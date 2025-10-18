Suscribete a
El vestuario del Barcelona respira aliviado: «Los partidos, a veces, también hay que ganarlos así»

Barcelona 2 - Girona 1

Los azulgranas reconocen los problemas que sufrieron ante el Girona pero celebran su insistencia hasta el último momento

El Barça gana pero tiene un problema

Pedri, el futbolista innegociable

Araujo remata ante Blind
Sergi Font

Barcelona

Euforia en el Barcelona con el gol de Araujo con el tiempo reglamentario ya cumplido. Los jugadores se abrazaron cuando el uruguayo anotó el tanto de la victoria mientras Hansi Flick, que había sido expulsado un minuto antes, realizaba varios cortes de manga desfogando su malestar ... . El primero en hablar, sobre el mismo césped, fue Fermín, que regresaba tras su lesión y salía en el descanso por Toni Fernández. «Creo que así también hay que ganar los partidos a veces. Hemos fallado muchas ocasiones, ellos también. Hemos luchado hasta el final y hemos conseguido ese segundo gol», explicaba el atacante a los micrófonos de Dazn. «Lo hemos intentado hasta el final. Tenemos muchos jugadores lesionados, importantes que vuelven ahora de lesión... la segunda parte ha sido un poco más de caos pero creo que nos merecíamos la victoria y la hemos conseguido», ha añadido. Fermín también ha valorado su regreso tras la lesión: «Estoy un poco cansado pero bien. Buenas sensaciones y a seguir cogiendo ritmo».

