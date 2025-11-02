Victoria gris y con Lamine ausente

Sin Pedri el Barça, con Iñaki Peña el Elche, Eder Sarabia vestía una camiseta blanca de los Beatles. El Barça empezó incierto: Lamine Yamal no hacía los retornos y dejaba vendido a Koundé; Araujo no estaba y en una de las ... primeras jugadas dejó a Rafa Mir habilitado por estar hasta 4 metros por debajo de la línea Flick. El Elche quería jugar el balón. Lamine marcó el primero tras una rápida internada de Balde, un buen regate y de una bonita parábola desde el punto de penalti. El segundo llegó más o menos del mismo modo, pero con distintos protagonistas: la carrera y centro fue de Fermín, y el remate de Ferran, que sólo tuvo que empujar. Minuto 11, 2 a 0, Ferran en su celebración recordó con su camiseta interior a las víctimas de la dana.

Al Barça le costaba salir con el balón jugado y el Elche, pese a la menor calidad de sus jugadores y las muchas imprecisiones de su juego, tenía sus llegadas. El partido estaba para una goleada local pero el Barça es hoy un equipo que nunca se sabe y tan cerca estaba de marcar el tercero como de encajar el primero, y que la tarde volviera a tener su aliciente. Lamine pese a su bonito gol no desbordaba a su defensa ni lo intentaba demasiado. Lewandowski miraba el juego desde el banquillo con la melancolía de una duquesa cansada. La sensación era que el Barça está teniendo mucha suerte de que en su actual estado de forma le vayan tocando rivales de tan poca relevancia.

Partido de ida y vuelta, los de Flick no sufrían pero tampoco disfrutaban. El 2 a 0 no extinguía el peligro y todo pendía de un hilo pero más bien por los errores que por los aciertos de ambos equipos, y en estos casos es imposible no sentir una mayor simpatía por el pequeño, por el mérito que tiene aguantar el tipo ante uno de mucho mayor presupuesto. Fermín era el que más y mejor intentaba rescatar al Barça de su vulgaridad: este chico no es el más fino del mundo pero su fuerza y su entrega alumbran al equipo y cada día nos recuerda la suerte que tuvimos de que la directiva no lo vendiera en verano para tapar los efectos de su gestión tan calamitosa.

“EL FC BARCELONA, AQUÍ” 👈🏻



Muerde y besa el escudo el día en el que volvió a marcar ❤️💙 La celebración de Lamine Yamal#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/6VFt1YBaQ5 — DAZN España (@DAZN_ES) November 2, 2025

Un Barça sin ideas, muy bruto, empezó a chutar sin fortuna al bulto. Ver algo tan rudimentario daba un poco de pena. El Elche no se cansaba de intentar jugar a lo suyo, esperando que un gol le metiera en el partido. Por su calidad era improbable, pero por la apatía del Barça no resultaba del todo descabellado. Y ocurrió, Rafa Mir marcó el primero de su equipo en una jugada muy mal defendida por el Barça.

El Elche había planteado el partido como once duelos a campo abierto y acudía con más energía y pasión a cada uno de ellos. Aun así, la diferencia de calidad entre los jugadores de uno y otro equipo era tan salvaje, que era difícil pensar que los tres puntos pudieran escaparse de Montjuic. Iñaki Peña al filo del descanso salvó con una mano espléndida un remate a bocajarro de Ferran. Fermín compró, envolvió y puso un lazo al tercero para que lo marcara Lamine, pero el sarraceno decidió devolver el regalo.

El Barça volvió del descanso a la caza del gol para evitar las posibles consecuencias del intercambio de golpes que proponía el Elche. Rafa Mir tuvo el empate pero lo repelió el larguero. Flick puso a calentar a Lewandowski, pero no hizo falta el concurso del polaco porque Rashford fusiló el tercero. El Elche no se rindió y al Barça se le continuaron viendo las costuras, y un palo volvió a evitar que los valencianos marcaran. Ni con dos goles de ventaja en el minuto 70 los de Flick transmitían la sensación de tener el partido controlado.

Era demasiado fácil hacerle daño al Barça, el Elche campaba a sus anchas y si no conseguía marcar era mucho más por su desacierto en el último tramo que por una defensa local de la que quepa dar detalles. Flick recurrió a Lewandowski y a su favorito Gerard Martín, y sentó a Balde y a Rashford.

Tres puntos son tres puntos y jugar mal e igualmente sumarlos es parte del encanto liguero. Pero por mucho que con los resultados se intente acallar el debate, este Barça no está en condiciones, lo de Lamine Yamal no tiene nombre, y lo que pasó en el Bernabéu es solo una muy indulgente versión de lo que le puede suceder a este equipo el día que lo pillen unos rivales que todavía se acuerden de lo que es jugar a fútbol. Para Dani Olmo y Dro, los minutos de la purpurina.