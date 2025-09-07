Suscribete a
Se retrasa la final entre Alcaraz y Sinner por motivos de seguridad

FÚTBOL

Dónde ver en televisión online y gratis el partido de España hoy clasificatorio al Mundial 2026 y a qué hora juega contra Turquía

Conoce a qué hora juega la selección española su segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial y dónde ver el partido en televisión y online contra Turquía

Azucena Pérez

Después de la contundente victoria ante Bulgaria en el estreno de la fase de clasificación, España afronta un segundo duelo a domicilio para tratar de confirmar su condición de favorita en el grupo. El siguiente destino es la ciudad de Konya, donde la selección se medirá a Turquía.

Ambas comparten la primera posición del grupo E después de que los turcos se impusiesen en la primera jornada a Georgia (2-3). En ese duelo destacó Aktorkoglu, delantero del Fenerbahçe, autor de un doblete frente a los de Kvaratskhelia.

España, por su parte, venció a Bulgaria por un inapelable 0-3 con goles de Oyarzábal, Cucurella y Mikel Merino, todos ellos en la primera mitad.

¿A qué hora y dónde se juega el Turquía - España de la fase de clasificación del Mundial 2026?

El partido entre España y Turquía correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial se disputará este domingo, 7 de septiembre, a las 20.45 horas (hora peninsular española) en el Konya Buyukşehir Belediye Stadium, ubicado en Konya y con capacidad para 42.000 espectadores.

Dónde ver por televisión y online el Turquía - España hoy

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre las selecciones española y turca en directo y en abierto a través de La 1 de TVE y en streaming mediante la plataforma RTVE Play. Para quienes no puedan seguirlo en directo, ABC.es ofrecerá tanto el minuto a minuto como la crónica y los análisis posteriores al partido.

