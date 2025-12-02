Suscribete a
El vestuario del Barça, eufórico: «Nuestra actuación ha estado a otro nivel, ha sido genial»

El Atlético no pone peros a la derrota: «Sufrimos bastante, tuvimos dos para empatar, pero no ha sido posible», asegura Oblak

Raphinha rescata a Flick de sus fantasmas

Araujo sucumbe a la presión y pide tiempo al Barça para recomponerse

Hansi Flick gesticula tras una jugada del Barcelona
Sergi Font

Barcelona

Victoria del Barcelona y autocrítica del Atlético de Madrid, que no le puso peros al resultado final. El equipo azulgrana mantiene el liderato gracias a los tantos de Raphinha, Olmo y Ferran. El tanto inicial de Baena fue insuficiente. «El Barça fue superior. ... Infelizmente no nos llevamos los puntos, cortamos una racha buena», empezó explicando Oblak, que tampoco consideró que su equipo hubiera hecho un mal partido: «Nos ha faltado gol. Hemos encajado dos y nos ha faltado alguno más para ganar. El Barça ha hecho un gran partido, ha generado ocasiones. Al final hemos tenido dos para empatar, pero infelizmente no ha sido posible». El guardameta rojiblanco acabó: «Sufrimos bastante. Estos balones por dentro han entrado demasiado fácil. Hemos hablado de eso, pero con la calidad que tienen han hecho daño al espacio, entre central y lateral».

