareja y aficiones

Mikel es muy reservado respecto a su vida personal y no son frecuentes las publicaciones que realiza sobre su pareja actual, Lola Liberal, con quien comenzó una relación a mediados de 2019. La joven, modelo de profesión, es muy activa en redes, donde cuenta con más de 9.000 seguidores y suele compartir diferentes momentos de su vida.

Mikel y Lola se casaron en Pamplona el 1 de junio del año pasado, lo que retrasó la incorporación del futbolista a la concentración de La Roja. «Gracias por hacerme el mejor regalo del mundo y por hacerme la mujer mas feliz todos los días», escribió ella el día del 28 cumpleaños de Mikel.

El fútbol ha centrado la vida de Mikel, quien estudió un grado de técnico deportivo. «No quiero dejar de lado los estudios ya que el día de mañana no sabes lo que puede pasar y, además, en el futuro me gustaría estudiar INEF o fisioterapia, algo relacionado con el deporte», declaró en una entrevista con 'Noticias Navarra' en 2015.

Además del deporte, entre las aficiones de Mikel se encuentra pasar tiempo con sus amigos y familia, la música o el cine. «Si puedo me gusta ir el mismo día del estreno y, si se puede, destripársela luego a mis amigos que no la hayan visto», bromeó.