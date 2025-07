Vicky López: «La última vez que llegamos a semifinales yo no había nacido, estamos enganchando a la gente»

Vicky López disputó los últimos doce minutos ante Suiza partiendo desde el banquillo. La jugadora del Barcelona generó ocasiones y mantuvo el buen nivel que ya mostró ante Portugal y Bélgica, partidos en los que fue titular ocupando la vacante dejada por Aitana Bonmatí. «Estamos disfrutando en el campo y estamos haciendo que la gente disfrute. Es bonito que haya gente siguiéndonos, estamos construyendo una historia y cuanta más gente haya, mejor», explicó la centrocampista, que valoró la gran audiencia que tuvo el partido (2.300.000 de media): «Estamos enganchando a la gente y eso dice mucho de cómo estamos trabajando».

Vicky desveló la gran celebración con la que España festejó el pase a semifinales: «Cada uno lo celebra como siente. Es la primera vez que pasamos a unas semis y lo hemos celebrado bien. En el bus había felicidad, casi que el bus no podía arrancar, estábamos saltando y no podía arrancar. Felicidad porque pasamos invictas a semifinal. Ahora hay que mejorar pequeños detalles». Bromeó la internacional cuando le preguntaron por la última ves que España disputó las semifinales de una Eurocopa, en 1997 (entonces solo participaban ocho selecciones, divididas en dos grupos y las dos primeras disputaban directamente las semifinales): «No había nacido aún cuando las últimas semifinales. Pero estoy muy contenta de estar aquí, es mi primera Eurocopa absoluta con solo 18 años».

Vicky también confesó que «mi posición favorita es extremo izquierda, aunque la gente no lo crea, pero donde me pongan trato de dar lo mejor de mí. Cada vez estoy más cómoda por la derecha y de interior». Y elogió a Patri Guijarro: «Es muy fácil jugar con ella pero a veces complicado porque hay pases que solo ella ve... Es acostumbrarte a ella. Tiene mucha precisión, sus pases son con sentido, casi todos para adelante. Jugar con ella es muy bonito porque es de las mejores del mundo y está muy infravalorada». «A mi no me pesan las piernas pero en España tenemos una plantilla muy competitiva en la que cualquiera podría ser titular. Estamos trabajando bien a nivel mental y aportamos el máximo», añadió.

Athenea del Castillo también recibió los elogios y parabienes de Vicky: «Está como un toro. Está haciendo una gran Eurocopa. No juegan solo once, hay que estar preparada para los minutos que nos pueda dar Montse y aceptar el rol de cada una. Seguro que otras compañeras que no tienen muchos minutos también lo pueden hacer bien».

Vicky también analizó los errores cometidos en los penaltis. Ante Suiza fallaron Mariona y Alexia: «Al final es lo que se dice, solo los falla quien los tira. Es verdad que los practicamos. Tenemos grandes lanzadoras pero no pasa nada. Su acierto supera el 90 por ciento. seguir confiando en ellas porque son nuestras tiradoras por algo».