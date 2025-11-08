Suscribete a
Vicente Iborra: «Lo que tienen el Madrid y el Barça es que lo tienen todo»

Hace cuatro meses era compañero de a quienes hoy da instrucciones. Como ayudante de Calero visita al Atlético de Madrid

Julián Calero, el ex policía que manda al Levante a Primera

Iborra, en la Ciudad Deportiva del Levante
Iborra, en la Ciudad Deportiva del Levante

Ángel García

Con aires de leyenda. Así se despidió Vicente Iborra (Moncada, Valencia, 37 años) del fútbol y del Levante el pasado 4 de julio después de 17 años en activo. Tras cumplir casi 500 partidos como profesional pasando, además, por el Sevilla, Villarreal, Leicester u Olympiacos, ... su adiós deja un recuerdo en el césped que ahora ha encontrado destino en el banquillo del equipo, donde ocupa una plaza de asistente de Julián Calero, el técnico del primer equipo. «Fue todo rápido y no me dio mucho tiempo a hacerme a la idea del cambio. Pasé de un vestuario a otro en el mismo lugar», señala.

