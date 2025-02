Xavi anuncia su adiós a final de temporada

Salta la bomba en el Barcelona. Xavi Hernández anuncia que no seguirá en el club azulgrana la próxima temporada. El técnico lo ha asegurado tras perder ante el Villarreal. «Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona», ha comentado el egarense tras reunirse con el presidente. «Lo tenía decidido hace unos días, pero creo que es el momento. El club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club, en los jugadores... Los futbolistas estarán más tranquilos. Pensando como culé, como hombre de club, me marcho el 30 de junio», desveló el catalán, que ya había asegurado hace unos días que su futuro estaba condicionado a los títulos que se pudieran ganar.

«Creo que es una situación de sentido común. De pensar en el club, más que en mí», ha añadido antes de proseguir con sus explicaciones: «Pienso que esto destensa la situación general. Me siento el máximo responsable. Se ha hecho un trabajo bueno, pero creo que mi proyecto como entrenador tiene que acabar el 30 de junio. Eso liberará a los jugadores. He pensado en el club. Me siento bien y de alguna manera me he liberado. Lo tenía decidido desde hace unos días. Quiero lo mejor para el club y lo mejor es que no siga el 30 de junio».

También analizó lo sucedido en el partido. Poco antes se había dirigido a las cámaras para verbalizar que era una «vergüenza» que el árbitro anulara su decisión de dar penalti de Comesaña tras consultar con el VAR. «Al final me van a sancionar. Analizarlo vosotros. No quiero más polémicas. El cuarto árbitro me dice que es penalti claro, que le da en el codo. Hoy hemos perdido por fallos nuestros pero esa jugada decide el partido», aseguraba al término del encuentro. El egarense se mostró autocrítico y añadió que «el máximo responsable soy yo, el resumen es que se nos pone la Liga muy difícil».

El técnico analizaba el encuentro: «En el partido hemos merecido la victoria. Se nos ha puesto difícil y hemos remontado. El resultado final no refleja lo visto en el partido. Pero son errores nuestros. Estamos maximizando errores nuestros y hoy es el resumen de la temporada. Estamos encajando más goles de lo normal. El tercer gol es un ataque que no se debe producir. Nos falta madurez al competir y eso nos está pasando factura. El tercer gol no hubiera pasado si haces una falta en el centro del campo», se quejó el técnico, que añadió: «El problema es cuando perdemos el balón. Lo normal es que hubiéramos quedado 4-2, pero dejamos vivo a un equipo por errores nuestros». Xavi no escondió su estado de ánimo ni el del equipo: «Hoy estoy jodido. Es un mazazo. Hoy es un día difícil de digerir. He visto muy jodidos a los jugadores, les tengo que animar».

El vestuario, autocrítico

Frenkie de Jong estaba muy serio. «No era un buen partido pero si pierdes 2-0 y remontas, no puedes regalarlo. Tenemos que mejorar esto porque no puede pasar en un equipo top. Si tienes experiencia no puede pasar esto», lamentó el neerlandés, muy afectado por la derrota: «Si remontas, en una contra no puedes dar tanto espacio... Tenemos que hacerlo mucho mejor y nos pasa mucho este año».

Ronald Araujo entonó el 'mea culpa'. «Estoy muy triste por el resultado después de remontar un partido. Es una pena. Son errores nuestros y asumo la responsabilidad. Hay que ser más responsable y autocrítico. Es un momento duro porque pensábamos que podíamos ganar y se nos escapan los que están arriba. Hay que tener más concentración», reconoció el uruguayo.