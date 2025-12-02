El vestuario del Barça, eufórico: «Nuestra actuación ha estado a otro nivel, ha sido genial»

Victoria del Barcelona y autocrítica del Atlético de Madrid, que no le puso peros al resultado final. El equipo azulgrana mantiene el liderato gracias a los tantos de Raphinha, Olmo y Ferran. El tanto inicial de Baena fue insuficiente. «El Barça fue superior. ... Infelizmente no nos llevamos los puntos, cortamos una racha buena», empezó explicando Oblak, que tampoco consideró que su equipo hubiera hecho un mal partido: «Nos ha faltado gol. Hemos encajado dos y nos ha faltado alguno más para ganar. El Barça ha hecho un gran partido, ha generado ocasiones. Al final hemos tenido dos para empatar, pero infelizmente no ha sido posible». El guardameta rojiblanco acabó: «Sufrimos bastante. Estos balones por dentro han entrado demasiado fácil. Hemos hablado de eso, pero con la calidad que tienen han hecho daño al espacio, entre central y lateral».

Raphinha, autor del primer gol del Barcelona, fue el primero en atender a los micrófonos de Movistar+: «Creo que lo importante es creer en el trabajo. Tenemos que estar preparados por si hay que remontar. Lo estamos trabajando muy bien, este es el espíritu que debemos tener», empezó explicando el brasileño, que aceptó la forma como empezó el partido: «Son cosas que pueden pasar, encajar un gol. Hay que tener la cabeza buena para remontar. Sabíamos que podía pasar con la temporada pasada y debemos estar listos». Raphinha valoró positivamente el trabajo del equipo en campo rival. «Pienso que cuanto más presionamos arriba más cerca de la portería del adversario estamos. Es mucho mejor recuperar balones arriba», apuntó antes de valorar su estado de forma: «Me he encontrado bien, estoy buscando mi mejor versión física. He notado el cansancio y he pedido el cambio. No podía más. Pero tenemos jugadores de mucha calidad». Y concluyó: «Creo que la confianza la cogeremos partido a partido. Sabíamos que esto sería clave, son tres puntos que pueden decidir una Liga. Todos los partidos son importantes».

Hansi Flick estaba eufórico tras la victoria. Su imagen contrastaba con la última, cariacontecido en el Camp Nou tras ganar con sufrimiento al Alavés. «Perfecto, creo que nuestra actuación ha estado a otro nivel. Hemos jugado ante un gran equipo, hemos luchado juntos. Ha sido genial», explicó el preparador, que elogió a Raphinha y a Pedri: «Es cómo lo habíamos dicho, la importancia que vayan volviendo jugadores. Algunos no están al 100%, pero es importante tenerlos. Hemos creado más espacios. Raphinha, lo digo a menudo, es muy importante. Tenerle de vuelta es genial. Lo hemos podido ver, pero también en el último partido. Pedri está bien, un poco cansado. Dani tiene problemas en el hombro, veremos mañana». Y finalizó asegurando que «siempre está muy bien ganar confianza, ha sido muy positivo».

Simeone se mostró conforme con la derrota y satisfecho del rendimiento de sus jugadores. «Me encantó el partido, me voy muy contento con el trabajo del equipo», explicó. Y analizó el duelo: «En el segundo tiempo ellos empezaron mejor y luego en el final del partido lo buscamos, tuvimos tres ocasiones. Sabemos que ellos tienen pies muy buenos, juegan con mucha gente por dentro para invitar a salir a los centrales. Hoy les ha salido muy bien en esas situaciones». El Cholo destacó a Raphinha y a Julián Álvarez: «Raphinha hace goles, presiona. Pudo ganar el Balón de Oro el año pasado. Y Julián es un jugador diferencial nuestro. Sabe jugar en cualquier lugar del campo». «¿El título? Nosotros vamos partido a partido», comentó con una sonrisa.