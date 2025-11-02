Suscribete a
ABC Premium

barcelona 3-1 elche

Victoria gris y con Lamine ausente

LIGA | JORNADA 11

Lo que pasó en el Bernabéu es solo una muy indulgente versión de lo que le puede suceder a este equipo el día que lo pillen unos rivales que todavía se acuerden de lo que es jugar a fútbol

Mensaje optimista del vestuario culé: «Estamos encontrando al Barça del año pasado»

Resultados y clasificación de Primera

Rashford celebra su gol, tercero del Barça
Rashford celebra su gol, tercero del Barça ep
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sin Pedri el Barça, con Iñaki Peña el Elche, Eder Sarabia vestía una camiseta blanca de los Beatles. El Barça empezó incierto: Lamine Yamal no hacía los retornos y dejaba vendido a Koundé; Araujo no estaba y en una de las ... primeras jugadas dejó a Rafa Mir habilitado por estar hasta 4 metros por debajo de la línea Flick. El Elche quería jugar el balón. Lamine marcó el primero tras una rápida internada de Balde, un buen regate y de una bonita parábola desde el punto de penalti. El segundo llegó más o menos del mismo modo, pero con distintos protagonistas: la carrera y centro fue de Fermín, y el remate de Ferran, que sólo tuvo que empujar. Minuto 11, 2 a 0, Ferran en su celebración recordó con su camiseta interior a las víctimas de la dana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app