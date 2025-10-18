El vestuario del Barcelona respira aliviado: «Los partidos, a veces, también hay que ganarlos así»

Euforia en el Barcelona con el gol de Araujo con el tiempo reglamentario ya cumplido. Los jugadores se abrazaron cuando el uruguayo anotó el tanto de la victoria mientras Hansi Flick, que había sido expulsado un minuto antes, realizaba varios cortes de manga desfogando su malestar ... . El primero en hablar, sobre el mismo césped, fue Fermín, que regresaba tras su lesión y salía en el descanso por Toni Fernández. «Creo que así también hay que ganar los partidos a veces. Hemos fallado muchas ocasiones, ellos también. Hemos luchado hasta el final y hemos conseguido ese segundo gol», explicaba el atacante a los micrófonos de Dazn. «Lo hemos intentado hasta el final. Tenemos muchos jugadores lesionados, importantes que vuelven ahora de lesión... la segunda parte ha sido un poco más de caos pero creo que nos merecíamos la victoria y la hemos conseguido», ha añadido. Fermín también ha valorado su regreso tras la lesión: «Estoy un poco cansado pero bien. Buenas sensaciones y a seguir cogiendo ritmo».

«El fútbol es emoción», se justificó Flick sobre sus gestos al final departido. «No iba dirigido a nadie», aseguró. «Fútbol son emociones. Para mí era fantástico hacer el segundo gol. No está hecho para nadie ni por nada. Es la tensión. No iba dirigido a nadie», abundó el germano, que también analizó el partido y sus decisiones, como la entrada de Araujo como delantero, que fue el que logró el gol dela victoria: «Ha sido un partido fantástico. Es muy importante ver cómo hemos conseguido los tres puntos para el futuro. Esto nos da confianza y estoy muy feliz por el equipo». Flick también vio aspectos que no le gustaron: «Creamos muchas ocasiones pero si somos honestos, el Girona generó mucho en la primera parte. Los próximos partidos son muy importantes para nosotros y necesitamos a Pedri fresco, es importantísimo para el equipo. Hay que manejar los minutos de jugadores así, también Lamine», explicó sobre los cambios. Y felicitó a Araujo: «Estoy muy feliz por Araujo. Su actitud siempre cuando juega, lo que da por este club y este equipo. Puede jugar en esa posición en determinados momentos. Le pregunté antes de salir si podía jugar ahí y me dijo que sí».

Precisamente, el autor del gol también pasó por la zona de prensa: «Feliz por la victoria, era importante sumar los tres puntos. Se nos complicó el partido, el Girona jugó bien y tuvieron muchas ocasiones. Nuestro equipo demostró esas ganas y carácter hasta el final. Pudimos lograr la victoria, que es importante». El uruguayo quiso destacar la garra del equipo y la insistencia por conseguir el gol del triunfo: «Este equipo tiene un poco de todo. Se puede jugar bien pero se pueden hacer otras cosas. Lo demostramos el año pasado. La valentía, remontar partidos... esta plantilla lo demuestra cada partido. Veníamos de dos derrotas duras pero sabíamos que con el trabajo podíamos ganar hoy e ir con confianza ahora para lo que viene».

Araujo también habló de su gol y no dudó en bromear: «Todo el mundo sabe que antes jugaba de delantero. Cuando me preguntó el míster no dudé. Cuando llegue al banquillo dije que si entraba metía gol. Trabajo para ayudar al equipo. Feliz por hacerlo». Y finalmente, se refirió al clásico de la próxima semana ante el Real Madrid: «Después de una victoria cambia todo. Se trabaja mejor pero sabemos que hay que seguir ajustando detalles y creciendo».

Witsel, que había logrado el empate de su equipo con una chilena espectacular, era la otra cara de la moneda y su estado de ánimo contrastaba con el de los azulgranas. «Una sensación muy mala. Cuando recibes un gol así al final es muy jodido. Tenemos que quedarnos con la sensación que durante los 90 y pocos minutos hicimos un gran partido. Contra grandes equipos como este, si pierdes las oportunidades... tuvimos cuatro o cinco claras y ahí tuvimos que haber hecho más goles y matar el partido. Al final puede pasarte lo que ha pasado», explicaba el belga, que afirmaba: «Es positivo. Sufrir un gol así para la cabeza es muy difícil pero hay que quedarse con esta primera parte donde tuvimos muchos balones para jugar y generar ocasiones. Lo hemos hecho muy bien, en la primera y en la segunda parte. Nuestra manera de jugar hoy ha sido espectacular y hay que quedarse con eso para el próximo partido en casa». Y concluía valorando su gol: «No vi todavía el gol repetido. Ya he hecho goles así en otros equipos. Gracias a Dios entró pero una pena que no haya servido para sacar al menos un punto».

Míchel también hizo su análisis del partido. «Ha habido situaciones de poder hacer gol por las dos partes. Dominio del Barcelona, es difícil quitarles el balón, pero estoy contento por cómo ha competido el equipo y por la imagen que hemos dado. Nos vamos con un golpe muy duro porque en los últimos minutos no tenían opción de hacernos daño salvo con centros laterales. Hemos permitido dos centros muy peligrosos que son una moneda. Uno de ellos nos la han enchufado», explicó el técnico del Girona, que desveló cómo estaba el vestuario: «Los jugadores tienen cara de que nos ha pasado algo grave pero no. Llevo rato hablando con ellos para animarlos».