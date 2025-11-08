Vicente Iborra: «Lo que tienen el Madrid y el Barça es que lo tienen todo»

Con aires de leyenda. Así se despidió Vicente Iborra (Moncada, Valencia, 37 años) del fútbol y del Levante el pasado 4 de julio después de 17 años en activo. Tras cumplir casi 500 partidos como profesional pasando, además, por el Sevilla, Villarreal, Leicester u Olympiacos, ... su adiós deja un recuerdo en el césped que ahora ha encontrado destino en el banquillo del equipo, donde ocupa una plaza de asistente de Julián Calero, el técnico del primer equipo. «Fue todo rápido y no me dio mucho tiempo a hacerme a la idea del cambio. Pasé de un vestuario a otro en el mismo lugar», señala.

-Se fue por la puerta grande; regresando de Grecia tras ganar la liga, renunciando a un buen contrato, para ascender con su Levante.

-Lo mejor es que me pude ir en paz, despedirme tranquilo con el objetivo cumplido. Había salido del club un año antes, por temas del 'fair play', pero regresar y ascender fue increíble, por eso digo que me he podido ir en paz con lo que deseaba.

-Una vida como granota que no termina tras dejar el fútbol.

-Llegué con 15 años al club. Dejé a mi familia en mi pueblo para encontrar otra familia en el Levante. Aquí me han ayudado a formarme, me han educado, me han enseñado valores. Me siento parte de esta institución desde que llegué por primera vez. Por eso siempre quise ayudar, y quiero seguir ayudando sea donde sea; desde el banquillo, en cualquier puesto en el club o animando desde las gradas.

-Pero el paso es complicado; deja compañeros en el vestuario para ser jefe, de los que deciden.

-Por una parte es cierto, pero por otra tiene sus virtudes. Sigues viviendo el día a día en el campo, oliendo a césped, pero al principio sí que fue un poco raro porque tienes que adaptarte y hay que pasar esa etapa en la que ya no eres como tus antiguos compañeros. No ha sido fácil cambiar, dejar una actividad que me llenaba tanto es algo que cuesta asumir, pero la decisión fue tomada a conciencia, pensando en lo bueno para mí y para el club.

-Sus recuerdos, sus sueños desde la cantera, ¿se ceñían al Levante o esperaba algo más?

-Para mí era el Levante; llegar a jugar en Primera con el primer equipo era lo máximo. Y lo conseguí. Era normal que te fueras planteando objetivos, mirando cada vez más arriba. Luego regresé para ascender dos veces, eso ha sido lo máximo. Pero haber cumplido lo que pretendía, lograr ascensos, jugar en Europa con tu club ufff, ha sido un privilegio. Ojalá pueda vivirlo desde esta nueva faceta.

-En su despedida hace unos meses, dijo que todo había sido como un cuento que había protagonizado.

-Aquel día traté de expresar lo que mi corazón sentía, y seguro que me dejé cosas, pero sí que lo que he hecho en el fútbol ha sido como ese cuento de cuando eres niño, que sueñas con lograr algo y lo consigues. El camino que he vivido, lo que me he encontrado, la gente que me ha ayudado… es difícil encontrar un cuento mejor.

-Pero también habrá habido dificultades.

-El camino ha sido duro y complicado en algunos momentos, porque no se puede pensar que todo es sencillo; hay obstáculos y momentos malos, pero, al final, te quedas con lo bueno; con la familia que has formado, con jugar en estadios increíbles, vivir experiencias en Europa, conocer otras culturas…

-¿Son muchas las cicatrices las que le quedan?

-Aparte de las lesiones, en la parte física, a nivel personal, la pérdida de mi hija ha sido la más importante

-¿Y deportivas?

-No haber sido internacional con la absoluta es algo que me queda en el debe.

-Quizás haber pensado siempre más en el equipo tiene la culpa.

-Puede ser, pero también tengo claro que para mí estaba el equipo siempre por encima de todo. Y así ha sido en todos los clubes donde he jugado, ya fuera en el Sevilla o Villarreal también o en el extranjero. No he sido egoísta, quizás si lo hubiera sido podría haber conseguido más méritos, pero siempre estaba el equipo por encima de lo personal. En el fútbol, como deporte de equipo, lo colectivo tiene que estar por encima de lo individual siempre. Y de esa forma he tratado de jugar porque nunca he pensado ni he actuado por encima de nadie.

-Regresando a su debut en la élite, en enero de 2007, lo hace sustituyendo a Pedro León, que aún sigue en activo a sus 38 años. Usted claudicó pero cada vez más algunos se resisten.

-Cada vez nos cuidamos más, hay más control y mucho más aprendizaje alrededor del jugador profesional del que había antes. Los recursos actuales también te ayudan.

