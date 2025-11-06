Suscribete a
Fútbol / Europa League

Victoria del Celta en Zagreb: Durán y Aspas ilusionan en Europa

Dinamo Zagreb 0 - Celta 3

El equipo gallego vence de forma contundente al Dinamo y ya ve cerca los octavos de final

Estadísticas del Dinamo de Zagreb - Celta de Vigo

Durán celebra el primer gol del Celta
Durán celebra el primer gol del Celta
Sergi Font

Pablo Durán y Iago Aspas tienen claro que quieren seguir en Europa y cuando estos dos talentos se proponen algo... Sucedió en Zagreb. Uno construyendo juego y asistiendo y el otro mordiendo y definiendo. Paso de gigante del Celta para meterse en ... los octavos de la competición al alcanzar el torneo del torneo. Los gallegos golpearon pronto, dominaron y lograron una buena renta antes de alcanzar el descanso. Golpe de moral antes de recibir a un dubitativo Barcelona en Liga este próximo domingo. Disfrutan en Vigo, celebran el estado de forma de Aspas y sueñan en grande. No faltan motivos.

