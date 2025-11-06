Victoria del Celta en Zagreb: Durán y Aspas ilusionan en Europa

Pablo Durán y Iago Aspas tienen claro que quieren seguir en Europa y cuando estos dos talentos se proponen algo... Sucedió en Zagreb. Uno construyendo juego y asistiendo y el otro mordiendo y definiendo. Paso de gigante del Celta para meterse en ... los octavos de la competición al alcanzar el torneo del torneo. Los gallegos golpearon pronto, dominaron y lograron una buena renta antes de alcanzar el descanso. Golpe de moral antes de recibir a un dubitativo Barcelona en Liga este próximo domingo. Disfrutan en Vigo, celebran el estado de forma de Aspas y sueñan en grande. No faltan motivos.

Gran novedad en el once de Claudio Girález, bajo palos. Trascendió con nocturnidad y alevosía la lesión de Radu, que abría las puertas de la titularidad de Iván Villar. El rumano se perderá todos los partidos que faltan hasta el parón de selecciones y, de hecho, tiene muy complicado jugar con el combinado rumano ante Bosnia-Herzegovina y San Marino. Las pruebas confirmaron que el cancerbero rumano, fijo en la portería celeste esta campaña, sufre un esguince en el dedo pulgar de la mano derecha y puede ser baja hasta mediados de mes. Segunda titularidad de Villar esta temporada tras su debut en la primera eliminatoria de Copa del Rey ante el Puerto de la Vega en la que el Celta logró el pase de ronda tras ganar 0-2.

Empezó chispeante el Celta, que solo tardó tres minutos en avanzarse en el marcador. Durán aprovechó un excelente pase de Iago aspas para batir a Nevistic, burlando el fuera de juego. Los vigueses confirmaban su excelente momento de forma, certificada esta último mes, en el que ha encadenado cinco victorias y dos empates. Los 600 aficionados gallegos desplazados a Zagreb disfrutaban de lo lindo, sobre todo en los primeros momentos, en los que el Celta parecía el dueño del encuentro. Los croatas fueron haciéndose con el balón, aunque lejos de la portería de Villar y Aspas iba acomodándose en la zona ancha, aposentado en la mediapunta y filtrando balones para los desmarques de Durán.

Muy centrado, el Celta no quería sorpresas y así llegó el segundo, que parecía cerrar el partido. Un centro de Bryan Zaragoza desde la izquierda rozó en Sergi Domínguez antes de colarse dentro de la portería del Dinamo de Zagreb. Ventaja suculenta para los vigueses antes de la visita del Barcelona este próximo domingo. Todo eran buenas noticias para el Celta, cómodo en un escenario complicado. El dominio visitante era absoluta. Los de Giráldez se sentían cómodos, son sufrir en defensa y sin ser exigidos en la presión. El Celta quería finiquitar el partido antes del descanso pero los croatas cerraban líneas y evitaban los ataques gallegos. Eso sí, con la lengua fuera.

Pudo acortar distancias Kulenovic rozando el descanso, pero Ivan Villar se reivindicó y demostró que tiene calidad para ser titular en el Celta. Paradón del meta celtiña, que envió el disparo del delantero al palo. Y del 1-2 al 0-3. Se marchó el Celta a las duchas con el partido decidido. Contragolpe celeste comandado por Iago Aspas, que abre de forma magistral para Bryan Zaragoza, que la pone a placer para Pablo Durán, que hace el silencio en Zagreb y prácticamente certifica la tercera victoria europea tras las logradas ante el PAOK y el Niza.

Lejos de conformarse, Giráldez fue a por más. El técnico retiró a un renqueante Pablo Durán por un golpe previo, y a Bryan zaragoza para dar entrada a Borja Iglesias y a Jutglá. Cambios ofensivos del técnico, que vivía cómodo en la banda. No hubo más goles. Lo celebra e Celta, que ilusionado ya espera al Barcelona.