-¿Recordará el partido?

-De Biasi era el entrenador, pero imagine, debutar en casa, ante el Real Madrid…

-Infinidad de entrenadores en su carrera. El italiano fue el primero, pero habría más que le impactaron.

-He sido afortunado por haber tenido la suerte de trabajar con técnicos que me han dejado mucho; José Ignacio Martínez, Emery, García Plaza, Mendilíbar…¡Hasta del primero que tuve en el equipo de mi pueblo que me decía que tenía que tirar con las dos piernas! Todos me han aportado para ser lo que fui.

-Si tuviera que destacar algo de los que más le han impactado.

-Mendilibar lo hacía todo muy simple. De José Ignacio, su capacidad para escuchar. Luis García Plaza gestionaba los grupos muy bien, Emery trabajaba el detalle, la motivación de Calero, el trato personal de Javi Calleja o las ganas de Mehdi Nafti para todo.

-Es complicado hacer un modelo ahora que está creciendo desde los banquillos.

-Todos aportan y todos tienen sus aspectos. La cuestión es coger lo mejor de ellos y de otros muchos.

-No será fácil ver la realidad con otros ojos cuando ha estado con tanta gente que le ha marcado.

-Todo es complicado en un club de élite, pero ahora, en estos pocos meses, intento que sea lo más sencillo posible.

-Es un paso intermedio para ser entrenador, su objetivo.

-Siempre me vi intentando ponerme en el lugar de los técnicos que he tenido; qué haría yo en su lugar, cómo hacer que todo vaya bien y, ahora que estoy en el otro lado, me gusta esa gestión para mejorar al jugador, para hacer mejor al equipo.

-Su carrera en España como jugador le dejó cuatro títulos europeos. En aquel Sevilla o en el Villarreal dan fe de su aportación.

-Han sido los equipos en los que he estado en mi mejor momento, sobre todo en el Sevilla, donde conseguimos tres veces la Europa League. Otra fue con el Villarreal. Allí creo que estuve a muy buen nivel hasta mi lesión.

-Sorprende que nunca haya sido señalado por la grada.

-No recuerdo un lugar donde fuera mal recibido ni se me señalara. Creo que la única vez que he podido sentir cierta crítica de la grada fue el año de mi debut, cuando jugaba como delantero. Ahí sí que hubo ciertos silbidos.

-Usted siempre podrá contar que vivió de cerca el ciclo de Messi y Cristiano Ronaldo.

-Los he disfrutado y también los he sufrido cuando jugaba contra ellos. Verlos en otros partidos era mejor porque jugar contra ellos era muy complicado.

-¿Se queda con alguno?

-Con los dos. Son distintos. Lo que tiene uno el otro no lo tiene. Pero lo que tienen es tremendo. Insisto en que he tenido la suerte de vivirlos y disfrutarlos.

-¿A cuál de los dos prefería enfrentarse?

-Si tuviera que destacar un equipo donde estaban con el que me costaba jugar, ese era el Barcelona de los bajitos. Por mis características eran complicados aquellos partidos. Era casi imposible quitarles la pelota y, cuando podías hacerlo, ya te estaban presionando. Iniesta, Xavi, Messi, Villa, Pedro… se disfrutaba muy poco jugando contra ellos porque no tenías el balón.

-De los equipos grandes actuales este curso ya os habéis enfrentado al Real Madrid y al FC Barcelona.

-La verdad es que de ellos no se puede destacar algo sobre el resto porque se conoce todo lo que tienen. Y lo que tienen es que lo tienen todo.

-Os queda el Atlético para cerrar el trío.

-En casa es un equipo fuerte. Siempre son competitivos y te hacen daño en cualquier momento. Su plantilla es muy profunda y Simeone les hace jugar de varias maneras sin notarlo.

-¿Ve posible sacar los puntos ante ellos que no pudieron sacar en Orriols ante Madrid o Barcelona?

-A nosotros aún nos cuesta llegar al final de los partidos, ser más regulares. Si lo logramos creo que podremos puntuar.

-Desde el banquillo ¿qué le parece la categoría esta temporada? ¿La ve con otros ojos?

-Está claro que ves el fútbol de otra forma, se analiza un poco más y te fijas en detalles que igual como jugador no te llegaban tan claros.

-¿Le ha sorprendido algún equipo?

-De los grandes, como he dicho, ya todo se conoce, pero sí que me ha sorprendido por ejemplo el Elche y esa capacidad que tiene de atraer y crear espacios. Y el Sevilla, donde dan fuerza al grupo y a la capacidad de conseguir que lo colectivo, el equipo, esté por encima de las individualidades. Me gusta también el Villarreal, por su verticalidad.