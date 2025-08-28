Sorteo de la Champions League hoy: horario, canal de televisión y dónde ver online

Este jueves, todos los aficionados al fútbol tienen una cita clave en Mónaco, donde la UEFA llevará a cabo el sorteo de la fase de liga para la Champions League 2025-26. Al igual que la pasada temporada, la máxima competición continental de clubes repetirá formato: una liguilla en la que cada equipo disputará ocho encuentros, cuatro en casa y cuatro a domicilio. España contará con cinco representantes en el sorteo: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.

En total serán 36 los equipos que participen en esta fase de liga. Los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los conjuntos que terminen entre la 9.ª y la 24.ª posición disputarán una eliminatoria de play-off para completar el cuadro de octavos. Los equipos situados del 25.º al 36.º puesto quedarán eliminados.

Como sucedió el curso pasado, los 36 clubes estarán distribuidos en cuatro bombos, y cada uno se enfrentará a dos rivales de cada bombo. La gran novedad respecto a la edición pasada es que los cuatro primeros clasificados de la fase de liga conservarán la ventaja de disputar en casa los partidos de vuelta de cuartos y semifinales. Sin embargo, este privilegio puede cambiar de dueño: el equipo que elimine a uno de esos cuatro cabezas de serie lo heredará.

Los 36 clubes en el sorteo INGLATERRA: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle.

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle. ESPAÑA: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal.

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal. ITALIA: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus.

Napoli, Inter, Atalanta, Juventus. ALEMANIA: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund.

Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund. FRANCIA: Paris Saint-Germain, Marseille, Mónaco.

Paris Saint-Germain, Marseille, Mónaco. PAÍSES BAJOS: PSV, Ajax.

PSV, Ajax. PORTUGAL: Sporting CP.

Sporting CP. BÉLGICA: Union Saint-Gilloise.

Union Saint-Gilloise. TURQUÍA: Galatasaray.

Galatasaray. CHEQUIA: Slavia Praga.

Slavia Praga. GRECIA: Olympiacos.

Olympiacos. CHIPRE: Pafos.

Pafos. Noruega: Bodo/Glimt.

Bodo/Glimt. KAZAJISTÁN: Kairat Almaty.

En el bombo 1 de este sorteo, liderado por el PSG como campeón de la última edición de la Champions, estarán el Real Madrid y el FC Barcelona. El Atlético de Madrid y el Villarreal forman parte del segundo, mientras que el Athletic Club estará en el cuarto.

A qué hora es el sorteo de la Champions hoy

El sorteo de los octavos de final de la Champions League se llevará a cabo este jueves, 28 de agosto, a partir de las 18.00 horas en el Grimaldi Forum de Mónaco.

Dónde ver el sorteo de la Champions

La trasmisión gratuita del sorteo de la Champions League se realizará en directo a través de las redes sociales de la UEFA, así como en la plataforma de Movistar Plus, que posee los derechos de transmisión, a través de su canal Movistar Liga de Campeones. Además, en la web de ABC.es podrá seguirse todo el proceso, el emparejamiento de los equipos españoles, el calendario resultante y demás.