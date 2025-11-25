Chelsea - Barcelona: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions League hoy

El Barcelona regresa este martes a la Champions League para afrontar su partido correspondiente a la quinta jornada de la fase liga, un atractivo encuentro ante el Chelsea que se jugará en Stamford Bridge.

El conjunto de Flick, que el pasado sábado volvía a jugar ... un partido en el Camp Nou después de más de dos años de ausencia por las obras de remodelación del estadio azulgrana, visita hoy Londres para medirse a un Chelsea al alza. Los ingleses, segundos en la Premier, son un enemigo peligroso, con jugadores técnicos y muy físicos en su plantilla, lo que puede complicar la tarde a los catalanes.

El Barça, con la vuelta de Joan García a la titularidad una vez superada su lesión, mantenía su portería a cero y acababa goleando al Athletic, aunque la cita de hoy en Stamford Bridge se presenta complicada para los de Flick. El conjunto entrenado por Enzo Maresca también vencía en su compromiso liguero de este fin de semana, ganado en casa del Burnley (0-2).

Para el duelo ante el Chelsea, Flic, que ya tuvo a sus órdenes a Raphinha ante el Athletic, también recupera a Rashford, que se perdió el partido ante los bilbaínos por una gripe, aunque sigue contando con la importante baja de Pedri.

Los azulgranas afrontan la cita fuera de los ocho primeros clasificados en la fase liga de la Champions porque su empate ante el Brujas en la última jornada (3-3) le desplazó al puesto once de la tabla, donde aparece con siete puntos, los mismos que el Chelsea. En su última comparecencia, los ingleses tampoco fueron capaces de pasar de la igualada en el campo del Qarabag.

El partido será dirigido el esloveno Slavko Vincic, de 45 años, que se cruzará por tercera vez en la 'Champions' con los azulgranas, que cuentan con un balance de una victoria y una derrota con él en el campo. En la última vez que se vieron las caras, los de Hansi Flick golearon al Bayern Múnich en el Estadi Olímpic Lluís Companys en la fase de liga (4-1).

A qué hora es el partido entre Chelsea - Barcelona de Champions League hoy

Chelsea y Barcelona disputan su partido correspondiente a la quinta jornada de Champions League hoy martes 25 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Stamford Bridge de Londres.

Dónde ver el Chelsea - Barcelona en televisión y online

El partido podrá verse en directo por televisión a través de Movistar Plus+, en el canal M+ Liga de Campeones 2 (dial 60). En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer.