España - Bulgaria: horario, canal de televisión y dónde ver gratis online y en televisión el partido de clasificación para el Mundial 2026 hoy

La selección española juega hoy, 14 de octubre, el cuarto de sus partidos clasificatorios para el Mundial de 2026, un duelo que tendrá como escenario el estadio José Zorrilla de Valladolid y en el que se enfrentará a la Turquía de Arda Güler..

El combinando ... dirigido por Luis de la Fuente llega a la cita como líder de su grupo de clasificación y tras la victoria cosechada el pasado sábado en el Martínez Valero de Elche frente a la selección de Georgia.

A las ya conocidas ausencias de Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams, Carvajal, Fabián, Huidsen, Fermín, Gavi y Dani Olmo, se ha unido la del delantero azulgrana Ferran Martínez, que tuvo que abandonar la concentración tras el encuentro ante los georgianos. El atacante, que en Elcje celebró 50 partidos como internacional, fue desconvocado por unas molestias musculares.

Ante Bulgaria, la selección de Luis de la Fuente tiene a tiro igualar los 29 partidos oficiales sin derrota, récord español, que consiguió con Vicente del Bosque entre 2010 y 2013. El combinado nacional aspira a sumar su cuarta victoria consecutiva en esta fase de clasificación, en la que aún no ha recibido ni un gol, tras las cosechadas ante Bulgaria (0-3), Turquía (0-6) y (2-0).

El francés Willy Delajod será el encargado de arbitrar el partido entre España y Bulgaria, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026 en el Grupo E. El galo, de 33 años, estará asistido en las bandas por sus compatriotas Erwan Finjean y Brice Parinet Le Tellier, mientras que como cuarto árbitro ejercerá su también compatriota Jérémie Pignard. Además, el colegiado neerlandés Dennis Higler será el encargado del VAR del encuentro, mientras que el belga Jan Boterberg formará como AVAR.

A qué hora es el partido entre España y Bulgaria hoy

El partido entre España y Bulgaria correspondiente a la cuarta jornada clasificatoria para el Mundial de 2026 se juega hoy, martes 14 de octubre, a las 20:45 horas en Valladolid, en el estadio José Zorrilla.

Dónde ver a España contra Bulgaria en televisión y online

El partido entre España y Bulgaria podrá verse en directo por televisión a través de La1, como de costumbre, así como del portal web de TVE. En cualquier caso, ABC.es ofrecerá la mejor cobertura minuto a minuto a seguir.